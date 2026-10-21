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Vụ người dân Phú Thọ báo tin 200 hài cốt trong rừng keo: Dù thông tin muộn nhưng 'quý hơn vàng'

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THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

Dù chưa thể khẳng định về thông tin 200 hài cốt được chôn cất tại điểm cao Ngok Tavak (xã Phước Năng, TP Đà Nẵng), việc cựu chiến binh Sư đoàn 2 quê Phú Thọ báo tin để cơ quan chức năng đang thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm nhóm lên tia hy vọng cho các thân nhân.

Vụ 200 hài cốt trong rừng keo - Ảnh 1.

Các vị trí nghi có hài cốt được đánh dấu - Ảnh: BÁ DŨNG

Bên cạnh lời cảm ơn người cung cấp thông tin, bạn đọc Tuổi Trẻ mong cơ quan chức năng sớm xác minh để những người nằm lại được trở về với gia đình, quê hương.

Thắp lên tia hy vọng cho thân nhân gia đình

Như thông tin được Tuổi Trẻ đăng tải, ông Nguyễn Quốc Nhung (Phú Thọ) cho biết mình từng trực tiếp tham gia thu dọn chiến trường và chôn cất khoảng 200 người trong các giao thông hào quanh cứ điểm Ngok Tavak, gồm khoảng 120 bộ đội giải phóng và 80 quân đối phương.

Ngày 19-10, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng cử đoàn công tác lên hiện trường để xác minh.

Thông tin này chuyển tải trên Tuổi Trẻ và đã nhận được sự quan tâm lớn của bạn đọc.

Bạn đọc Quý gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ông Nhung cùng những người đã và đang tham gia công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

"Đọc mà xúc động! 200 hài cốt là cả một câu chuyện lịch sử!", bạn đọc Mẫn Nghi bày tỏ.

Vụ 200 hài cốt trong rừng keo - Ảnh 2.

Ra đa xuyên đất dò tìm hài cốt liệt sĩ - Ảnh: BÁ DŨNG

Cùng cảm xúc, bạn đọc Việt Anh cho rằng nhờ những nhân chứng lịch sử như ông Nhung, mới có thêm cơ hội tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ và "trở về" với gia đình sau hàng chục năm.

Bạn đọc Lương Khắc Minh đặc biệt lưu ý giá trị của những ký ức chiến trường. Theo bạn đọc này, thời gian trôi qua, các cựu chiến binh ngày càng lớn tuổi, nhiều ký ức có thể dần phai nhạt. Vì vậy, việc tiếp nhận, ghi chép và xác minh thông tin từ các nhân chứng cần được thực hiện kịp thời.

Bạn đọc Cao Xuân Phú đề nghị có hình thức ghi nhận, khen thưởng xứng đáng đối với ông Nhung nếu thông tin được xác minh có giá trị phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập.

Mong tổ chức khai quật sớm

Điều được nhiều bạn đọc quan tâm nhất lúc này là việc xác minh vị trí chôn cất và triển khai tìm kiếm.

Bạn đọc Thùy Trang viết: "Mong cơ quan chức năng sớm xác minh, để các liệt sĩ trong số 200 hài cốt sớm được trở về đúng nơi an nghỉ".

Còn bạn Nhu Tran gửi gắm mong ước giản dị: "Mong các anh sớm được về với đất mẹ, với gia đình".

Từ góc nhìn của thế hệ trẻ, bạn đọc Ninh mong rằng nếu khai quật, khi xác định được liệt sĩ trong số các hài cốt thì việc an táng sẽ được tổ chức chu đáo, đúng với truyền thống đạo nghĩa của người Việt Nam.

Vụ 200 hài cốt trong rừng keo - Ảnh 3.

Bộ đội thực địa tại hiện trường Ngok Tavak - Ảnh: BÁ DŨNG

Bạn đọc 5 Mì Lát cảm kích trước tinh thần sẵn sàng vào lại chiến trường xưa của người báo tin. Đây cũng là đề xuất đáng quan tâm khi địa hình chiến trường đã thay đổi nhiều sau gần 60 năm.

Bên cạnh sự xúc động, một số bạn đọc cũng đặt câu hỏi vì sao thông tin về nơi chôn cất đến nay mới được cung cấp.

Tuy nhiên, khi chưa có đầy đủ thông tin về hoàn cảnh của nhân chứng, cần thận trọng trước những nhận định về nguyên nhân chậm trễ.

Từ câu chuyện ông Nhung, nhiều bạn đọc đồng tình rằng những thông tin còn lưu giữ trong ký ức của các cựu chiến binh cần được tiếp nhận trước khi quá muộn.

Và hơn hết, như bạn đọc Mr Nguyễn chia sẻ, nếu thông tin chính xác thì đó là điều "quý hơn vàng" bởi sau gần 60 năm, mỗi manh mối được xác minh không chỉ có ý nghĩa với công tác tìm kiếm, quy tập mà còn có thể mở ra hy vọng cho những gia đình vẫn đang chờ tin người thân.

Xác minh thận trọng, chặt chẽ

Như Tuổi Trẻ thông tin, ông Nguyễn Quốc Nhung, cựu chiến binh Sư đoàn 2 từng trực tiếp thu dọn chiến trường ở đỉnh Ngok Tavak năm 1968, vừa trình báo vị trí có 200 hài cốt được chôn dưới giao thông hào ở chiến trường cũ.

Qua khảo sát, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng ghi nhận một số thông tin bước đầu. Tuy nhiên một số tài liệu chiến trường ghi lại trận Ngok Tavak thì có khoảng chênh khá rõ.

Để xác định được có hay không 200 hài cốt, trong đó 120 là của liệt sĩ quân giải phóng…, các cơ quan chức năng đang tích cực tra soát, làm các thủ tục cần thiết, thận trọng, khoa học, chặt chẽ trước khi trình thủ tục khai quật.

Vụ 200 hài cốt trong rừng keo - Ảnh 4.Một người ở Phú Thọ báo tin hố chôn tập thể 200 hài cốt trên đồi keo ở Đà Nẵng

Sau khi nhận được tin báo của ông Nguyễn Quốc Nhung, cựu chiến sĩ Sư đoàn 2, về việc có hố chôn tập thể 120 bộ đội giải phóng và 80 lính đối phương, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng đã bắt đầu xác minh.

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    Chủ đề: Ngoc Tavak liệt sĩ cựu chiến binh Đà Nẵng hài cốt liệt sĩ

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