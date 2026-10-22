Quảng Trị sơ kết 'Chiến dịch 500 ngày đêm', đã lấy mẫu hơn 22.000 mộ liệt sĩ

Các đại biểu dự hội nghị - Ảnh: HOÀNG CUỐI

Ngày 22-10, Ban Chỉ đạo Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại 130 nghĩa trang liệt sĩ

Trong năm 2026 và giai đoạn 1 của chiến dịch, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 221 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh quy tập 183 hài cốt, Sư đoàn 968 quy tập 17 hài cốt và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 quy tập 21 hài cốt.

Đáng chú ý, thông qua 2 hội thảo xác minh, kết luận thông tin liệt sĩ tại Câu Nhi (xã Nam Hải Lăng) và xã Cồn Tiên, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 13 hài cốt liệt sĩ tại Câu Nhi.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin để phục vụ giám định ADN. Toàn tỉnh có 22.864 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, thuộc 130 nghĩa trang liệt sĩ tại 50 xã, phường.

Sau 160 ngày, Quảng Trị đã hoàn thành khai quật, lấy mẫu sinh phẩm các mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Cụ thể, có 22.864 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Trong đó, lấy được mẫu sinh phẩm tại 13.221 mộ, đạt 57,82%; có 9.643 mộ không lấy được mẫu, chiếm 42,18%.

Tỉnh đã bàn giao Viện Pháp y Quốc gia, Bộ Y tế 9 đợt với tổng số 13.285 mẫu sinh phẩm, gồm 13.221 mẫu lấy từ các mộ và 64 mẫu từ hài cốt liệt sĩ mới quy tập.

Số liệu mộ liệt sĩ toàn tỉnh và số lượng mẫu đã lấy để xét nghiệm ADN - Đồ họa: HOÀNG TÁO

Đối với thân nhân liệt sĩ, tỉnh đã hoàn thành 4 đợt thu nhận mẫu sinh phẩm. Kết quả, lực lượng công an thu nhận được 5.297 mẫu trong tổng số 5.442 trường hợp đủ điều kiện, đạt 97,33%.

Bên cạnh giám định ADN, Quảng Trị đẩy mạnh xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng, rà soát hồ sơ, đối chiếu tài liệu lịch sử, thông tin nhân chứng và đặc điểm mộ chí.

Trong năm 2026, cơ quan chức năng đã chuẩn hóa và khắc lại thông tin trên bia mộ theo hồ sơ quản lý đối với 1.198 mộ liệt sĩ; tiếp nhận, xác minh và ban hành 243 quyết định xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng...

Tăng tốc giai đoạn 2 "Chiến dịch 500 ngày đêm"

Bà Nguyễn Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia - biểu dương kết quả tỉnh Quảng Trị đạt được; đề nghị tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng, đẩy mạnh rà soát, thu thập, xác minh thông tin về liệt sĩ và địa điểm an táng ban đầu.

Bà Hà đề nghị việc tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chú trọng thu nhận, đối chiếu mẫu ADN, bảo đảm quy trình thực hiện chặt chẽ, khoa học, đúng quy định.

Kết luận hội nghị, ông Lê Văn Bảo - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - nhấn mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện trách nhiệm và lòng biết ơn đối với những người hy sinh vì Tổ quốc.

Quảng Trị hoàn thành 4 đợt lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ - Ảnh: HOÀNG TÁO

Thời gian tới, các lực lượng bước vào giai đoạn tăng tốc Chiến dịch 500 ngày đêm. Đối với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, tỉnh sẽ tăng cường phối hợp với bạn để tạo điều kiện thuận lợi cho các đội quy tập thực hiện nhiệm vụ mùa khô 2026 - 2027.