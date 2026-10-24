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Ngày 24-10: xử lý hơn 620m³ đất, thấy thêm 10 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

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TRÍ ĐỨC
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TRÍ ĐỨC
TRÍ ĐỨC
LÊ PHAN
LÊ PHAN

Ngày 24-10, lực lượng chức năng xử lý hơn 620m³ đất và tìm thấy thêm 10 hài cốt ở công viên Lê Thị Riêng, đến nay đã có 832 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy.

Ngày 24-10: xử lý hơn 620 m³ đất, thấy thêm 10 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 1.

Hôm nay 24-10, các lực lượng đã tìm thấy 10 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM ngày 24-10, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B. Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Về kết quả tìm kiếm, quy tập, tính đến hết ngày 24-10, công tác tại công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Trong đó đợt 1 đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định vào ngày 14-10.

Trong khi đó tại đợt 2 (từ ngày 15-10 đến nay), các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, mở rộng phạm vi quy tập tại khu B. 

Riêng trong ngày 24-10 đã phát hiện, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ, trong đó 3 bộ có di vật kèm theo.

Lũy kế ngày thực hiện đợt 2, đã phát hiện, tìm kiếm quy tập được 101 bộ hài cốt liệt sĩ đơn (có 25 bộ có di vật kèm theo).

Như vậy, lũy kế tổng từ ngày 23-6 đến hết ngày 24-10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 832 hài cốt liệt sĩ (332 bộ có di vật) tại công viên Lê Thị Riêng. 

Trong đó, 799 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại khu A và 6 vị trí tại khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 24-10: xử lý hơn 620 m³ đất, thấy thêm 10 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 2.

Riêng trong đợt 2 (từ ngày 15-10 đến nay) đã tìm thấy 101 hài cốt liệt sĩ - Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM

Ngày 24-10: xử lý hơn 620 m³ đất, thấy thêm 10 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 3.

Từ ngày 23-6 đến hết 24-10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 832 hài cốt liệt sĩ (332 bộ có di vật) tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM

Ngày 24-10: xử lý hơn 620 m³ đất, thấy thêm 10 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 5.Đợt tìm kiếm mới tại công viên Lê Thị Riêng: 9 ngày phát hiện 91 hài cốt liệt sĩ

Từ ngày 15 đến 23-10, lực lượng chức năng phát hiện thêm 91 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, trong đó 22 bộ có di vật đi kèm.

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TRÍ ĐỨC - LÊ PHAN
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