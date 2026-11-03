30 tập đoàn lớn gồm Vingroup, Hòa Phát, Sovico... tạo ra hơn nửa triệu việc làm

30 tập đoàn đầu tư chiến lược tạo ra 560.000 việc làm cho nền kinh tế - Ảnh: D.N.

Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) vừa công bố nghiên cứu ALPHA30 - Top 30 tập đoàn đầu tư chiến lược Việt Nam năm 2026. Bảng xếp hạng ALPHA30 ghi nhận những tập đoàn Việt Nam nổi bật về hiệu quả đầu tư, năng lực quản trị chiến lược và tầm ảnh hưởng.

Trong đó trọng tâm không chỉ nằm ở quy mô doanh nghiệp, mà còn ở khả năng phân bổ vốn, tổ chức danh mục đầu tư và tạo giá trị cộng hưởng trong hệ sinh thái.

30 tập đoàn tạo ra 560.000 việc làm

Theo Vietnam Report, nhóm 30 tập đoàn thuộc ALPHA30 năm 2026 có tổng quy mô tài sản khoảng 4,29 triệu tỉ đồng, doanh thu khoảng 1,73 triệu tỉ đồng và tạo ra khoảng 560.000 việc làm cho nền kinh tế.

Trong số những doanh nghiệp có mặt ở cả 2 kỳ xếp hạng năm 2025 và 2026, hơn 80% tăng doanh thu, hơn 95% cải thiện lợi nhuận và gần 80% cùng tăng trưởng ở cả hai chỉ tiêu so với năm trước.

Xét trong 5 năm gần nhất, tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) doanh thu và lợi nhuận ở mức trung vị lần lượt đạt 10,1% và 12,4%.

Danh sách 30 tập đoàn trong danh sách ALPHA30 - Ảnh: VNR

Tuy nhiên, mức đóng góp giữa các doanh nghiệp chênh lệch đáng kể. 5 tập đoàn đóng góp nhiều nhất tạo ra khoảng 86% phần doanh thu tăng thêm, và 2/3 lợi nhuận tăng thêm của nhóm được nghiên cứu. Đồng thời, 5 doanh nghiệp lớn nhất theo từng chỉ tiêu chiếm khoảng 2/3 tổng tài sản, doanh thu và lợi nhuận ALPHA30.

Một điểm đáng chú ý khác là hiệu quả sử dụng vốn. Hơn 70% doanh nghiệp trong nghiên cứu cải thiện tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) trong 5 năm gần nhất. Tuy nhiên, chỉ khoảng 1/3 duy trì ROE từ 10% trở lên trong cả ba năm 2023-2025.

Mô hình tập đoàn Việt Nam sẽ phát triển theo hướng nào?

Từ nghiên cứu ALPHA30, Vietnam Report nhận diện 3 xu hướng có thể định hình mô hình phát triển của các tập đoàn Việt Nam trong thời gian tới.

Thứ nhất, từ đa ngành sang danh mục đầu tư có chủ đích. Trong giai đoạn hình thành, nhiều tập đoàn mở rộng sang các lĩnh vực khác nhau khi cơ hội xuất hiện. Khi danh mục lớn hơn và nhu cầu vốn tăng lên, mỗi tài sản cần chứng minh rõ hơn đóng góp vào chiến lược chung.

Tập đoàn có thể tiếp tục đa ngành, nhưng vốn sẽ tập trung hơn quanh những nền tảng có thể sử dụng chung khách hàng, hạ tầng, công nghệ hoặc năng lực vận hành.

Các doanh nghiệp cũng có thể vừa đầu tư mới, vừa thoái vốn, ưu tiên những tài sản củng cố nền tảng cốt lõi, đồng thời xem xét thu hẹp hoạt động ít liên hệ với chiến lược hoặc khó đáp ứng yêu cầu sinh lời. Tính đa ngành sẽ được đánh giá qua mức độ gắn kết và hiệu quả của danh mục, thay vì số lượng lĩnh vực tham gia.

Thứ hai, từ sở hữu tài sản sang kiểm soát và luân chuyển vốn. Khả năng gọi vốn tại từng công ty thành viên, đồng đầu tư và chuyển nhượng một phần sở hữu đang mở rộng lựa chọn cho mô hình tập đoàn.

Doanh nghiệp có thể duy trì quyền chi phối tại những mắt xích chiến lược, đồng thời chia sẻ nhu cầu vốn với đối tác và thu hồi nguồn lực từ những tài sản đã hoàn thành vai trò trong danh mục.

Thứ ba, từ tập đoàn trong nước sang mạng lưới vốn - công nghệ - thị trường xuyên biên giới. Xu hướng quốc tế hóa sẽ ngày càng bao gồm cả đầu tư vào cơ sở kinh doanh, tiếp nhận đội ngũ chuyên môn và kết nối đối tác trên nhiều thị trường. Hoạt động ở nước ngoài có thể đồng thời bổ sung năng lực cho tập đoàn và mở rộng khả năng phục vụ khách hàng.

Trong giai đoạn tới, một số tập đoàn Việt Nam có thể vừa tiếp nhận vốn ngoại, vừa đầu tư ra nước ngoài và đưa đối tác toàn cầu vào hệ thống của mình. Hiệu quả phụ thuộc vào khả năng tích hợp hoạt động, phối hợp đội ngũ và quản trị rủi ro pháp lý, tỉ giá trên nhiều địa bàn.