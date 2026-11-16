Novaland chuyển đổi 16 trái phiếu thành 2,8 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài

Tại phiên sáng 16-11, cổ phiếu Novaland đang được giao dịch quanh mức 10.300 đồng/cổ phiếu.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) đã chính thức ban hành Nghị quyết số 46/2026/NQ.HĐQT-NVLG ngày 16-11, thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi một phần trái phiếu chuyển đổi quốc tế thành cổ phiếu phổ thông.

Theo nghị quyết, Novaland sẽ phát hành thêm 2.779.328 cổ phiếu phổ thông (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) để chuyển đổi 16 trái phiếu quốc tế.

Tổng giá trị chuyển đổi đạt hơn 3,78 triệu USD (tương đương 94,497 tỉ đồng tính theo tỉ giá cố định 24.960 đồng/USD), tương ứng giá trị chuyển đổi mỗi trái phiếu là 236.622 USD.

Giá chuyển đổi được xác định ở mức 34.000 đồng/cổ phiếu, với tỉ lệ chuyển đổi 173.708 cổ phiếu/trái phiếu. Đáng chú ý, mức giá chuyển đổi này cao gấp 3,4 lần so với thị giá cổ phiếu NVL giao dịch trên thị trường trong thời gian gần đây.

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm lần này sẽ được chuyển đổi cho nhà đầu tư nước ngoài là quỹ OCLANER FUNDS SICAV - Oclaner Asian Bond Fund (địa chỉ tại Manulife Tower, Singapore). Sau khi hoàn tất đợt chuyển đổi dự kiến vào ngày 16-11, vốn điều lệ của Novaland dự kiến sẽ tăng thêm 27,793 tỉ đồng.

Tính riêng trong năm 2026, các trái chủ quốc tế đã thực hiện chuyển đổi tổng cộng 41 trái phiếu thành gần 7 triệu cổ phiếu NVL. Việc các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục chọn chuyển đổi nợ sang cổ phiếu ở mức giá 34.000 đồng/cổ phiếu đang giúp Novaland giảm bớt nghĩa vụ nợ bằng tiền mặt và củng cố nền tảng vốn trong giai đoạn tái cấu trúc.

Novaland đặt mục tiêu doanh thu hơn 20 tỉ USD đến năm 2030 Song song với các bước đi tái cơ cấu nợ, tại cuộc họp gặp gỡ nhà đầu tư diễn ra mới đây, đại diện Novaland cho biết tập đoàn đã xây dựng kế hoạch kinh doanh trọng điểm giai đoạn từ nay đến năm 2030. Cụ thể, Novaland đặt mục tiêu ghi nhận tổng doanh thu từ các dự án đang phát triển đạt hơn 516.800 tỉ đồng (tương đương hơn 20 tỉ USD), cao gấp 8 lần tổng dư nợ hiện tại của tập đoàn (61.890 tỉ đồng tính đến cuối tháng 9-2026). Lợi nhuận dự kiến thu về từ các dự án này ước đạt hơn 188.300 tỉ đồng (khoảng 7,3 tỉ USD) trong 5 năm tới. Nguồn thu khổng lồ trên được kỳ vọng đóng góp chính từ 4 cụm dự án trọng điểm như dự án Aqua City, dự án NovaWorld Phan Thiết, cụm dự án trung tâm TP.HCM cùng dự án NovaWorld Hồ Tràm. Tính đến cuối tháng 9-2026, tổng dư nợ vay của Novaland ở mức 61.890 tỉ đồng. Trong đó, nợ vay trong nước chiếm hơn 32.900 tỉ đồng, dư nợ nước ngoài khoảng 19.800 tỉ đồng, còn dư nợ trái phiếu phát hành riêng lẻ và công chúng là 9.100 tỉ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, tập đoàn ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 10.200 tỉ đồng (gấp đôi cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 2.874 tỉ đồng (vượt 55% kế hoạch năm).