Khảo sát nơi nghi có hài cốt 16 liệt sĩ hy sinh ở Quảng Trị

Lực lượng chức năng khảo sát vị trí nghi có 16 hài cốt liệt sĩ - Ảnh: QUANG HÀ

Ngày 27-10, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với xã Hiếu Giang (Quảng Trị) khảo sát thực địa, xác minh khu vực nghi có hài cốt 16 liệt sĩ thuộc Phân đội 23, Công an nhân dân vũ trang, hy sinh trong trận chiến đấu ngày 16-10-1964 tại làng Thiện Chánh, xã Cam Thủy cũ.

Các vị trí nghi vấn do 3 nhân chứng địa phương cung cấp, kết hợp với tài liệu lịch sử của Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị. Lực lượng chức năng tập trung rà soát những khu vực trọng điểm, trong đó có địa điểm được cho là nơi người dân từng hỗ trợ an táng các chiến sĩ sau trận đánh.

Theo lịch sử, ngày 8-11-1963, Bộ Tư lệnh Công an vũ trang quyết định thành lập 3 phân đội vũ trang 21, 23 và 25, phiên hiệu KHN6.

Cán bộ, chiến sĩ Phân đội 23 được giao nhiệm vụ phá ấp chiến lược của địch tại xã Cam Thủy, giải phóng người dân và phát triển lực lượng vũ trang địa phương.

Đêm 15-10-1964, phân đội tổ chức đột nhập, phá ấp chiến lược tại 2 thôn Thọ Xuân và Cam Vũ.

Hoàn thành nhiệm vụ, đến 5h ngày 16-10-1964, đơn vị di chuyển đến thôn Thiện Chánh, bố trí trận địa sẵn sàng đánh trả quân địch. Khoảng 12h cùng ngày, một tiểu đoàn quân đội Việt Nam cộng hòa có pháo binh yểm trợ tiến công nhưng không đạt mục tiêu. Sau đó địch điều động xe bọc thép M113 từ căn cứ Cồn Tiên đến phối hợp, tiếp tục tấn công thôn Thiện Chánh.

Trước thế bao vây của đối phương, Phân đội 23 quyết định mở đường rút lui. Trận chiến diễn ra ác liệt, khiến 16 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị hy sinh.

Tháng 6-2025, UBND tỉnh Quảng Trị xếp hạng địa điểm lưu niệm trận đánh của Phân đội 23, Công an vũ trang ngày 16-10-1964 tại xã Hiếu Giang là di tích lịch sử cấp tỉnh.