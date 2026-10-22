Đến ngày 22-10 đã tìm thấy 810 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

Ngày 22-10, các lực lượng tiếp tục tìm thấy 10 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM ngày 22-10, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 600m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Về kết quả tìm kiếm, quy tập, tính đến hết ngày 22-10, công tác tại công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Trong đó đợt 1 đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định vào ngày 14-10.

Đối với đợt 2, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, mở rộng phạm vi quy tập tại Khu B. Riêng trong ngày 22-10, đã phát hiện, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ cùng 4 bộ di vật kèm theo.

Nếu tính riêng đợt 2 (từ ngày 15-10 đến ngày 22-10), các lực lượng đã phát hiện, tìm kiếm, quy tập được 79 bộ HCLS đơn (có 21 bộ có di vật kèm theo).

Như vậy, lũy kế tổng từ ngày 23-6 đến nay, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 810 hài cốt liệt sĩ (328 bộ có di vật) tại công viên Lê Thị Riêng.

Trong đó, 777 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ vào ngày 14-10, các lực lượng vẫn đang tập trung nỗ lực thực hiện nhiệm vụ - Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM

TP.HCM hoàn tất khai quật hơn 9.800 mộ liệt sĩ để lấy mẫu giám định ADN Tại họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 22-10, ông Trần Quốc Khánh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM - cũng thông tin, thành phố đã hoàn thành 100% việc khai quật giám định ADN đối với các mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin với tổng số 9.842 mộ. Trong đó, lấy được 7.083 mẫu hài cốt liệt sĩ, 2.759 trường hợp không lấy được mẫu.