Khởi tố người đăng tin Novaland có nguy cơ phá sản, mất khả năng trả nợ

Thi hành lệnh bắt tạm giam Đỗ Minh Quang vì đăng tải nhiều thông tin sai sự thật liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty Novaland - Ảnh: Công an TP.HCM

Ngày 23-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Minh Quang (sinh năm 1982, ngụ phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM) về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Trước đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) tiếp nhận đơn tố giác của Công ty Novaland về việc một số tài khoản trên Facebook, Threads, TikTok và các hội, nhóm sử dụng Zalo, Viber, Telegram đăng tải, lan truyền thông tin thiếu căn cứ, chưa kiểm chứng.

Trong đó có nội dung cho rằng doanh nghiệp đang đứng trước nguy cơ phá sản, mất khả năng thanh toán các khoản nợ.

Kết quả điều tra xác định tài khoản Facebook mang tên "Quang Do" do Đỗ Minh Quang lập, quản lý và sử dụng. Đỗ Minh Quang thừa nhận đã dùng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải nhiều thông tin sai sự thật liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty Novaland.

Các bài viết thu hút số lượng lớn lượt thích, bình luận và chia sẻ, làm gia tăng mức độ lan truyền của thông tin chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động bình thường và quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Đỗ Minh Quang cũng thừa nhận dùng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải nhiều bài viết có nội dung sai sự thật liên quan đến Novaland; mục đích thu hút sự chú ý, tăng lượt xem, lượt thích, chia sẻ và số lượng người theo dõi. Quang nhận thức được việc những nội dung do mình đăng tải có thể gây ảnh hưởng đến doanh nghiệp, nhưng không quan tâm đến hậu quả có thể xảy ra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) đang tiếp tục làm rõ các tình tiết liên quan, củng cố tài liệu, chứng cứ, đồng thời xác minh những tài khoản, cá nhân khác có dấu hiệu đăng tải, phát tán thông tin xuyên tạc, sai sự thật về doanh nghiệp để xem xét, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi tiếp nhận, đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ thông tin trên không gian mạng; chủ động kiểm chứng nguồn tin, tính chính xác và căn cứ của thông tin trước khi phát tán. Không đăng tải, chia sẻ các nội dung chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật, xuyên tạc hoặc những thông tin có thể gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Đối với các doanh nghiệp, khi phát hiện thông tin có dấu hiệu sai sự thật, xuyên tạc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, thương hiệu, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp của mình, cần chủ động lưu giữ tài liệu, dữ liệu điện tử, đường dẫn truy cập, hình ảnh, nội dung bài viết và các chứng cứ có liên quan. Đồng thời kịp thời trình báo, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để được xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.