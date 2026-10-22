TP.HCM hoàn tất khai quật hơn 9.800 mộ liệt sĩ để lấy mẫu giám định ADN

Ông Trần Quốc Khánh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM - thông tin việc khai quật giám định ADN xác định hài cốt liệt sĩ tại họp báo chiều 22-10 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Thông tin liên quan đến việc lấy mẫu giám định ADN mẫu hài cốt liệt sĩ được ông Trần Quốc Khánh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM - cho biết tại họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 22-10.

Theo ông Khánh, việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, thành phố đã hoàn thành 100% việc khai quật giám định ADN đối với các mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin với tổng số 9.842 mộ.

Trong đó, lấy được 7.083 mẫu hài cốt liệt sĩ, 2.759 trường hợp không lấy được mẫu.

Sở Nội vụ phối hợp Bộ Tư lệnh TP.HCM đã tổ chức an táng chu đáo, trang trọng đối với 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Trong những tháng cuối năm, TP.HCM tiếp tục thực hiện các chế độ đối với người có công và thân nhân theo quy định, trong đó có mai táng phí, trợ cấp một lần và chế độ thờ cúng liệt sĩ.

Đồng thời, thành phố cũng tham mưu phê duyệt cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đến niên hạn; rà soát, phê duyệt danh sách điều dưỡng tập trung và tại nhà.

Sở Nội vụ TP.HCM cũng theo dõi phương án tiếp nhận Trung tâm Điều dưỡng người có công Miền Nam và Trung tâm Điều dưỡng thương binh, người có công Long Đất về thành phố quản lý.

Tiếp tục, tích cực tham gia "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ" và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, chủ động lên kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Tạo việc làm mới cho hơn 174.000 người Ngoài lĩnh vực người có công, ông Trần Quốc Khánh cho biết trong 9 tháng đầu năm 2026, TP.HCM đã tạo việc làm mới cho 174.394 người, đạt 96,89% kế hoạch năm. Tổ chức 197 phiên sàn giao dịch việc làm, hỗ trợ học nghề cho 5.957 lao động và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 147.750 người. TP.HCM tổ chức 197 phiên sàn giao dịch việc làm, hỗ trợ học nghề cho 5.957 lao động và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 147.750 người. Thời gian tới, Sở Nội vụ tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM đẩy mạnh quảng bá các phiên giao dịch việc làm định kỳ, cập nhật thông tin tuyển dụng trên các nền tảng số để kết nối cung - cầu lao động.