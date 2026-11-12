Chứng khoán 12-11: Đà phục hồi của VN-Index được dự báo vẫn duy trì

VN-Index được dự báo hướng tới 1.780 điểm trong 2 phiên cuối tuần - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Kết thúc phiên 11-11, VN-Index tăng 3,83 điểm, tương đương 0,22%, lên 1.746,9 điểm. Chỉ số giằng co trong biên độ hẹp, trong khi thanh khoản giảm so với phiên trước và độ rộng thị trường nghiêng về bên bán.

Nhóm cổ phiếu Vingroup tiếp tục nâng đỡ chỉ số, với VIC và VHM đóng góp khoảng 6 điểm. Khối ngoại mua ròng nhẹ hơn 70 tỉ đồng, tập trung ở VIC, VHM và POW.

Xu hướng ngắn hạn vẫn khả quan

Theo Chứng khoán TP.HCM (HSC), nhịp hồi phục chưa đi kèm sự cải thiện rõ nét của lực cầu trên diện rộng. Trong ngắn hạn, VN-Index cần vượt vùng kháng cự 1.750-1.780 điểm để củng cố đà hồi phục, trong khi 1.700 điểm vẫn là ngưỡng hỗ trợ gần.

Chứng khoán ACBS dự báo chỉ số có thể tiếp tục rung lắc trong biên độ 1.720-1.780 điểm. Đơn vị này cho rằng thanh khoản cần cải thiện rõ hơn để VN-Index có thể tiến lên vùng 1.780-1.800 điểm. Hiện lực đỡ chủ yếu đến từ nhóm bất động sản, trong khi đà tăng chưa lan tỏa đến phần lớn các nhóm cổ phiếu.

Ở góc nhìn tích cực hơn, Chứng khoán ASEAN (ASEANSC) nhận định xu hướng ngắn hạn vẫn khả quan khi VN-Index giữ được các đường trung bình giá của 10 và 20 phiên. Nếu dòng tiền cải thiện, chỉ số có thể kiểm định vùng 1.760-1.770 điểm. Tuy nhiên, các chỉ báo về động lượng cho thấy dòng tiền chưa đủ mạnh để xác lập xu hướng rõ ràng.

Chứng khoán Yuanta Việt Nam đánh giá thách thức lớn của nhịp hồi phục đã phần nào đi qua.

Theo đơn vị này, phiên 11-11 chủ yếu phản ánh tâm lý thận trọng sau phiên tăng mạnh, thay vì áp lực bán quay trở lại.

Lực cầu xuất hiện ở nhóm ngân hàng cuối phiên, trong khi Vingroup, bất động sản, chứng khoán và tiện ích vẫn giữ được động lực cho thị trường.

Yuanta Việt Nam kỳ vọng VN-Index hướng đến vùng 1.760-1.780 điểm trong 2 phiên cuối tuần nếu nhóm ngân hàng và cổ phiếu vốn hóa vừa tiếp tục cải thiện.

Tận dụng nhịp rung lắc để giải ngân

Trong ngắn hạn, ACBS khuyến nghị nhà đầu tư có thể tiếp tục giải ngân thăm dò và hạn chế mua đuổi khi chỉ số tiến về vùng kháng cự 1.780-1.800 điểm.

Tương tự, Chứng khoán Vietcombank nhận định thị trường đang bước vào giai đoạn giằng co tích lũy khi VN-Index dao động trong biên độ hẹp quanh vùng 1.740 điểm sau phiên tăng mạnh trước đó.

Công ty này khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ những mã đang thu hút dòng tiền và tận dụng những nhịp rung lắc để gia tăng tỉ trọng cổ phiếu trên danh mục. Một số nhóm ngành đáng chú ý bao gồm ngân hàng, thép và bất động sản.

Với kịch bản trung lập dự báo chỉ số sẽ tiếp tục dao động giằng co trong biên độ hẹp, ASEANSC khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn duy trì tỉ trọng trung bình. Giao dịch theo biên độ hỗ trợ 1.740-1.750 điểm và kháng cự 1.760-1.770 điểm.

Với nhà đầu tư trung, dài hạn, có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh để tích lũy từng phần những cổ phiếu có nền tảng tốt và thanh khoản cao như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và dầu khí.

Trong khi đó, Yuanta cho rằng nên duy trì khoảng 50% cổ phiếu và 50% tiền mặt, tiếp tục tận dụng nhịp rung lắc để giải ngân nhưng không mua dàn trải. VN-Index có thể hướng tới vùng 1.760-1.780 điểm vẫn phù hợp nếu ngân hàng và nhóm vốn hóa vừa tiếp tục cải thiện.