Bộ đội diễn tập tiến công, phòng ngự, bắn đạn thật tại Đà Nẵng

Bộ đội Trung đoàn 143 hiệp đồng chiến đấu thực địa - Ảnh: NGỌC TÚ

Cuộc diễn tập có đề mục "Đại đội bộ binh tiến công địch phòng ngự ở địa hình trung du", với sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 143.

Đại tá Võ Đức Cương, Phó sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 315, chỉ đạo diễn tập. Trung tá Trần Minh Xuân, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 143, chỉ huy các lực lượng tham gia bắn đạn thật.

Theo Trung đoàn 143, để chuẩn bị cho cuộc diễn tập, đơn vị đã tổ chức huấn luyện, luyện tập và hợp luyện các nội dung theo kế hoạch.

Trong đó trọng tâm là nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy, vận dụng chiến thuật vào tình huống cụ thể và khả năng phối hợp giữa các bộ phận trong quá trình thực hành chiến đấu.

Tại thao trường, các lực lượng thực hành nội dung tiến công mục tiêu phòng ngự trên địa hình trung du, phối hợp thực hiện nhiệm vụ theo phương án đã xác định.

Bộ đội vào vị trí chiến đấu ở dưới công sự - Ảnh: NGỌC TÚ

Quá trình diễn tập, cán bộ, chiến sĩ thực hiện các nội dung theo mệnh lệnh chỉ huy, tuân thủ quy định về sử dụng vũ khí, bảo đảm an toàn trong bắn đạn thật.

Thông qua cuộc diễn tập, Sư đoàn 315 kiểm tra, đánh giá trình độ huấn luyện, năng lực tổ chức chỉ huy và khả năng hiệp đồng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 143.

Kết quả diễn tập cũng là cơ sở để đơn vị rút kinh nghiệm, điều chỉnh phương pháp huấn luyện, khắc phục những hạn chế và chuẩn bị cho nội dung diễn tập bắn đạn thật cấp tiểu đoàn trong thời gian tới.

Bộ đội cơ động vào vị trí chiến đấu - Ảnh: NGỌC TÚ

Bộ đội tổ chức cứu thương trong tình huống giả định - Ảnh: NGỌC TÚ