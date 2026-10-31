Tuổi Trẻ Startup Award 2026: Lần đầu có vòng 'Chinh phục', Ngôi sao vàng khởi nghiệp nhận 100 triệu đồng

Toàn cảnh lễ khởi động Tuổi Trẻ Startup Award ngày 12-8 2026 tại TP.HCM- Ảnh: DUYÊN PHAN

Với chủ đề "Đổi mới sáng tạo cho đô thị tương lai", chương trình do Báo điện tử Tuổi Trẻ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM tổ chức, với sự phối hợp Liên minh Đổi mới sáng tạo quốc tế InnoEx và các đơn vị đồng hành.

Hơn 200 hồ sơ tranh tài qua 4 vòng tuyển chọn, lần đầu Tuổi Trẻ Startup Awards có vòng "Chinh phục"

Nhà báo Trần Xuân Toàn, Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ (bên trái) và ông Phạm Phú Ngọc Trai, Chủ tịch Hội đồng cố vấn chiến lược đổi mới sáng tạo (SACSTI) ĐHQG-HCM, cố vấn đặc biệt của Tuổi Trẻ Startup Award 2026 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Giải thưởng được phát động từ ngày 12-8-2026 đến 15-10-2026, thu hút hơn 200 hồ sơ tham dự. Qua vòng sàng lọc, hơn 70 hồ sơ đáp ứng yêu cầu được đưa vào sơ khảo. Trong đó, 30 hồ sơ doanh nghiệp khởi nghiệp và 10 dự án sinh viên có điểm số cao nhất được chọn vào vòng đánh giá của Hội đồng chuyên môn.

Quy trình tuyển chọn gồm bốn vòng: sàng lọc, sơ khảo, chung khảo và chung kết - "Chinh phục". Các hồ sơ được đánh giá dựa trên tính đổi mới sáng tạo, giải pháp công nghệ, khả năng ứng dụng, tác động kinh tế - xã hội, mô hình kinh doanh và năng lực triển khai.

Đặc biệt tại vòng chung kết - "Chinh phục" diễn ra chiều 31-10, các startup trình bày giải pháp, kết quả triển khai và định hướng phát triển, đồng thời trả lời phản biện từ Hội đồng chuyên môn.

Đây là điểm mới của mùa giải năm nay, nhằm đánh giá năng lực trình bày, bảo vệ giải pháp và xử lý tình huống phát sinh của đội ngũ sáng lập.

Các startup tham gia vòng "Chinh phục" thuộc ba nhóm lĩnh vực: Hạ tầng, giao thông và logistics Anta Bus - Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ SmartAnt. iSchoolBus - Công ty TNHH Công nghệ Liberal. Quét mã QR để xem thêm thông tin về 11 dự án xuất sắc bước vào vòng "Chinh phục" Tuổi Trẻ Startup Award 2026 An sinh xã hội và phát triển bền vững BIOWRAPS - Công ty cổ phần Giải pháp BioWrap. Brain-Life - Công ty cổ phần Công nghệ Brain-Life Link. LAB2LIFE - Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ LAB2LIFE. HAPBIO - Công ty cổ phần Công nghệ Xanh HAPBIO. Vua Thợ - Công ty TNHH Công nghệ Vua Thợ. Công nghệ tài chính và kinh tế số BA3 - Công ty TNHH BA3. Doctranslate.io - Công ty TNHH THINKPROMPT. Easy AI - Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Easy AI. Minz AI - Công ty cổ phần Minz AI. Hai dự án khởi nghiệp sinh viên được vinh danh A-EYE FRUIT - nền tảng kiểm soát chất lượng nông sản GEOCARBON - ứng dụng AI đo đếm carbon rừng (dMRV).

Các chuyên gia nhấn nút khai mạc Giải Tuổi Trẻ Startup Award 2026 ngày 12-8. Vòng chung kết và lễ trao giải diễn ra ngày 31-10 tại Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG-HCM - Ảnh: DUYÊN PHAN

Hội đồng chuyên môn của giải thưởng

Giải thưởng có sự tham gia của hội đồng chuyên môn gồm:

Nhà báo Trần Xuân Toàn - Phó tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM, Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ - Chủ tịch hội đồng.

Ông Phạm Phú Ngọc Trai - Chủ tịch Hội đồng cố vấn Chiến lược đổi mới sáng tạo (SACSTI) ĐHQG TP.HCM (kiêm cố vấn chương trình).

Bà Nguyễn Thị Diệu Hằng - Đồng sáng lập Liên Minh Đổi mới sáng tạo quốc tế InnoEx, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM (YBA).

Ông Hoàng Đức Trung - Phó tổng giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư VinaCapital Ventures.

Ông Huỳnh Văn Pháp - Phó tổng giám đốc AGRIS (Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa)

PGS.TS Phạm Đình Anh Khôi, Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM).



Tổng trị giá giải thưởng gần 800 triệu đồng, với giải thưởng cao nhất 100 triệu đồng

Theo cơ cấu giải thưởng, Ngôi sao vàng khởi nghiệp nhận 100 triệu đồng, Ngôi sao bạc khởi nghiệp nhận 50 triệu đồng và các giải còn lại trong top 10 nhận 30 triệu đồng/giải. Mỗi giải kèm gói truyền thông trên Tuổi Trẻ có giá trị tương đương tiền thưởng.

Hai giải dành cho dự án khởi nghiệp sinh viên trị giá 10 triệu đồng/giải.

Chương trình có sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), AgriS (Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa) và Tập đoàn VinaCapital. Ông Phạm Phú Ngọc Trai - Chủ tịch Hội đồng cố vấn Chiến lược đổi mới sáng tạo (SACSTI), Đại học Quốc gia TP.HCM - tham gia với vai trò cố vấn chương trình.

Tuổi Trẻ Startup Award 2026: ‘Đổi mới sáng tạo cho đô thị tương lai’

Từ hoạt động gây quỹ "Golf for Start-Up" đến giải thưởng khởi nghiệp Ra đời năm 2019 với tên gọi Golf for Start-Up, Tuổi Trẻ Startup Award phát triển từ hoạt động thể thao gây quỹ thành giải thưởng dành cho cộng đồng khởi nghiệp. Qua các mùa, chương trình thu hút khoảng 1.200 startup và vinh danh gần 200 cá nhân, doanh nghiệp. Mùa giải 2026 hưởng ứng Nghị quyết 57-NQ/TW và 68-NQ/TW, tập trung vào ba lĩnh vực: công nghệ tài chính và kinh tế số; hạ tầng, giao thông và logistics; an sinh xã hội và phát triển bền vững.