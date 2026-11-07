Sau tin đồn thất thiệt về nguy cơ phá sản, Novaland báo lãi hơn 2.870 tỉ đồng

Novaland công bố 9 tháng đầu năm 2026 lãi hơn 2.870 tỉ đồng - Ảnh: A LỘC

Ngày 7-11, Tập đoàn Novaland tổ chức chương trình gặp mặt nhà đầu tư nhằm cập nhật kết quả kinh doanh quý 3-2026 và tiến độ triển khai các dự án trọng điểm.

Chương trình diễn ra tại dự án Aqua City (phường Long Hưng, TP Đồng Nai), với hơn 500 nhà đầu tư, cổ đông và đối tác tham dự.

Theo số liệu Novaland công bố, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần hơn 10.215 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất hơn 2.873 tỉ đồng (tương đương hơn 155% kế hoạch lợi nhuận cả năm).

Novaland cho biết đang tiếp tục tái cấu trúc tài chính, hoàn thiện pháp lý các dự án, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và bàn giao sản phẩm.

Đối với dự án Aqua City tại Đồng Nai, chủ đầu tư cho biết đến cuối tháng 10-2026, dự án đã đủ điều kiện ký kết hợp đồng mua bán.

Cũng theo Novaland, hiện dự án đang triển khai thi công tại các phân khu River Park, Ever Green, Sun Harbor và đảo Phượng Hoàng. Hơn 4.000 công nhân, kỹ sư cùng hàng trăm nhà thầu đang làm việc luân phiên 3 ca tại các công trường.

Theo Novaland, đến cuối tháng 10-2026, dự án Aqua City tại Đồng Nai đã đủ điều kiện ký kết hợp đồng mua bán - Ảnh: A LỘC

Đến nay, dự án đã bàn giao hơn 1.300 căn nhà phố và biệt thự. Một số tiện ích như trung tâm thể thao, khu vui chơi giải trí, mua sắm và ẩm thực đang lần lượt được đưa vào hoạt động.

Aqua City có quy mô hơn 1.000ha, trong đó khoảng 70% diện tích dành cho mảng xanh, hạ tầng và tiện ích nội khu, theo thông tin từ chủ đầu tư.

Khởi tố người đăng tin Novaland có nguy cơ phá sản, mất khả năng trả nợ Trước đó, vào tháng 10-2026, Công an TP.HCM đã khởi tố một người đăng thông tin sai sự thật về hoạt động của Novaland, trong đó có nội dung cho rằng doanh nghiệp đứng trước nguy cơ phá sản, mất khả năng thanh toán các khoản nợ. Vụ việc được điều tra sau khi Novaland gửi đơn tố giác về việc một số tài khoản mạng xã hội đăng tải, lan truyền thông tin thiếu căn cứ, chưa được kiểm chứng. Theo kết quả điều tra, các bài viết sai sự thật gây ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động bình thường và quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.