Đà Nẵng tìm nhân chứng vụ 200 hài cốt trên đồi keo liên quan trận đánh năm 1968

Các vị trí nghi có hài cốt được đánh dấu - Ảnh: BÁ DŨNG

Ngày 22-10, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) TP Đà Nẵng cho biết đang tiếp tục xác minh thông tin về khu vực nghi có hố chôn tập thể tại đồi Ngok Tavat, xã Phước Năng, TP Đà Nẵng (trước đây thuộc huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam).

Theo tài liệu lịch sử, ngày 10-5-1968, Trung đoàn 1, Sư đoàn 2 tiến công cứ điểm Ngok Tavat, mở đầu chiến dịch tiến công giải phóng chi khu quân lỵ Khâm Đức.

Trong quá trình triển khai Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", Bộ CHQS TP Đà Nẵng tiếp nhận thông tin từ ông Nguyễn Quốc Nhung (79 tuổi, trú phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ), nguyên tiểu đội trưởng cối 60mm, người trực tiếp tham gia chiến đấu và thu dọn chiến trường tại cứ điểm Ngok Tavat.

Theo ông Nhung, sau trận đánh tháng 5-1968, khoảng 200 người đã được chôn cất tại khu vực cứ điểm, trong đó có khoảng 120 cán bộ, chiến sĩ giải phóng và 80 quân phía đối phương.

Bộ CHQS TP Đà Nẵng khảo sát khu vực nghi có các hài cốt - Ảnh: BÁ DŨNG

Các vị trí chôn cất được ông Nhung mô tả nằm trong hệ thống giao thông hào quanh cứ điểm. Ngoài ra, một số người được đưa ra chôn cất tại khu vực cách trận địa khoảng 400 - 500m.

Ngày 19-10, Bộ CHQS TP Đà Nẵng đã tổ chức khảo sát thực địa tại đồi Ngok Tavat, bước đầu ghi nhận một số thông tin phục vụ việc xác minh, tìm kiếm.

Tuy nhiên, số lượng người được chôn cất và vị trí các hố chôn hiện mới dựa trên thông tin nhân chứng cung cấp, chưa có kết quả khai quật xác nhận.

Để có thêm căn cứ xác định khu vực chôn cất, Bộ CHQS TP Đà Nẵng kêu gọi các cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu tại Ngok Tavat, Khâm Đức trong tháng 5-1968, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1, Sư đoàn 2, cung cấp thông tin liên quan đến trận đánh.

Cơ quan quân sự cũng mong nhận được thông tin từ những người từng làm nhiệm vụ vận tải, quân y, thu dọn chiến trường, chôn cất người hy sinh sau trận đánh; người dân từng sinh sống tại khu vực Ngok Tavat, Khâm Đức, Phước Năng và vùng lân cận trong thời kỳ chiến tranh.

Bộ đội dùng ra đa xuyên đất để tìm hài cốt - Ảnh: BÁ DŨNG

Các thân nhân liệt sĩ, ban liên lạc cựu chiến binh, tổ chức, cá nhân đang lưu giữ nhật ký chiến trường, bản đồ, sơ đồ trận đánh, danh sách cán bộ, chiến sĩ hy sinh hoặc tài liệu liên quan đến nơi chôn cất cũng được đề nghị phối hợp cung cấp.

Theo Bộ CHQS TP Đà Nẵng, những thông tin về diễn biến trận đánh, vị trí giao thông hào, dấu tích hố chôn và danh tính người hy sinh có ý nghĩa quan trọng trong việc đối chiếu, khoanh vùng, phục vụ tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.

Bộ CHQS TP Đà Nẵng mong các ban liên lạc cựu chiến binh, cơ quan báo chí và người dân chia sẻ thông tin để sớm tìm được những nhân chứng còn lưu giữ ký ức về trận đánh, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

Mọi thông tin liên quan xin liên hệ: Thiếu tá Cao Văn Long, Bộ CHQS TP Đà Nẵng. Điện thoại: 0963 053 252.