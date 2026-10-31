Trường Tiểu học Quốc tế ở Đắk Lắk bất ngờ bị rao bán trên mạng

Trường Tiểu học Quốc tế, tại phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Ngày 31-10, Công an phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đã tiếp nhận trình báo của lãnh đạo Trường Tiểu học Quốc tế về việc một cá nhân đăng thông tin rao bán trường trên mạng xã hội.

Theo thông tin ban đầu, ngày 10-10, tài khoản Facebook mang tên Q.L. đăng bài viết rao bán Trường Tiểu học Quốc tế, địa chỉ tại phường Buôn Ma Thuột, với diện tích 1,3ha.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý, gây xôn xao dư luận. Lãnh đạo nhà trường sau đó đã trình báo cơ quan công an, đề nghị xác minh, làm rõ.

Ông Nguyễn Hoa Nam, Chủ tịch Hội đồng trường Tiểu học Quốc tế, khẳng định thông tin rao bán trường là hoàn toàn sai sự thật. Theo ông Nam, bài đăng không chỉ ảnh hưởng đến danh dự, uy tín nhà trường mà còn khiến phụ huynh, học sinh lo lắng.

Ông Nam cho biết đã yêu cầu người đăng tải công khai đính chính thông tin để tránh gây hiểu lầm. Nhà trường cũng sẽ xem xét bãi nại cho người này.

Bài viết xin lỗi của chủ tài khoản - Ảnh: chụp màn hình

Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an phường Buôn Ma Thuột đã mời chủ tài khoản Q.L. đến làm việc để xác minh, xem xét xử lý theo quy định.

Sau buổi làm việc, người này đã đăng lời xin lỗi công khai trên mạng xã hội, đồng thời mong muốn những người từng chia sẻ bài viết gỡ bỏ các nội dung liên quan.

"Sau khi đăng tải, phía Nhà trường đã liên hệ và khẳng định rằng Trường Tiểu học Quốc Tế, phường Buôn Ma Thuột hoàn toàn không bán. Để tránh gây hiểu lầm, nay tôi xin đính chính thông tin do tôi đăng tải là không đúng. Kính mong mọi người thông cảm và gỡ các bài viết có liên quan nếu đã chia sẻ!", người này chia sẻ.

Được biết, tài khoản Q.L. thường đăng tải thông tin, clip mua bán bất động sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.