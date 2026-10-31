Sinh viên Lào, Campuchia trải nghiệm làm nông dân, tìm hiểu lịch sử, văn hóa Việt

Sinh viên lắng nghe hướng dẫn viên giới thiệu quy trình sản xuất rau của một hộ nông dân tại xã Bình Mỹ - Ảnh: HÀ THI

Hoạt động trong khuôn khổ Đề án “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TP.HCM giai đoạn 2026 - 2030” của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.

Gắn kết tình hữu nghị từ những trải nghiệm đời thường

Chương trình do Hội Nông dân TP.HCM tổ chức, qua đó giới thiệu đến sinh viên Lào và Campuchia về nông nghiệp, đời sống nông dân cùng diện mạo nông thôn thành phố.

Các bạn đi tham quan, trải nghiệm mô hình nông nghiệp công nghệ cao và tìm hiểu một số sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu. Cạnh đó, các sinh viên còn đến dâng hương, dâng hoa tại Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Sông Lu và giao lưu cùng gia đình nuôi, lãnh đạo, cán bộ, hội viên nông dân xã Bình Mỹ.

Sinh viên Lào, Campuchia cùng gia đình nuôi tham quan, thắp hương tại Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Sông Lu - Ảnh: HÀ THI

Ông Trần Lê Quan - Phó chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM - cho rằng Việt Nam - Lào - Campuchia là ba nước láng giềng có quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết gắn bó và sự hợp tác tốt đẹp được nhiều thế hệ cùng nhau vun đắp.

Khi đến TP.HCM học tập, các bạn mang theo niềm vui, ước mơ và hoài bão của tuổi trẻ và cả nỗi nhớ gia đình, quê hương cùng những bỡ ngỡ khi sống xa nhà. Vì vậy chương trình này không đơn thuần là hoạt động giao lưu hay tham quan, mà còn là dịp gặp gỡ, chia sẻ và trao cho nhau những tình cảm chân thành.

“Các bạn hãy luôn nhớ rằng khi đến với TP.HCM, các bạn không chỉ có thầy cô, bạn bè mà còn có những gia đình Việt Nam sẵn sàng mở rộng vòng tay đón các bạn như người thân của mình”, ông Quan nói.

Ông Trần Lê Quan cho rằng khi đến với TP.HCM, sinh viên Lào và Campichia không chỉ có thầy cô, bạn bè mà còn những gia đình Việt sẵn sàng mở rộng vòng tay đón các bạn như người thân - Ảnh: HÀ THI

Hiểu thêm lịch sử, văn hóa Việt Nam

Bạn Vonglavone Anny (Lào, sinh viên năm 3 ngành kế toán Trường đại học Văn Lang) cho biết đã có 3 năm sinh sống và học tập tại Việt Nam. Bạn đã có cơ hội tham gia nhiều hoạt động, trải nghiệm để hiểu hơn về văn hóa, đời sống và con người Việt Nam.

Anny chia sẻ những chuyến đi giúp bạn biết thêm nhiều điều mới mẻ mà trước đây chưa có dịp trải nghiệm tại quê nhà Lào. Đặc biệt trong chương trình lần này, bạn được tận mắt tìm hiểu quy trình sản xuất nông nghiệp, tham quan vườn rau và trải nghiệm làm kẹo từ những nguyên liệu do người nông dân sản xuất.

Bạn Vonglavone Anny (giữa) cùng các bạn tham quan trải nghiệm vườn rau - Ảnh: HÀ THI

Tương tự, bạn Homsenmeung Saokham (Lào, sinh viên năm 3 Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch) khoe đã sang Việt Nam 3 năm rồi. Những ngày đầu mới đến, vốn tiếng Việt còn hạn chế, chỉ có thể nói bập bẹ “xin chào”.

Sau 9 tháng học tiếng Việt cùng sự hỗ trợ của bạn bè và nhờ thường xuyên tham gia các hoạt động văn hóa, khả năng giao tiếp của bạn dần cải thiện. Kham nói văn hóa Việt Nam có nhiều nét tương đồng với Lào làm bạn đôi khi nhớ quê nhà.

"Tuy nhiên chính sự quan tâm của gia đình nuôi, đặc biệt là những bữa cơm sum họp vào dịp cuối tuần hay ngày lễ giúp mình ngày càng thấy gần gũi và vơi bớt nỗi nhớ nhà khi sống xa gia đình", Saokham chioa sẻ.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Các bạn sinh viên Lào, Campuchia và gia đình nuôi háo hức chèo thuyền tại Vườn ký ức Bình Mỹ - Ảnh: HÀ THI

Sinh viên tìm hiểu quy trình làm kẹo tại xưởng bánh kẹo Tân Hoàng Huy - Ảnh: HÀ THI

Sinh viên tìm hiểu quy trình làm gốm thủ công tại gốm Bình Phát - Ảnh: HÀ THI

Nhiều bạn đánh giá chuyến đi thú vị, giúp các bạn hiểu thêm về lịch sử, văn hoá Việt - Ảnh: HÀ THI