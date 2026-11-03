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Những đại học nào có sinh viên tốt nghiệp được doanh nghiệp săn đón nhất thế giới?

tác giả
TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đứng đầu bảng xếp hạng các đại học có sinh viên tốt nghiệp được nhà tuyển dụng đánh giá cao nhất thế giới năm 2027, tiếp theo là Đại học Stanford và Đại học Oxford.

20 đại học có sinh viên tốt nghiệp được săn đón nhất thế giới - Ảnh 1.

Sinh viên MIT được các doanh nghiệp đánh giá cao nhất trong bảng xếp hạng - Ảnh: MIT NEWS

Times Higher Education (THE) vừa công bố bảng xếp hạng toàn cầu về khả năng làm việc của sinh viên tốt nghiệp năm 2027 (GEURS 2027), đánh giá các trường đại học trên thế giới dựa trên khả năng đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của sinh viên tốt nghiệp.

Bảng xếp hạng dựa trên 170.457 lượt bình chọn của 15.665 nhà tuyển dụng tại 40 quốc gia. Năm nay, danh sách được mở rộng từ 250 lên 300 cơ sở giáo dục đại học.

Đứng đầu là Viện Công nghệ Massachusetts (MIT, Mỹ), tiếp tục giữ vị trí số 1. Đại học Stanford (Mỹ) đứng thứ hai, trong khi Đại học Oxford (Anh) tăng hai bậc lên vị trí thứ ba.

Đại học Cambridge (Anh) đứng thứ tư, tiếp theo là Đại học Harvard (Mỹ). Viện Công nghệ California (Caltech) giảm ba bậc xuống vị trí thứ sáu. Đại học Princeton (Mỹ) tăng từ hạng 14 lên hạng 7.

Trong top 10, châu Á có hai đại diện là Đại học Quốc gia Singapore (NUS) đứng thứ 8 và Đại học Tokyo (Nhật Bản) đứng thứ 10. NUS cũng là trường có thứ hạng cao nhất Đông Nam Á.

20 đại học có sinh viên tốt nghiệp được săn đón nhất thế giới - Ảnh 2.

Đại học Quốc gia Singapore là trường đại học có thứ hạng cao nhất trong khu vực Đông Nam Á - Ảnh: NUS OSA

Vị trí còn lại trong nhóm 10 trường dẫn đầu thuộc về ETH Zurich (Thụy Sĩ) đứng thứ 9.

Xét theo quốc gia, Mỹ chiếm 9 trong số 20 vị trí dẫn đầu, gồm MIT, Stanford, Harvard, Caltech, Princeton, Columbia, Đại học California tại Berkeley, Yale và Carnegie Mellon.

Anh có bốn trường góp mặt là Oxford, Cambridge, Imperial College London và Trường Kinh tế và Khoa học chính trị London (LSE). Trung Quốc có hai đại diện là Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa, lần lượt đứng thứ 11 và 18.

Chi tiết top 20 bảng xếp hạng năm 2027:

Đại họcQuốc giaHạng 2027Hạng 2026
Massachusetts Institute of Technology (MIT)Mỹ11
Stanford UniversityMỹ22
University of OxfordAnh35
University of CambridgeAnh44
Harvard UniversityMỹ57
California Institute of Technology (Caltech)Mỹ63
Princeton UniversityMỹ714
National University of Singapore (NUS)Singapore88
ETH ZurichThụy Sĩ910
University of TokyoNhật Bản1011
Peking UniversityTrung Quốc1112
Technical University of MunichĐức1213
Imperial College LondonAnh139
Columbia UniversityMỹ1418
University of California, BerkeleyMỹ156
Yale UniversityMỹ1622
IE UniversityTây Ban Nha1717
Tsinghua UniversityTrung Quốc1816
London School of Economics and Political Science (LSE)Anh1919
Carnegie Mellon UniversityMỹ2015

Nhà tuyển dụng đánh giá cao kỹ năng nào ở sinh viên?

Điểm khác biệt của GEURS so với một số bảng xếp hạng đại học quốc tế là sử dụng đánh giá của nhà tuyển dụng làm cơ sở chính. Các trường được xem xét dựa trên mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của sinh viên tốt nghiệp, danh tiếng và những năng lực mà doanh nghiệp tìm kiếm.

Theo kết quả khảo sát, thành tích học thuật chiếm 19,3% số lựa chọn của nhà tuyển dụng khi đánh giá một trường đại học. Tiếp theo là kỹ năng của sinh viên tốt nghiệp (18,6%) và khả năng chuẩn bị chuyên môn cho công việc (17,2%).

Về những năng lực cụ thể của người mới tốt nghiệp, nhà tuyển dụng quan tâm nhiều nhất đến kỹ năng kỹ thuật (25,2%), khả năng sử dụng công nghệ số (22,9%), kiến thức chuyên ngành (20,3%) và kinh nghiệm trong ngành (19,3%).

20 đại học có sinh viên tốt nghiệp được săn đón nhất thế giới - Ảnh 3.Sinh viên tích lũy 70% chương trình đại học đã có thể học nghiệp vụ sư phạm

Từ ngày 8-12, sinh viên ngành phù hợp đã tích lũy ít nhất 70% chương trình đại học có thể học nghiệp vụ sư phạm để trở thành giáo viên phổ thông.

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TRỌNG NHÂN
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    Chủ đề: Sinh viên tốt nghiệp

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