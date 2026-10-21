Trở lại chủ đề

Quân khu 9 vận chuyển hơn 8.000 hài cốt liệt sĩ bằng máy bay quân sự

tác giả
THÁI LŨY
THÁI LŨY
THÁI LŨY

Sáng 21-10, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 cùng Quân chủng Phòng không - Không quân,Thành ủy, UBND các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL đã làm lễ viếng, bàn giao vận chuyển 8.453 mẫu hài cốt liệt sĩ bằng máy bay quân sự.

Quân khu 9 vận chuyển hơn 8.000 hài cốt liệt sĩ bằng máy bay quân sự - Ảnh 1.

Lễ viếng hương hồn liệt sĩ trước khi vận chuyển hài cốt ra máy bay - Ảnh: QK 9

Tham dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt - Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 9; Trung tướng Hồ Văn Thái - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9; đại diện lãnh đạo Quân chủng Phòng không - Không quân, và lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Phát biểu tri ân tại buổi lễ, Trung tướng Hồ Văn Thái - Chính ủy Quân khu 9 - chia sẻ: "Mỗi công việc chúng ta thực hiện hôm nay không chỉ là trách nhiệm, là lòng biết ơn vô hạn đối với các thế hệ đã ngã xuống, mà còn thể hiện sâu sắc nghĩa tình trọn vẹn của lực lượng vũ trang và nhân dân Đồng bằng sông Cửu Long đối với những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh cho non sông, cho Tổ quốc".

Quân khu 9 vận chuyển hơn 8.000 hài cốt liệt sĩ bằng máy bay quân sự - Ảnh 3.

Lãnh đạo Quân khu 9 tiễn đưa hài cốt liệt sĩ ra máy bay - Ảnh: QK 9

Tính đến nay, Quân khu 9 đã tìm kiếm, quy tập được 1.104 hài cốt liệt sĩ, trong đó trong nước là 748 và ở Campuchia là 356 hài cốt liệt sĩ (vượt chỉ tiêu năm 2026 và đạt 76,13% chỉ tiêu Chiến dịch 500 ngày đêm).

Lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu đối với phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin ở tại 107 nghĩa trang liệt sĩ; đã khai quật 41.231 mộ cần lấy mẫu (trong đó có 31.963 mộ đủ điều kiện lấy mẫu).

"Hôm nay, chúng ta có mặt tại đây để tiếp tục hành trình vận chuyển 8.453 mẫu hài cốt liệt sĩ để thực hiện công tác giám định ADN.

Đây là đợt vận chuyển thứ 12 và cũng là lần vận chuyển thứ 2 bằng máy bay quân sự, kết thúc việc lấy mẫu của "Chiến dịch 500 ngày đêm".

Đây là nhịp cầu hàng không thiêng liêng nối liền quá khứ hào hùng với hiện tại của sự tri ân, là chuyến bay của tình đồng chí, nghĩa đồng bào, mang theo niềm tin cháy bỏng, mong mỏi xoa dịu  nỗi đau đằng đẵng qua bao năm tháng chờ mong của gia đình liệt sĩ", Trung tướng Hồ Văn Thái xúc động nói.

Sau nghi thức dâng hoa, dâng hương trang trọng, các thiết bị chứa mẫu sinh phẩm đã được các đội nghi lễ trao cho các lãnh đạo quân khu, lãnh đạo các địa phương để đưa lên máy bay quân sự tại khu vực sân bay Cần Thơ để vận chuyển ra thủ đô Hà Nội.

Quân khu 9 vận chuyển hơn 8.000 hài cốt liệt sĩ bằng máy bay quân sự - Ảnh 4.

Lãnh đạo Quân khu 9 khen thưởng tổ bay thực hiện thành công chuyến bay - Ảnh: QK 9

Trung tướng Hồ Văn Thái chia sẻ: "Lực lượng vũ trang Quân khu 9, Quân chủng Phòng không - Không quân cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long xin thành kính nghiêng mình, tiễn biệt anh linh các anh hùng liệt sĩ lên máy bay. Chúc cho chuyến bay thuận lợi, bình an và chúng ta luôn tin rằng sự phát triển của khoa học và sự tận tụy của đơn vị chuyên môn, tên tuổi của các anh hùng liệt sĩ sẽ sớm được xác định".

Trước đó, Quân khu 9 đã vận chuyển bàn giao thành công 23.557 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN cho Viện Pháp y quân đội (Bộ Quốc phòng), Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) và Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, để thực hiện các bước giám định ADN nhằm xác định chính xác danh tính liệt sĩ.

Với sự hỗ trợ của Quân chủng Phòng không - Không quân và các lực lượng, chuyến bay vận chuyển hài cốt liệt sĩ đã được bàn giao cho các đơn vị thuận lợi.

Quân khu 9 vận chuyển hơn 8.000 hài cốt liệt sĩ bằng máy bay quân sự - Ảnh 5.Quân khu 9, lần đầu tiên vận chuyển hài cốt liệt sĩ bằng máy bay quân sự

Sáng 5-10, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không - Không quân cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức vận chuyển, bàn giao 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN bằng máy bay vận tải CASA-C295 Lữ đoàn 918.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
THÁI LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: sân bay Cần Thơ Quân khu 9 chiến dịch 500 ngày đêm hài cốt liệt sĩ giám định ADN

    Dòng sự kiện: 'Chiến dịch 500 ngày đêm' đón các anh trở về

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất