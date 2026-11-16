Em gái Chủ tịch Novaland chi hơn 277 tỉ đồng mua cổ phiếu NVL

Lợi nhuận Novaland tăng chủ yếu nhờ các dự án như Victoria Village, Aqua City, Sunrise Riverside, cùng phần lãi từ hợp tác đầu tư và biến động tỉ giá - Ảnh: NVL

Theo báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan tại Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán NVL) công bố ngày 16-11, bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh đã mua thành công gần 28 triệu cổ phiếu NVL.

Khối lượng giao dịch này đạt 92,4% tổng số 30 triệu cổ phiếu mà bà Quỳnh đăng ký mua trước đó, với tổng giá trị ước tính hơn 277 tỉ đồng. Số cổ phiếu chưa thực hiện hết được lý giải do điều kiện thị trường chưa thuận lợi.

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu NVL do em gái Chủ tịch HĐQT Novaland sở hữu tăng từ hơn 8,3 triệu lên hơn 36 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,499% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Trước đó, vào ngày 30-10, Diamond Properties (được biết là một tổ chức có liên quan đến gia đình Chủ tịch Novaland) cũng đã hoàn tất mua 7 triệu cổ phiếu NVL, nâng khối lượng nắm giữ lên hơn 185 triệu cổ phiếu.

Như vậy, tính chung 2 giao dịch vừa được công bố, bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh và Diamond Properties đã mua bổ sung tổng cộng gần 35 triệu cổ phiếu NVL.

Động thái gia tăng sở hữu của nhóm cổ đông liên quan gia đình Chủ tịch diễn ra trong bối cảnh Novaland đang tập trung tái cấu trúc tài chính, củng cố nguồn lực và tháo gỡ pháp lý dự án.

Ở chiều ngược lại, trong cùng giai đoạn, một số cá nhân và tổ chức có liên quan đến Novaland cũng ghi nhận giao dịch bán ra.

Cụ thể, NovaGroup bán 3,1 triệu cổ phiếu. Ông Dương Văn Bắc bán 10,6 triệu cổ phiếu, ông Cao Trần Duy Nam bán 7,5 triệu cổ phiếu, bà Cao Thị Ngọc Sương bán 5,9 triệu cổ phiếu và bà Trần Thị Thanh Vân bán 5,3 triệu cổ phiếu. Trong đó, giao dịch của bà Vân và bà Sương chưa thực hiện hết khối lượng đăng ký do điều kiện thị trường chưa phù hợp.

Sau chuỗi giao dịch trên, tỉ lệ sở hữu của NovaGroup cùng nhóm người có liên quan hiện đạt hơn 41,81% vốn điều lệ Novaland.

Bên cạnh những điều chỉnh trong cơ cấu cổ đông, hoạt động tại các dự án của doanh nghiệp thời gian qua cũng ghi nhận chuyển biến tích cực. Tại dự án Victoria Village (TP.HCM), chỉ khoảng 4 tháng sau khi bàn giao căn hộ, Novaland đã bắt đầu triển khai thủ tục cấp giấy chứng nhận cho cư dân nhằm hoàn thiện pháp lý và bảo vệ quyền lợi người mua nhà.

Trong 9 tháng, Novaland ghi nhận hơn 10.200 tỉ đồng doanh thu thuần và lãi sau thuế 2.874 tỉ đồng. Tính đến cuối tháng 9, Novaland đã bàn giao lũy kế hơn 7.800 sản phẩm cho khách hàng.