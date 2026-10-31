Vingroup báo lãi kỷ lục hơn 43.700 tỉ đồng sau 9 tháng

Vingroup ghi nhận lợi nhuận 43.700 tỉ đồng sau 9 tháng, tăng gần 6 lần cùng kỳ - Ảnh: D.N.

Tập đoàn Vingroup (VIC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3-2026 với doanh thu thuần 9 tháng đạt 372.500 tỉ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 43.700 tỉ đồng, tăng gần 6 lần và vượt 25% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

VinFast bàn giao hơn 211.000 ô tô điện toàn cầu

Doanh nghiệp cho biết tăng trưởng doanh thu chủ yếu đến từ hai lĩnh vực ô tô điện và bất động sản.

Trong lĩnh vực ô tô điện, VinFast bàn giao 211.242 xe trên toàn cầu trong 9 tháng, tăng 91% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tại thị trường Việt Nam, doanh số đạt 177.697 xe, tăng 71%.

Ở mảng xe máy điện, VinFast bàn giao hơn 710.000 xe tính đến hết tháng 9, gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó Vinpearl ghi nhận doanh thu 10.700 tỉ đồng trong 9 tháng, tăng 19%. Tỉ lệ lấp đầy phòng đạt 64%, tăng 9 điểm phần trăm; giá phòng bình quân đạt 2,95 triệu đồng mỗi đêm, tăng 12% so với cùng kỳ.

Tại ngày 30-9-2026, tổng tài sản của Vingroup đạt khoảng 1,6 triệu tỉ đồng, tăng 44,8% so với đầu năm. Tiền, tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 106.800 tỉ đồng, trong khi nợ vay ở mức gần 390.000 tỉ đồng.

Vingroup cho biết trong 12 tháng gần nhất, tập đoàn đã huy động hơn 2,3 tỉ USD thông qua phát hành trái phiếu quốc tế, cổ phiếu ưu đãi và các khoản vay hợp vốn từ nhà đầu tư, tổ chức tài chính quốc tế.

Vinhomes có hơn 185.000 tỉ đồng doanh số chờ bàn giao

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3-2026, Công ty CP Vinhomes (VHM) ghi nhận doanh thu thuần 9 tháng đầu năm đạt 202.586 tỉ đồng, tăng 302% so với cùng kỳ.

Nếu tính cả doanh thu từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh và giao dịch bán lô lớn được ghi nhận vào doanh thu tài chính, tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi đạt 232.593 tỉ đồng, tăng 234% và thực hiện được khoảng 82% kế hoạch năm.

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 75.059 tỉ đồng, tăng 390% so với cùng kỳ năm trước, vượt 25% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Riêng quý 3-2026, doanh thu thuần của Vinhomes đạt 85.364 tỉ đồng, tăng 420%. Lợi nhuận sau thuế đạt 23.021 tỉ đồng, tăng 419% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 51.490 tỉ đồng, gấp gần 13 lần cùng kỳ, đưa biên lợi nhuận gộp lên 60,3%.

Về hoạt động bán hàng, doanh số trong 9 tháng đạt 219.600 tỉ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Riêng quý 3 đạt 71.500 tỉ đồng, trong đó kênh bán lẻ đóng góp 81%.

Các dự án đóng góp vào doanh số bán hàng gồm Vinhomes Sài Gòn Park, Vinhomes Global Gate Hạ Long và một số dự án khác. Đến cuối quý 3, doanh số đã bán nhưng chưa bàn giao đạt 185.600 tỉ đồng, gấp khoảng 1,7 lần mức bình quân giai đoạn 2021-2025.

Tại ngày 30-9, tổng tài sản của Vinhomes đạt 1,33 triệu tỉ đồng, tăng 69% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 307.792 tỉ đồng, tăng 24%. Đối với hàng tồn kho, khoảng 85% là chi phí tiền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, xây dựng và phát triển các dự án. Bất động sản đã hoàn thành xây dựng để bán chỉ chiếm khoảng 2% tổng hàng tồn kho. Về cơ cấu tài chính, tỉ lệ nợ vay trên tổng tài sản của Vinhomes ở mức 0,18. Hệ số thanh toán lãi vay đạt 11,3 lần. Thời gian tới, doanh nghiệp tiếp tục triển khai các dự án như Vinhomes Green Paradise, Vinhomes Global Gate Hạ Long và các dự án nhà ở xã hội. Ngoài ra, liên danh Vinhomes - SGC đã ký hợp đồng triển khai 5 tuyến metro tại Hà Nội, với tổng mức đầu tư khoảng 900.000 tỉ đồng, chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng.