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800 liệt sĩ được tìm thấy tại các hố chôn tập thể công viên Lê Thị Riêng sau 4 tháng

tác giả
LÊ PHAN
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LÊ PHAN
LÊ PHAN
TRÍ ĐỨC
TRÍ ĐỨC

Sau 4 tháng tìm kiếm, quy tập, 800 liệt sĩ đã được tìm thấy tại các hố chôn tập thể ở công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM.

- Ảnh 1.

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng ngày 21-10 - Ảnh: BTL

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 21-10, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620 khối đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B.

Sau 4 tháng, cơ quan chức năng thực hiện 2 đợt tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng với kết quả cụ thể như sau:

Đợt 1, từ ngày 23-6 đến 14-10, đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Đợt 2 từ ngày 15-10 đến nay, đã phát hiện, tìm kiếm quy tập được 69 bộ hài cốt liệt sĩ đơn (có 17 bộ có di vật kèm theo).

Riêng trong ngày 21-10 đã phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật kèm theo.

Như vậy lũy kế tổng từ ngày 23-6 đến hết 21-10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ, 324 bộ có di vật tại công viên Lê Thị Riêng. Trong đó 767 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Ảnh 2.Đêm nay, nhiều người dân đến dâng hương các liệt sĩ công viên Lê Thị Riêng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM

Đêm nay 14-10, sau 58 năm dài đằng đẵng nằm lại dưới tầng đất lạnh nơi công viên Lê Thị Riêng, các anh đã trở về trong giấc ngủ bình yên, trọn vẹn nơi Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM tôn nghiêm.


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LÊ PHAN - TRÍ ĐỨC
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    Chủ đề: công viên Lê Thị Riêng hài cốt liệt sĩ Bộ Tư lệnh TP. HCM

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