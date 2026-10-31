30 năm tiếp sức sinh viên vùng Phú Yên trên giảng đường đại học tại TP.HCM

362 sinh viên được tuyên dương trong buổi lễ chiều 31-10 - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Chiều 31-10 tại Trường đại học Nguyễn Tất Thành, Hội Người Phú Yên tại TP.HCM đã vinh danh sinh viên tiêu biểu vùng Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Đây là lần thứ 30 hoạt động này được tổ chức trong 35 năm hình thành và phát triển của hội.

Năm học 2025-2026, từ hồ sơ của sinh viên quê Phú Yên đang theo học tại gần 60 trường đại học, học viện ở TP.HCM, hội đã xét chọn và tuyên dương 362 sinh viên. Trong đó, 103 sinh viên có điểm trung bình cả năm từ 9 trở lên, được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tặng bằng khen.

Đặc biệt, 19 bạn trong nhóm này có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng vẫn đạt kết quả học tập xuất sắc. Còn lại 259 sinh viên đạt điểm trung bình từ 8,5 - 8,99 được khen thưởng, trong đó có 38 bạn vượt khó học giỏi.

Tổng số tiền thưởng dành cho 362 sinh viên là 522 triệu đồng. Mỗi sinh viên nhận từ 1-3 triệu đồng tùy thành tích và hoàn cảnh. Các bạn còn được nhận quà với tổng trị giá 150 triệu đồng.

GS.TS Trình Quang Phú chia sẻ tại sự kiện - Ảnh: TRỌNG NHÂN

GS.TS Trình Quang Phú - Phó chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Chủ tịch Hội Người Phú Yên tại TP.HCM - cho biết sau 30 năm, nhiều thế hệ sinh viên từng được hội tuyên dương đã trưởng thành, đảm nhiệm những vị trí công tác khác nhau.

Như trường hợp ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả - từng là sinh viên tiêu biểu được hội vinh danh. Hay TS Nguyễn Thanh Hân - Chủ tịch Tổng công ty Đối tác Chân Thật - từng nhận phần thưởng của hội cách đây vài chục năm nay quay lại tài trợ cho thế hệ đàn em.

"Chúng tôi dự kiến các năm sau sẽ tôn vinh cho tất cả các em quê ở Đắk Lắk, với tiêu chí cộng thêm 0,5 điểm cho con em các dân tộc ít người, con em gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn", ông Phú nói.

Ông Phạm Văn Bảy - Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk - đánh giá cao việc hội duy trì hoạt động chăm lo cho sinh viên suốt ba thập niên. Ông mong sinh viên sau khi tốt nghiệp tiếp tục hướng về quê nhà, có thể trở về làm việc hoặc đóng góp cho quê hương bằng những cách khác nhau.

Quê hương chúng ta nay có thêm đại ngàn với nhiều dân tộc anh em, có tiềm năng to lớn đang chờ đợi các cháu. Các cô, các bác, các chú chờ đợi sự thành tài để trở về với quê hương yêu dấu, có thể trở về làm việc nhưng các cháu cũng có thể trở về bằng tình cảm sâu sắc luôn dành cho quê hương. Ông Phạm Văn Bảy (Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk)

Bà Cao Thị Hòa An - Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk trao bằng khen và động viên các sinh viên có thành tích xuất sắc - Ảnh: TRỌNG NHÂN

Sinh viên đang "ngồi sau tay lái chiếc xe cuộc đời" Gửi gắm các sinh viên, GS.TS Trình Quang Phú nói: "Bây giờ các cháu đang ngồi sau tay lái chiếc xe của cuộc đời trong thời đại mới, các cháu hãy nhớ và hãy làm người tài xế xuất sắc của cuộc đời mình". Theo ông, người tài xế giỏi là phải biết đạp ga, đạp thắng đúng lúc, biết tiến, biết lùi, biết khi nào dừng lại, biết vượt qua chướng ngại để đến đích an toàn. "Trên cỗ xe của cuộc đời ấy, các cháu phải tiếp thu trí tuệ của nhân loại để trở thành người có trí thức, có nhân cách, có trách nhiệm với đất nước và khát vọng đóng góp với quê hương", ông nhắn nhủ.