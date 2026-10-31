Chung kết Tuổi Trẻ Startup Award 2026: Gửi gắm nhiều kỳ vọng vào sáng kiến đột phá

Nhà báo Trần Xuân Toàn, Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Tuổi Trẻ Startup Award 2026, chấm vòng chung kết mang tên "Chinh phục" của giải thưởng - Ảnh: DUYÊN PHAN

Các ý tưởng khởi nghiệp phản ánh bức tranh về nhu cầu của đô thị

Theo nhà báo Trần Xuân Toàn, Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, việc lựa chọn Trường Đại học Bách Khoa (ĐHQG-HCM) là lời gửi gắm thông điệp đổi mới sáng tạo cần bắt đầu từ tri thức, được dẫn dắt bằng khoa học công nghệ, và được kiểm chứng bằng những giá trị thực tế trong cuộc sống.

Nhà báo Trần Xuân Toàn nhận xét, các dự án, giải pháp năm nay xuất phát từ những vấn đề của cuộc sống, trong đó có nhiều dự án rất sát với thực tế, như chuyện đưa đón học sinh đến từ nhu cầu đưa đón và kiểm soát sự an toàn của trẻ em sau một số vụ bỏ quên; dự án Brain-Life với hướng tiếp cận phục vụ sức khỏe tinh thần, gắn rất sát với tình hình cư dân đô thị hiện nay; hay dự án Doctranslate ứng dụng công nghệ AI để dịch ngay trên điện thoại.

Nhà báo Trần Xuân Toàn, Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Các dự án bước vào vòng chung kết đã cho thấy một bức tranh khá rõ về bài toán đô thị trong tương lai, giải quyết được các vấn đề của đời sống cư dân đô thị và, từ chăm sóc sức khỏe đến hạ tầng, phát triển bền vững. Sự phát triển của một đô thị không chỉ đo bằng các công trình hạ tầng hiện đại, mà còn phải được đo bằng chất lượng sống của người dân và khả năng kết nối của cộng đồng cư dân trong đó. Những kết nối này không dừng lại ở kết nối hạ tầng mà còn là kết nối bằng công nghệ, khả năng sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, nguồn nước, nguồn đất đai, nguồn không khí…

Bà Nguyễn Thị Diệu Hằng - Đồng sáng lập và Tổng giám đốc InnoEx, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM (YBA )và PGS.TS Phạm Đình Anh Khôi, Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG-HCM trao đổi với nhau trong chương trình - Ảnh: DUYÊN PHAN

PGS.TS Phạm Đình Anh Khôi, Giám đốc trung tâm đổi mới sáng tạo Trường Đại học Bách Khoa (ĐHQG TP.HCM) cho biết ông kỳ vọng các giải pháp xuất hiện trong vòng chung kết có thể phục vụ cho các nhu cầu của đô thị, mang lại những tiện ích thiết thực cho đời sống của thành phố, đồng thời đảm bảo phát triển hiện đại và bền vững trong tương lai.



"Ngoài ý tưởng, các dự án cần thể hiện tính bền vững và ổn định gắn liền với nhu cầu của mọi người dân, doanh nghiệp để đưa TP.HCM trở thành đô thị đáng sống", ông Khôi nói.

>> Danh sách thành viên Hội đồng chuyên môn, 11 startup vào vòng Chinh phục của Tuổi Trẻ Startup Award 2026.

Hồi hộp chờ đón, gửi nhiều kỳ vọng vào những giải pháp kiến tạo đô thị tương lai

Ông Phạm Phú Ngọc Trai - Chủ tịch Hội đồng cố vấn Chiến lược đổi mới sáng tạo (SACSTI) ĐHQG TP.HCM (kiêm cố vấn Tuổi Trẻ Startup Award 2026) - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ông Hoàng Đức Trung - Phó tổng giám đốc điều hành VinaCapital Ventures - thành viên Hội đồng chuyên môn Tuổi Trẻ Startup Award 2026 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Nguyễn Thị Thanh Vân (một startup trẻ) bày tỏ háo hức và mong chờ trước thềm vòng chung kết Tuổi Trẻ Startup Award năm nay.

Khi nhắc đến đô thị tương lai, nhiều người thường nghĩ ngay đến những giải pháp công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), phần mềm hay mô hình thành phố thông minh. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của một người khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ vật liệu xanh, Vân cho rằng nền tảng cốt lõi của một đô thị tương lai phải là tính tuần hoàn và phát triển bền vững.

Vân kỳ vọng vòng chung kết năm nay sẽ mang đến những sáng kiến thiết thực, vừa giải quyết các vấn đề về rác thải, năng lượng, khí hậu, môi trường, vừa tạo việc làm và sinh kế cho người dân địa phương.

Với Vân, cuộc thi còn là một sự bảo chứng về uy tín, tạo thêm động lực và cơ hội để các startup, doanh nghiệp đưa những giải pháp sáng tạo của mình tiếp cận, chinh phục thị trường trong nước và quốc tế.

“Mỗi startup hay doanh nghiệp sẽ là một mắt xích trong chuỗi giá trị, cùng nhau kiến tạo một nền tảng đô thị tương lai xanh hơn và bền vững hơn”, Vân chia sẻ.

Các sinh viên Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG-HCM tới dự buổi chấm chung kết mang tên "Chinh phục" tại hội trường A5 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Là sinh viên đam mê trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, Huỳnh Quốc Thắng (Trường đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM) bày tỏ hồi hộp và mong chờ trước những ý tưởng sáng tạo mà các đội thi sẽ mang đến, cũng như cách mỗi nhóm khai thác ý tưởng và phát triển thành sản phẩm cụ thể.

Đây cũng là một trong những lý do khiến Thắng luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho các cuộc thi đổi mới sáng tạo nói chung và Tuổi Trẻ Startup Award nói riêng.

Chia sẻ về chủ đề "Đô thị tương lai", Thắng cho biết ban đầu thường nghĩ đến những ý tưởng viễn tưởng như thành phố bay hay công nghệ hiện đại xa vời. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các đô thị Việt Nam vẫn đang đối mặt với những vấn đề rất gần gũi như ngập lụt, ùn tắc giao thông và ô nhiễm không khí.

Vì vậy, điều Thắng kỳ vọng nhất ở các dự án năm nay là những giải pháp có tính ứng dụng cao, mang tinh thần “thực chiến” và xuất phát từ chính những vấn đề thực tế của đô thị Việt Nam. Trong đó, môi trường là lĩnh vực An đặc biệt quan tâm, bởi ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu vẫn đang là những thách thức nhức nhối.

“Mình rất mong ngóng thấy những ý tưởng này không chỉ dừng lại ở cuộc thi mà sẽ sớm được đưa vào thực tế, góp phần giúp các đô thị Việt Nam ngày càng xanh, sạch và kiên cường hơn trước những tác động của biến đổi khí hậu”, Thắng chia sẻ.

Vòng chung kết mang tên "Chinh phục" của Tuổi Trẻ Startup Award 2026 diễn ra lúc 14h và Lễ trao giải diễn ra lúc 17h30 ngày 31-10 tại Hội trường A5, Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG-HCM.

Tuổi Trẻ Startup Award 2026: ‘Đổi mới sáng tạo cho đô thị tương lai’