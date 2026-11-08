Novaland còn gần 15.000 tỉ đồng nợ gốc quá hạn, đã được các chủ nợ gia hạn gần 2.900 tỉ đồng

Lợi nhuận Novaland tăng chủ yếu nhờ các dự án như Victoria Village, Aqua City, Sunrise Riverside, cùng phần lãi từ hợp tác đầu tư và biến động tỉ giá - Ảnh: NVL

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3-2026 của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (NVL) cho thấy tập đoàn lãi sau thuế 2.874 tỉ đồng trong 9 tháng đầu năm, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 9, Novaland vẫn còn nợ quá hạn chưa trả, gồm 14.975 tỉ đồng nợ gốc vay và trái phiếu cùng 5.241 tỉ đồng lãi vay.

Lợi nhuận Novaland đến từ đâu?

Riêng quý 3, doanh thu thuần của Novaland gấp hơn 3 lần cùng kỳ, lãi sau thuế đạt 1.102 tỉ đồng sau khi lỗ ở quý 3-2025. Novaland giải thích lợi nhuận tăng chủ yếu nhờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bất động sản tại các dự án Victoria Village, Aqua City, Sunrise Riverside, cùng phần lãi từ hợp tác đầu tư và biến động tỉ giá.

Novaland chuyển từ lỗ sang lãi - Ảnh: QUÂN NGUYỄN

Tính cả 9 tháng, sau khi trừ chi phí bán hàng và chi phí quản lý, hoạt động bán hàng mang về hai phần ba lợi nhuận trước thuế của Novaland. Một phần ba còn lại đến từ hoạt động tài chính.

Cơ cấu lợi nhuận trước thuế của Novaland - Ảnh: QUÂN NGUYỄN

Doanh thu tài chính 9 tháng của Novaland gấp 2,4 lần cùng kỳ. Khoản lớn nhất là tiền lãi cho vay và lãi từ các hợp đồng hợp tác đầu tư, tiếp theo là 1.039 tỉ đồng lãi từ thoái vốn công ty con và thu hồi vốn đầu tư.

Lãi cho vay, hợp tác đầu tư chiếm gần 60% doanh thu tài chính Novaland - Ảnh: QUÂN NGUYỄN

Trong 9 tháng, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Novaland vẫn âm 5.364 tỉ đồng, thực tế mức âm này đã giảm so với cùng kỳ năm 2025. Cũng trong thời gian này, tập đoàn chi 3.740 tỉ đồng trả lãi vay, gấp hơn 5 lần chi phí lãi vay ghi trong kết quả kinh doanh.

Ở chiều ngược lại, số tiền khách hàng trả trước cho Novaland tăng 15% so với đầu năm, lên hơn 23.400 tỉ đồng vào cuối tháng 9. Đây là tiền khách hàng đã nộp cho các sản phẩm chưa bàn giao, sẽ được ghi nhận thành doanh thu khi giao nhà.

Nợ gốc quá hạn gần 15.000 tỉ đồng

Tổng nợ vay của Novaland đến cuối tháng 9 là hơn 72.400 tỉ đồng, gần như không đổi so với đầu năm.

Trong đó, 29.750 tỉ đồng là vay ngắn hạn phải trả trong vòng 12 tháng, gấp gần 8 lần lượng tiền và tương đương tiền tập đoàn đang có. Riêng nợ gốc quá hạn là 14.975 tỉ đồng.

Nợ gốc quá hạn của Novaland là gần 15.000 tỉ đồng - Ảnh: QUÂN NGUYỄN

Với khoản nợ gốc quá hạn, Novaland cho biết đang đàm phán với chủ nợ và người sở hữu trái phiếu để gia hạn, xử lý tài sản theo quy định pháp luật hoặc thanh toán bằng tài sản khác. Trong số đó, 2.884 tỉ đồng đã được các bên cho vay và người sở hữu trái phiếu đồng ý gia hạn.

Ngoài đàm phán gia hạn, từ đầu năm Novaland đã phát hành gần 164 triệu cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ, cùng hơn 23 triệu cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu. Trong cùng thời gian, vốn chủ sở hữu của tập đoàn tăng 13% so với đầu năm.

Novaland hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng, theo tỉ lệ cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu mới. Nếu bán hết, số tiền thu về là 8.007 tỉ đồng, tương đương 53% số nợ gốc quá hạn tại cuối tháng 9.

Theo phương án Hội đồng quản trị đã thông qua, toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng để trả nợ, thực hiện nghĩa vụ tài chính và thanh toán các khoản phải trả quá hạn của tập đoàn và hai công ty con Nova Saigon Royal, No Va Thảo Điền.

Novaland đã dời hạn đăng ký và nộp tiền mua sang ngày 26-11-2026. Trong khi đó, đóng cửa phiên giao dịch chứng khoán 6-11, cổ phiếu NVL có giá 10.300 đồng, cao hơn giá chào bán 3%.