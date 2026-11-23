Thị trường bước vào tuần mới với áp lực kiểm định vùng hỗ trợ 1.650 điểm - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Thị trường chứng khoán vừa trải qua tuần giao dịch kém tích cực. Kết tuần, VN-Index đóng cửa tại 1.688 điểm, giảm 46 điểm, tương đương 2,66% so với tuần trước đó.

Thanh khoản trên sàn HoSE bình quân đạt 15.047 tỉ đồng mỗi phiên, tăng nhẹ 0,5%. Tuy nhiên, giá trị giao dịch khớp lệnh chỉ đạt 9.861 tỉ đồng, giảm 7,5%, trong khi giao dịch thỏa thuận chiếm 34,5% tổng giá trị.

Dòng tiền suy yếu, VN-Index có thể lùi về 1.650 điểm

Ông Hoàng Nam, CFA, Trưởng phòng Trung tâm Phân tích Công ty Chứng khoán Shinhan Việt Nam, cho rằng diễn biến đáng lo ngại trong tuần qua không chỉ là việc VN-Index đánh mất mốc 1.700 điểm, mà còn ở áp lực bán xuất hiện tại nhiều nhóm ngành.

Đặc biệt, hai cổ phiếu vốn hóa lớn đại diện cho nhóm ngân hàng và công nghệ thông tin là Vietcombank (VCB) và FPT đều bị bán mạnh, đánh mất các vùng hỗ trợ quan trọng.

Theo ông Nam, xu hướng suy yếu của dòng tiền đã xuất hiện từ đầu năm và chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Thanh khoản giao dịch bình quân hiện chỉ quanh 10.000 tỉ đồng mỗi phiên, thấp hơn khoảng 50% so với đầu năm.

Về triển vọng tuần mới, nhà đầu tư cần theo dõi các dữ liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là lạm phát, việc làm và những tín hiệu liên quan đến chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Nếu dữ liệu cao hơn dự báo, đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ có thể tăng, tạo thêm áp lực lên dòng vốn tại các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam.

Diễn biến chỉ số VN-Index trong tuần qua - Dữ liệu: TradingView

Về kỹ thuật, ông Nam cho rằng VN-Index có khả năng lùi về vùng 1.650 điểm sau khi không giữ được mốc 1.700 điểm. Trong bối cảnh các cổ phiếu lớn suy yếu, nhóm Vingroup cũng chưa có diễn biến tích cực, khả năng lan tỏa của dòng tiền còn hạn chế.

Các công ty chứng khoán cảnh báo rủi ro giảm điểm

Công ty Chứng khoán An Bình (ABS) nhận định VN-Index đã đánh mất vùng hỗ trợ 1.700 điểm sau áp lực bán gia tăng từ nhà đầu tư trong nước, khối ngoại và các công ty chứng khoán tự doanh.

Theo ABS, chỉ số đã đánh mất đường xu hướng hỗ trợ trên đồ thị ngày, trong khi cấu trúc giá xuất hiện tình trạng đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Vùng 1.675 điểm hiện là ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Nếu không giữ được, VN-Index có thể lùi về 1.581 điểm, thậm chí 1.500 điểm trong kịch bản tiêu cực.

Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam dự báo VN-Index có thể tiếp tục rung lắc trong vùng 1.650-1.700 điểm khi chất lượng nội tại thị trường chưa cải thiện và thiếu yếu tố đủ sức thu hút dòng tiền trở lại.

Ở góc nhìn kỹ thuật, Công ty Chứng khoán OCBS dự báo VN-Index nhiều khả năng tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ 1.665-1.680 điểm trong tuần mới.

Theo OCBS, diễn biến rút chân vào cuối tuần cho thấy lực cầu bắt đáy đã xuất hiện khi chỉ số lùi về vùng giá thấp. Nếu vùng hỗ trợ này được giữ vững và thanh khoản cải thiện, VN-Index có cơ hội hướng đến vùng 1.720-1.740 điểm. Ngược lại, nếu hỗ trợ bị xuyên thủng, chỉ số có thể lùi về vùng 1.640-1.660 điểm.

Chiến lược đầu tư tuần mới Trong tuần giao dịch mới, các công ty chứng khoán đều khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên quản trị rủi ro, hạn chế bắt đáy khi xu hướng thị trường chưa xác nhận đảo chiều. ABS cho rằng cần thu hẹp danh mục về mức an toàn, đặc biệt lưu ý vùng hỗ trợ 1.675 điểm. Yuanta khuyến nghị duy trì tỉ trọng phòng thủ gồm 30% cổ phiếu và 70% tiền mặt trong ngắn hạn. Trong khi đó, OCBS cho rằng nhà đầu tư có thể giải ngân thăm dò tại những cổ phiếu giữ nền giá ổn định, có dòng tiền cải thiện nếu VN-Index giữ được vùng 1.665-1.680 điểm. Lưu ý, tuần này thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ nghỉ giao dịch ngày thứ ba (24-11) nhân Ngày Văn hóa Việt Nam và hoạt động trở lại vào ngày 25-11.



Những sự kiện quốc tế đáng chú ý tuần này Thứ hai (23-11): Mỹ công bố PMI sản xuất và PMI dịch vụ sơ bộ tháng 11 lúc 21h45.

Thứ ba (24-11): Mỹ công bố chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 11 lúc 22h.

Thứ tư (25-11): Mỹ công bố GDP quý 3, PCE lõi tháng 10 và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu lúc 20h30.

Thứ năm (26-11): Mỹ công bố doanh số bán nhà mới tháng 10 lúc 22h.

Thứ sáu (27-11): Nhật Bản công bố CPI Tokyo và CPI Tokyo lõi tháng 11 lúc 6h30. *Thời gian được quy đổi theo giờ Việt Nam.