Truy điệu, an táng 25 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và người dân dự lễ truy điệu các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: NGUYÊN HẠNH

Sáng 28-10, tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận (xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 25 hài cốt liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Những vòng hoa được đặt trang trọng trước lễ đài, thể hiện lòng tri ân của các thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Long Biên - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa - đọc điếu văn tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Điếu văn nhấn mạnh, dù chiến tranh đã lùi xa nhưng những mất mát, đau thương vẫn còn hiện hữu trong mỗi gia đình và trong ký ức dân tộc.

Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Ông Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa - cùng các đại biểu và lực lượng chức năng đưa 25 hài cốt liệt sĩ về nơi an táng - Ảnh: NGUYÊN HẠNH

Từ đầu chiến dịch đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã tìm kiếm, quy tập được 84 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 25 hài cốt an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận đợt này được tìm kiếm, cất bốc tại các xã, phường Phước Dinh, Phước Hà, Thuận Bắc, Vĩnh Hải, Bác Ái Tây, Thuận Nam, Công Hải, Cà Ná và các phường Đông Hải, Ninh Chử, Đô Vinh.

Phó chủ tịch thường trực tỉnh Khánh Hòa đánh giá, quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp, địa hình nhiều khu vực thay đổi theo thời gian, dấu tích chiến tranh ngày càng phai mờ, nhân chứng lịch sử ít dần; thông tin về nơi hy sinh, chôn cất liệt sĩ thiếu đầy đủ và phân tán.

Tuy vậy, với tinh thần trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc, các lực lượng đã nỗ lực vượt qua trở ngại, đưa các hài cốt liệt sĩ trở về với Tổ quốc, nhân dân và thân nhân.

Hài cốt các liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận - Ảnh: NGUYÊN HẠNH

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Long Biên bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

"Đón các liệt sĩ trở về, an nghỉ trong lòng đất mẹ không chỉ là trách nhiệm, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, tình cảm và sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc và dân tộc" - ông Nguyễn Long Biên phát biểu.

Người dân, thân nhân các liệt sĩ thắp nén nhang cho các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: NGUYÊN HẠNH

Sau nghi thức truy điệu, các đại biểu dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ; thực hiện nghi thức di chuyển hài cốt, thu quân kỳ, hạ huyệt và an táng hài cốt các liệt sĩ.

Đại biểu và các lực lượng lần lượt thả hoa, đặt những nắm đất, thắp hương tại các phần mộ, tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ trong không khí trang nghiêm, thành kính.