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Từ lời kể của người dân, tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau hơn 60 năm

tác giả
MINH CHIẾN
MINH CHIẾN
MINH CHIẾN

Từ thông tin của người dân địa phương, Đội K51 cùng các lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk (trước là Phú Yên) hy sinh năm 1962.

Từ lời kể của người dân, tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau hơn 60 năm - Ảnh 1.

Hai hài cốt liệt sĩ hy sinh được tìm thấy sau 64 năm - Ảnh: QUỐC KHÁNH

Ngày 29-10, Đội K51 thuộc Phòng Chính trị - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa phối hợp với chính quyền và Ban Chỉ huy Quân sự xã Tuy An Tây quy tập 2 hài cốt liệt sĩ tại thôn Trung Lương 1, xã Tuy An Tây.

Theo thông tin từ ông Trần Xuân Lý (71 tuổi, trú thôn Trung Lương 1) cung cấp, sau năm 1975, ông nghe người dân địa phương kể về 2 liệt sĩ thuộc Tiểu đoàn 85, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên trước đây hy sinh trong một trận chiến năm 1962.

Trong ký ức của ông Lý, 2 liệt sĩ hy sinh tại xóm Lương Từ, vùng 10, thôn Trung Lương 1, xã An Nghiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Sau đó đồng đội và người dân đưa thi thể 2 liệt sĩ đến xóm Hóc Tân, cách vị trí hy sinh khoảng 2km, để chôn cất.

Từ nguồn tin này, trong tháng 10-2026, Ban Chỉ huy Quân sự xã Tuy An Tây phối hợp Đội K51 nhiều lần khảo sát thực địa, đối chiếu thông tin và xác minh với nhân chứng để xác định vị trí chôn cất.

Ngày 28-10, các lực lượng tổ chức đào tìm, cất bốc được 2 hài cốt liệt sĩ được bọc trong tăng cùng một số di vật. Qua đối chiếu với thông tin nhân chứng và các di vật tìm thấy, lực lượng chức năng xác định đây là hài cốt liệt sĩ và tiến hành quy tập.

Do các liệt sĩ hy sinh đã lâu, phần xương cốt không còn đủ điều kiện để lấy mẫu sinh phẩm theo quy định.

Từ lời kể của người dân, tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau hơn 60 năm - Ảnh 2.

Hài cốt 2 liệt sĩ được cất bốc cẩn thận và được quy tập về nghĩa trang - Ảnh: QUỐC KHÁNH

Hiện 2 hài cốt được thờ cúng, bảo quản tại Nghĩa trang liệt sĩ Tuy An, xã Ô Loan trong khi chờ tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng trong thời gian tới.

Đây là hài cốt liệt sĩ thứ 53 và 54 được Đội K51 tìm kiếm, quy tập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Từ lời kể của người dân, tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau hơn 60 năm - Ảnh 3.

Đội K51 cũng quy tập thêm được 2 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Mondulkiri, Campuchia - Ảnh: QUỐC KHÁNH

Trước đó chiều 27-10, từ tin báo của người dân trú phum Ô Am, xã Sre Kh'tum, huyện Keosama, tỉnh Mondulkiri, Campuchia, Đội K51 đã quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ.

Lực lượng nhanh chóng tiếp cận, tổ chức khai quật, ở độ sâu hơn 70cm phát hiện nhiều di vật như dép cao su, cúc quần áo bộ đội, các mảnh tăng, lọ thuốc penicillin, muôi nhôm… của liệt sĩ, 2 phần mộ được an táng cách nhau hơn 5m.

Từ các di vật được tìm thấy, xác định đây là hài cốt liệt sĩ, Đội K51 quy tập theo đúng quy định, sau đó hài cốt được di chuyển về bảo quản, chăm sóc, thờ cúng tại Phòng thờ liệt sĩ tại nơi đóng quân dã ngoại của đơn vị.

Đây là hài cốt liệt sĩ thứ 7 và thứ 8 được Đội K51 quy tập, sau hơn 1 tháng thực hiện nhiệm vụ tại Campuchia.

Từ lời kể của người dân, tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau hơn 60 năm - Ảnh 4.Người đồng đội nhớ nơi chôn cất, hơn 50 năm sau tìm thấy hài cốt liệt sĩ

Sau nhiều đợt khảo sát, xác minh thông tin từ nhân chứng, Đội K51 tìm thấy, quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ xác định được danh tính tại huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên trước đây, sau hàng chục năm các phần mộ bị thất lạc.

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MINH CHIẾN
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    Chủ đề: hài cốt liệt sĩ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk tỉnh Đắk Lắk Đội K51 tỉnh Mondulkiri Đắk Lắk

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