Hội An tìm người biết nơi chôn cất liệt sĩ trận Mậu Thân 1968

14 liệt sĩ vừa được cất bốc, quy tập ở phường Hội An Đông - Ảnh: BÁ DŨNG

Ngày 22-10, Ban Chỉ huy quân sự phường Hội An cho biết đang phối hợp với các địa phương xác minh thông tin về những chiến sĩ hy sinh trong cuộc tiến công Tết Mậu Thân 1968 tại thị xã Hội An, thuộc đặc khu Quảng Đà trước đây.

Theo tài liệu của đơn vị, trong cuộc tiến công Tết Mậu Thân 1968, Tiểu đoàn 2 và Tiểu đoàn 3 thuộc Mặt trận 4 Quảng Đà đã tiến đánh Khu Công binh và Trại Chi Lăng tại thị xã Hội An.

Tài liệu ghi nhận lực lượng ta tiêu diệt hơn 600 quân đối phương, phá hủy nhiều phương tiện, vũ khí và chiếm được các mục tiêu.

Sau đó, đối phương tổ chức phản kích, lực lượng ta rút về căn cứ. Trong trận đánh, nhiều cán bộ, chiến sĩ và người dân đã hy sinh.

Để tìm kiếm thông tin về nơi chôn cất những người hy sinh, Ban Chỉ huy quân sự phường Hội An đã gặp gỡ một số nhân chứng từng trực tiếp tham gia chiến đấu tại địa phương.

Trong số này có ông Đinh Văn Lời (76 tuổi), nguyên đội trưởng Đội biệt động Hội An năm 1968.

Theo lời kể của ông Lời, nhiều chiến sĩ đã hy sinh tại Khu Công binh và Trại Chi Lăng trong trận đánh Mậu Thân. Ông cho rằng có khả năng đối phương đã chôn cất tập thể các chiến sĩ tại những khu vực này, nhưng chưa xác định được vị trí cụ thể.

Khu Công binh trước đây nay là khu vực công viên Hội An, được bao quanh bởi các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Phạm Hồng Thái và Lý Thường Kiệt. Trong khi đó, vị trí Trại Chi Lăng cũ được cho là nằm gần đường Lý Nam Đế hiện nay.

14 huyệt mộ được đánh số để làm nơi an táng liệt sĩ vừa cất bốc ở phường Hội An Đông - Ảnh: BÁ DŨNG

Ban Chỉ huy quân sự phường Hội An đang phối hợp với phường Hội An Đông và Hội An Tây tiếp tục xác minh các địa điểm trên, phục vụ Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đơn vị kêu gọi các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và người dân từng sinh sống tại Hội An, đặc biệt những người biết thông tin về các vị trí chôn cất bộ đội sau trận đánh Mậu Thân 1968, cung cấp thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm.

Mọi thông tin xin gửi về Ban Chỉ huy quân sự phường Hội An, số 82 Trần Hưng Đạo, phường Hội An, TP Đà Nẵng hoặc cơ quan chính quyền, quân sự nơi gần nhất.