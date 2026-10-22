Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Thời sự

Bộ đội diễn tập tiến công, phòng ngự, bắn đạn thật tại Đà Nẵng

tác giả
THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

Ngày 22-10, Trung đoàn 143 (Sư đoàn 315) tổ chức diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật tại thao trường Trung đoàn 885, xã Tiên Phước, TP Đà Nẵng, nhằm kiểm tra khả năng chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu của bộ đội.

Ấn tượng cảnh bộ đội Sư đoàn 315 diễn tập tiến công, phòng ngự, bắn đạn thật tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Bộ đội Trung đoàn 143 hiệp đồng chiến đấu thực địa - Ảnh: NGỌC TÚ

Cuộc diễn tập có đề mục "Đại đội bộ binh tiến công địch phòng ngự ở địa hình trung du", với sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 143.

Đại tá Võ Đức Cương, Phó sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 315, chỉ đạo diễn tập. Trung tá Trần Minh Xuân, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 143, chỉ huy các lực lượng tham gia bắn đạn thật.

Theo Trung đoàn 143, để chuẩn bị cho cuộc diễn tập, đơn vị đã tổ chức huấn luyện, luyện tập và hợp luyện các nội dung theo kế hoạch.

Trong đó trọng tâm là nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy, vận dụng chiến thuật vào tình huống cụ thể và khả năng phối hợp giữa các bộ phận trong quá trình thực hành chiến đấu.

Tại thao trường, các lực lượng thực hành nội dung tiến công mục tiêu phòng ngự trên địa hình trung du, phối hợp thực hiện nhiệm vụ theo phương án đã xác định.

Ấn tượng cảnh bộ đội Sư đoàn 315 diễn tập tiến công, phòng ngự, bắn đạn thật tại Đà Nẵng - Ảnh 2.

Bộ đội vào vị trí chiến đấu ở dưới công sự - Ảnh: NGỌC TÚ

Quá trình diễn tập, cán bộ, chiến sĩ thực hiện các nội dung theo mệnh lệnh chỉ huy, tuân thủ quy định về sử dụng vũ khí, bảo đảm an toàn trong bắn đạn thật.

Thông qua cuộc diễn tập, Sư đoàn 315 kiểm tra, đánh giá trình độ huấn luyện, năng lực tổ chức chỉ huy và khả năng hiệp đồng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 143.

Kết quả diễn tập cũng là cơ sở để đơn vị rút kinh nghiệm, điều chỉnh phương pháp huấn luyện, khắc phục những hạn chế và chuẩn bị cho nội dung diễn tập bắn đạn thật cấp tiểu đoàn trong thời gian tới.

Ấn tượng cảnh bộ đội Sư đoàn 315 diễn tập tiến công, phòng ngự, bắn đạn thật tại Đà Nẵng - Ảnh 3.

Bộ đội cơ động vào vị trí chiến đấu - Ảnh: NGỌC TÚ

Ấn tượng cảnh bộ đội Sư đoàn 315 diễn tập tiến công, phòng ngự, bắn đạn thật tại Đà Nẵng - Ảnh 4.

Bộ đội tổ chức cứu thương trong tình huống giả định - Ảnh: NGỌC TÚ

Ấn tượng cảnh bộ đội Sư đoàn 315 diễn tập tiến công, phòng ngự, bắn đạn thật tại Đà Nẵng - Ảnh 7.Bộ đội Sư đoàn 315 Quân khu 5 hợp sức giúp dân dời làng ra khỏi vùng nguy hiểm

Để người dân an toàn trong mùa mưa lũ, những ngày qua hàng trăm cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 315 Quân khu 5 về các xã vùng cao của TP Đà Nẵng để giúp dân làm đường sá, di dời nhà cửa khỏi vùng sạt lở.

THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: tp đà nẵng Sư đoàn 315 Quân khu 5 Quân khu 5 bộ đội diễn tập

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất