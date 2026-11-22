Trong tuần qua, dòng tiền đã có tín hiệu tham gia trở lại sau khi chỉ số điều chỉnh về vùng đáy cũ 1.660-1.680 và phần lớn cổ phiếu đã giảm về vùng giá chiết khấu hấp dẫn - Ảnh: HỮU HẠNH

Theo dữ liệu do WiGroup tổng hợp, 5 quỹ mở cổ phiếu có lợi nhuận cao nhất trong 3 năm, tính theo mức tăng trưởng cộng dồn của giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (NAV), gồm VFMVSF, MAGEF, BVFED, MBVF và DCDS.

Trong đó, quỹ VFMVSF do Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) quản lý dẫn đầu với mức lợi nhuận 53,5%. Xếp ngay sau là MAGEF của Mirae Asset với mức sinh lời 52,5%.

Ba vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về BVFED của Bảo Việt với lợi nhuận 49,6%, MBVF của MB Capital đạt 49,4% và DCDS của DCVFM đạt 48%.

Dữ liệu giao dịch trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 10-2026 cho thấy DXG, HPG và HDB là ba cổ phiếu cùng được 3/5 quỹ mua ròng, trong khi IDC và VNM được 2/5 quỹ gia tăng nắm giữ.

Mua ròng ước tính từ tháng 8 - 10 của 5 quỹ cổ phiếu có lợi nhuận cao nhất 3 năm. Không mã nào được cả 5 quỹ cùng mua ròng, nhiều nhất chỉ 3/5 quỹ - Dữ liệu: WiGroup



Xét về giá trị, VFMVSF là quỹ có hoạt động mua ròng nổi bật ở nhiều cổ phiếu trong nhóm được thống kê.

Cụ thể, quỹ này mua ròng ước tính 140,5 tỉ đồng cổ phiếu DXG của Công ty CP Bluemarq Group (trước đây là Tập đoàn Đất Xanh), 133 tỉ đồng cổ phiếu IDC của Tổng công ty IDICO và 94,5 tỉ đồng cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát.

Ngoài ra, VFMVSF còn mua ròng khoảng 43,5 tỉ đồng cổ phiếu VNM của Vinamilk và 3,4 tỉ đồng cổ phiếu HDB của HDBank.

Đối với quỹ MAGEF, hoạt động mua ròng tập trung vào VNM với giá trị ước tính 14,7 tỉ đồng và HDB khoảng 9,6 tỉ đồng. Quỹ này không ghi nhận thay đổi lượng nắm giữ HPG trong kỳ.

Trong khi đó, quỹ MBVF mua ròng khoảng 1,1 tỉ đồng HPG và 0,5 tỉ đồng DXG, đồng thời bán ròng khoảng 0,3 tỉ đồng VNM.

Một diễn biến đáng chú ý khác đến từ quỹ DCDS. Trong giai đoạn thống kê, quỹ này mua ròng ước tính 74,5 tỉ đồng cổ phiếu IDC, 47,2 tỉ đồng HPG, 46,4 tỉ đồng DXG và 20,8 tỉ đồng HDB.

Ở chiều ngược lại, DCDS bán ròng khoảng 92,7 tỉ đồng cổ phiếu VNM, mức bán ròng đáng chú ý trong nhóm cổ phiếu được WiGroup thống kê.

Riêng quỹ BVFED gần như không thay đổi danh mục đối với các cổ phiếu được theo dõi. Lượng nắm giữ HPG, HDB và VNM của quỹ này không biến động trong giai đoạn khảo sát.

Nhìn chung, dữ liệu cho thấy hoạt động mua ròng của nhóm quỹ có hiệu suất đầu tư cao tập trung vào một số cổ phiếu thuộc các lĩnh vực bất động sản, thép, ngân hàng và khu công nghiệp.

Tuy nhiên, sự phân hóa cũng thể hiện rõ ở VNM, khi cổ phiếu này được VFMVSF và MAGEF mua ròng nhưng lại bị DCDS và MBVF bán ròng.

Theo WiGroup, lợi nhuận của các quỹ được tính theo mức sinh lời cộng dồn trong 3 năm, dựa trên dữ liệu NAV cập nhật trong các ngày 10 đến 12-11-2026. Bảng xếp hạng không bao gồm các quỹ ETF. Trong khi đó, giá trị mua ròng cổ phiếu giai đoạn tháng 8 đến tháng 10-2026 được WiGroup ước tính dựa trên thay đổi khối lượng nắm giữ nhân với giá cổ phiếu cuối tháng, sau khi điều chỉnh các yếu tố như cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng và quyền mua. Số liệu này có thể chênh lệch so với giá trị giao dịch thực tế và không phải khuyến nghị đầu tư từ tổ chức dữ liệu.