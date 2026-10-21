Sau 9 tháng, FPT báo lãi trước thuế hơn 8.700 tỉ đồng - Ảnh: VÂN ANH

Theo đó, doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn FPT đạt 40.023 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 8.770 tỉ đồng, tăng trưởng lần lượt 12,4% và 17,0% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 7.778 tỉ đồng, tăng 13,3%; thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) đạt 4.142 đồng/cổ phiếu, tăng 12,8%.

Bức tranh kinh doanh 9 tháng khẳng định vai trò then chốt của khối công nghệ (gồm dịch vụ CNTT trong nước và nước ngoài) khi đóng góp tới 89% doanh thu (35.515 tỉ đồng) và 58% LNTT của tập đoàn (5.052 tỉ đồng), lần lượt tăng 14,8% và 16,6%.

Ở "mặt trận" toàn cầu, mảng dịch vụ CNTT nước ngoài mang về 28.538 tỉ đồng doanh thu (tăng 11,6%). Thị trường Nhật Bản tiếp tục là động lực tăng trưởng bền bỉ với mức tăng 17,2% theo tiền đồng và tăng tới 25,2% tính theo đồng yen.

Mảng dịch vụ CNTT trong nước ghi nhận bước chuyển mình ấn tượng: doanh thu đạt 6.977 tỉ đồng (tăng 29,8%), đặc biệt LNTT tăng vọt 108,5%, đạt 542 tỉ đồng.

Sự bứt phá này đến từ làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ trong khối Chính phủ và doanh nghiệp lớn, cùng việc tối ưu hóa chi phí vận hành. Hệ sinh thái giải pháp Made-by-FPT cũng ghi nhận doanh thu 2.284 tỉ đồng, tăng trưởng gần 20%.

Cũng trong 9 tháng đầu năm 2026, trí tuệ nhân tạo (AI) không còn ở dạng thử nghiệm nữa, mà chính thức trở thành động cơ tăng trưởng trực tiếp của FPT.

Theo đó, doanh thu chuyển đổi số từ thị trường nước ngoài đạt 14.411 tỉ đồng (tăng 16,3%), trong đó riêng mảng dịch vụ AI và phân tích dữ liệu đạt 2.915 tỉ đồng, tăng trưởng tới 55% so với cùng kỳ.

Bước ngoặt này gắn liền với loạt động thái nâng tầm quốc tế trong quý 3-2026, khi FPT chính thức trở thành đối tác chọn lọc toàn cầu của OpenAI. Đồng thời bắt tay cùng NVIDIA nâng cấp bộ dữ liệu Nemotron-Personas-Vietnam từ 100.000 lên 1 triệu hồ sơ người dùng giả lập, phục vụ phát triển AI chủ quyền.

Tại thị trường Mỹ, nền tảng AI Flezi Metis do FPT tự phát triển đã được triển khai cho tập đoàn công nghệ ô tô hàng đầu thế giới. Kết quả thử nghiệm trên 1 triệu dòng mã giúp giảm 50% thời gian tra cứu mã nguồn và 30% thời gian thực hiện tác vụ kỹ thuật - mở đường, để FPT nhân rộng giải pháp này sang ngành tài chính, ngân hàng và bảo hiểm toàn cầu.

Kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2026 của Tập đoàn FPT - Infographic: ĐỨC THIỆN