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Người 38 năm lo hương khói cho 17 liệt sĩ được TP Đà Nẵng khen thưởng

tác giả
THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

Tại lễ sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm, ông Võ Đình Thế - doanh nhân tại TP.HCM, người được biết đến nhiều với câu chuyện tự nguyện cất bốc và chăm sóc 17 liệt sĩ 38 năm qua - được Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng bằng khen.

Người cất bốc, 38 năm lo hương khói cho 17 liệt sĩ được TP Đà Nẵng khen thưởng - Ảnh 1.

Ông Võ Đình Thế (thứ 5 từ phải qua) nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - Ảnh: BÁ DŨNG

Sáng 23-10, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng tổ chức lễ sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm.

Theo thống kê, Đà Nẵng hiện có 151 nghĩa trang liệt sĩ, trong đó 144 nghĩa trang có mộ cần lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính. Đây là địa phương có số lượng mộ cần lấy mẫu lớn nhất cả nước.

Tới ngày 21-10, Đà Nẵng đã tìm kiếm, quy tập 123 hài cốt liệt sĩ, hoàn thành lấy mẫu tại 25.672 ngôi mộ chưa xác định được thông tin - sớm hơn kế hoạch 122 ngày.

Trong giai đoạn 1, lực lượng chức năng đã rà soát 13.130 thông tin về mộ liệt sĩ, trong đó còn 509 thông tin cần tiếp tục xác minh, kết luận.

Từ các nguồn tin do cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và người dân cung cấp, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng đã tổ chức khảo sát, tìm kiếm tại nhiều chiến trường cũ.

Người cất bốc, 38 năm lo hương khói cho 17 liệt sĩ được TP Đà Nẵng khen thưởng - Ảnh 2.

Ông Võ Đình Thế (áo đen) tại lễ cất bốc, di chuyển 17 liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ Tân Bình (xã Hiệp Đức) - Ảnh: BÁ DŨNG

Đáng chú ý, tại hang Đá Sập (xã Hà Nha), lực lượng chức năng bước đầu tìm thấy, cất bốc 9 hài cốt liệt sĩ và đang tiếp tục mở rộng tìm kiếm.

Tại khu vực mộ tập thể ở xã Hiệp Đức, lực lượng chức năng cất bốc 17 hài cốt liệt sĩ; khu vực Bệnh viện 78 trên núi Hòn Tàu tìm thấy 5 hài cốt; phường Hội An Đông tìm thấy 14 hài cốt.

Trong giai đoạn tiếp theo, Đà Nẵng sẽ tập trung xác minh các nguồn tin về mộ tập thể tại Hiệp Đức, Phước Năng, Hòa Vang, Điện Bàn, Quế Sơn và những khu vực từng có bệnh viện, trạm quân y trong chiến tranh.

Thành phố đặt mục tiêu đến ngày 27-7 tìm kiếm, quy tập được 390 hài cốt liệt sĩ, đồng thời đẩy nhanh giám định ADN để xác định danh tính, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

Ghi nhận những kết quả đạt được, Cục Chính trị Quân khu 5 đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng cùng các địa phương tăng cường thông tin tuyên truyền, rà soát các nguồn tin báo, nỗ lực hơn nữa để cất bốc được nhiều hài cốt liệt sĩ.

Tại lễ sơ kết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ký quyết định tặng bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân.

Người 38 năm lo hương khói cho 17 liệt sĩ được TP Đà Nẵng khen thưởng - Ảnh 3.Hội An tìm người biết nơi chôn cất liệt sĩ trận Mậu Thân 1968

Ban Chỉ huy quân sự phường Hội An (TP Đà Nẵng) đang tìm kiếm nhân chứng, cựu chiến binh và người dân biết thông tin về những chiến sĩ hy sinh trong cuộc tiến công Tết Mậu Thân 1968 tại Hội An, đặc biệt là các vị trí nghi có hố chôn tập thể.

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    Chủ đề: Đà Nẵng Hội AN TP. Hồ Chí Minh chiến dịch 500 ngày đêm

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