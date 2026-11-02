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Dự kiến di dời cổng Parabol ĐH Bách khoa Hà Nội trong tuần này

tác giả
NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO

Cổng Parabol của Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ được di dời lùi vào phía trong khoảng 20 mét, nhằm bảo tồn giá trị lịch sử, nhường đất cho một con đường to đẹp hơn.

Dự kiến di dời cổng Parabol Bách khoa trong tuần này - Ảnh 1.

Nhiều cựu sinh viên trở về Bách khoa check-in cùng cổng Parabol - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Ngày 2-11, thông tin từ Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết dự kiến trong tuần này, nhà trường sẽ thực hiện di dời cổng Parabol vào phía trong, cách vị trí cũ khoảng 20 mét.

Trước đó như Tuổi Trẻ đã thông tin, theo quy hoạch, khi mở rộng đường Giải Phóng lên 90m, một số công trình của Đại học Bách khoa Hà Nội có thể bị ảnh hưởng, trong đó có cổng Parabol.

Nhiều sinh viên, cựu sinh viên của Đại học Bách khoa Hà Nội bày tỏ sự nuối tiếc khi nghe tin cổng Parabol của đại học này có thể nằm trong khu vực giải tỏa, để mở rộng đường Giải Phóng lên 90m.

Tập thể lãnh đạo nhà trường đã tính toán kỹ lưỡng các phương án nhằm gìn giữ biểu tượng cổng Parabol. Hình ảnh cổng Parabol vẫn sẽ luôn gắn bó với Đại học Bách khoa Hà Nội, đại diện cho ngôi trường khoa học công nghệ hàng đầu Việt Nam.

Cổng Parabol được xây dựng cách đây hơn 50 năm, mang kiến trúc độc đáo, từng là niềm tự hào của tri thức thế hệ mới.

Ngoài cổng Parabol trên đường Giải Phóng, Đại học Bách khoa Hà Nội còn hai cổng khác trên đường Đại Cồ Việt và Trần Đại Nghĩa.

Hiện cổng Trần Đại Nghĩa là nơi đi lại chính của nhiều sinh viên, nhưng cổng Parabol vẫn là một nét đặc trưng và là huyền thoại của sinh viên mỗi khi nhắc về trường.

Dự kiến di dời cổng Parabol Bách khoa trong tuần này - Ảnh 2.

Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết hiện nay trên mạng xã hội có một số bài viết, hình ảnh lan truyền về việc di dời cổng Parabol là thông tin chưa chính xác, không phải hiện trạng cổng Parabol hiện tại - Ảnh: Chụp màn hình

Di dời cổng Parabol Bách khoa lùi vào trong - Ảnh 2.Cổng Parabol Bách khoa có thể nằm trong khu vực giải tỏa khiến nhiều người tiếc nuối

Khi nhắc đến những địa điểm nổi bật của Đại học Bách khoa Hà Nội, nhiều cựu sinh viên, sinh viên Bách khoa sẽ nhớ ngay đến cổng Parabol.

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NGUYÊN BẢO
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    Chủ đề: sinh viên bách khoa cổng parabol Bách khoa di dời cổng Parabol giải tỏa đại học Bách Khoa Hà Nội Hà Nội

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