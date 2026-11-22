Novaland, SMC gia hạn thời gian chào bán cổ phiếu - Ảnh: NVL

Novaland hai lần kéo dài đợt chào bán

Công ty CP Tập đoàn Novaland (NVL) vừa công bố thông tin bất thường về việc gia hạn giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Theo thông báo, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận gia hạn giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng được cấp ngày 14-9-2026 đến hết ngày 11-1-2027.

Trong thời gian này, Novaland phải hoàn thành đợt chào bán.

Đây là lần thứ hai công ty này phải kéo dài các mốc thời gian của đợt phát hành. Cụ thể, Novaland điều chỉnh thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 8-10 đến 23-11 sang từ ngày 8-10 đến 23-12. Thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu cũng được kéo dài từ ngày 8-10 đến 26-11 sang 8-10 đến 28-12.

Theo kế hoạch, Novaland chào bán tối đa hơn 800 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 3:1, tức cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động gần 8.007 tỉ đồng. Nguồn tiền này được doanh nghiệp dùng để thanh toán nghĩa vụ tài chính.

Trong đó, khoảng 5.953 tỉ đồng dự kiến dành để thanh toán một phần hoặc toàn bộ nợ gốc của 13 mã trái phiếu do Novaland phát hành; hơn 2.000 tỉ đồng còn lại được góp vào hai công ty con để phục vụ thanh toán nợ trái phiếu.

SMC, BAF cũng gặp khó

Không chỉ Novaland, Công ty CP Đầu tư thương mại SMC (mã SMC) cũng vừa kéo dài thời gian đăng ký mua và nộp tiền trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Thời hạn mới được điều chỉnh từ ngày 6-11 đến 26-11 sang từ 6-11 đến 24-12.

Novaland và SMC đều cho biết lý do điều chỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông hiện hữu có thêm thời gian thu xếp nguồn tài chính, thực hiện chuyển nhượng quyền mua theo quy định.

SMC dự kiến chào bán hơn 36,8 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu qua đó huy động khoảng 368 tỉ đồng. Dự kiến khoảng 200 tỉ đồng trả các khoản nợ nhà cung cấp và hơn 168 tỉ đồng thanh toán nợ vay. Đáng chú ý, kết phiên 20-11, cổ phiếu SMC ở mức 8.800 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 12% so với giá chào bán 10.000 đồng.

Một trường hợp khác là Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam (BAF). Doanh nghiệp quyết định hủy hơn 1,05 triệu cổ phiếu ESOP mà người lao động không đăng ký mua, đồng thời tiếp tục phân phối 856.000 cổ phiếu còn lại cho 17 cá nhân là lãnh đạo công ty với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, BAF dự kiến phát hành 8 triệu cổ phiếu ESOP cho 242 nhân viên. Tính đến ngày 30-10, doanh nghiệp mới phát hành được hơn 6,08 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 76% lượng đăng ký.

Giá cổ phiếu BAF kết phiên 20-11 là 30.800 đồng/cổ phiếu. Mức giá ESOP 10.000 đồng thấp hơn khoảng 70% so với giá thị trường.

Novaland thoái vốn tại 2 công ty Song song với việc gia hạn thời gian chào bán cổ phiếu, Novaland cũng vừa thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại 2 công ty thành viên. Theo nghị quyết ngày 20-11, Novaland sẽ chuyển nhượng toàn bộ 490 tỉ đồng vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Nova Phúc Nguyên, cùng 51 triệu đồng vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Novaland Đất Tâm.

Sau khi hoàn tất chuyển nhượng, Novaland không còn nắm giữ vốn và chính thức chấm dứt quyền kiểm soát tại hai doanh nghiệp trên. HĐQT ủy quyền toàn bộ cho Tổng Giám đốc Dương Văn Bắc quyết định mức giá chuyển nhượng trên nguyên tắc phù hợp với thị trường, lựa chọn đối tác nhận chuyển nhượng, quyết định tiến độ thanh toán và ký kết các tài liệu pháp lý liên quan.