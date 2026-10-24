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Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng: 'Thận trọng xác minh thông tin 200 bộ hài cốt trong rừng keo'

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THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

Từ nguồn tin về nơi chôn cất khoảng 200 người sau trận đánh năm 1968 tại khu vực đồi Ngok Tavak (xã Phước Năng), Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng đang khẩn trương rà soát tư liệu lịch sử, khảo sát thực địa để xác định vị trí tìm kiếm, cất bốc.

Đà Nẵng xác minh cẩn trọng vụ 200 hài cốt trong rừng keo - Ảnh 1.

Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng khảo sát tại đồi Ngok Tavat - Ảnh: BÁ DŨNG

Trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ, Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, cho biết thông tin về 200 hài cốt trên đồi keo Ngok Tavak sẽ được xác minh rất cẩn trọng, khoa học. Cơ quan Bộ Chỉ huy sẽ làm rất kỹ càng, khi đủ thông tin thì mới cất bốc.

Theo Đại tá Hưng, trước đó đơn vị nhận được tin báo từ cựu chiến binh Sư đoàn 2 Nguyễn Quốc Nhung (79 tuổi, trú phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ) - người trực tiếp chôn cất 200 người ở đồi Ngok Tavak tháng 5-1968.

Trong dòng tin báo, ông Nhung cho biết tại trận chiến điểm cao Ngok Tavak tháng 5-1968, bộ đội ta và đối phương đánh nhau ác liệt.

Ta giành thắng lợi hoàn toàn, chiếm lĩnh điểm cao. Sau khi im tiếng súng, ông Nhung cùng đồng đội tìm thấy tổng 200 thi thể (trong đó 120 là bộ đội giải phóng, số còn lại là lính đối phương).

Tất cả được chôn ở hào lũy trận địa, một số chôn ở hố gần đó.

Từ nguồn tin này, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã tham mưu Ban Chỉ đạo thành phố phân công cán bộ, thành lập tổ công tác phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, đối chiếu tư liệu lịch sử và khảo sát địa hình hôm 19-10.

Đà Nẵng xác minh cẩn trọng vụ - Ảnh 2.

Khu vực điểm cao nhất trên đồi Ngok Tavak - Ảnh: BÁ DŨNG

Theo thông tin ban đầu, trong số khoảng 200 người được cho là chôn cất tại đồi Ngok Tavak có bộ đội ta và những người thuộc lực lượng phía bên kia.

Tuy nhiên số lượng, thành phần và vị trí chôn cất cụ thể vẫn cần được làm rõ.

"Nguồn tin này cần được xác minh thận trọng, nhất là việc đối chiếu tài liệu về trận đánh, xác định danh tính, thành phần những người đã hy sinh hoặc tử trận.

Hiện nay địa hình đã thay đổi, gây một số khó khăn. Khi có đủ cơ sở từ tài liệu lịch sử và kết quả khảo sát thực địa, các đơn vị sẽ phối hợp với địa phương tổ chức hội thảo, kết luận địa bàn, làm căn cứ triển khai những bước tìm kiếm, quy tập tiếp theo" - Đại tá Đinh Văn Hưng nói.

Đại diện Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng cũng khẳng định mỗi thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ đều được trân trọng tiếp nhận, kiểm tra và xác minh với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Mục tiêu là sớm xác định chính xác vị trí, tổ chức tìm kiếm, quy tập, đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, đồng đội và gia đình.

Từ đầu Chiến dịch 500 ngày đêm đến nay, các đơn vị chức năng tại thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận, xử lý hàng ngàn nguồn tin liên quan đến mộ liệt sĩ; tổ chức hàng trăm cuộc khảo sát và xác định hơn 320 vị trí có thông tin lịch sử cần tiếp tục xác minh, trong số này có thông tin tại đồi Ngok Tavak.

Đà Nẵng xác minh cẩn trọng vụ - Ảnh 3.Một người ở Phú Thọ báo tin hố chôn tập thể 200 hài cốt trên đồi keo ở Đà Nẵng

Sau khi nhận được tin báo của ông Nguyễn Quốc Nhung, cựu chiến sĩ Sư đoàn 2, về việc có hố chôn tập thể 120 bộ đội giải phóng và 80 lính đối phương, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng đã bắt đầu xác minh.

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