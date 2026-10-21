Quân khu 9 vận chuyển hơn 8.000 hài cốt liệt sĩ bằng máy bay quân sự

Lễ viếng hương hồn liệt sĩ trước khi vận chuyển hài cốt ra máy bay - Ảnh: QK 9

Tham dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt - Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 9; Trung tướng Hồ Văn Thái - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9; đại diện lãnh đạo Quân chủng Phòng không - Không quân, và lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Phát biểu tri ân tại buổi lễ, Trung tướng Hồ Văn Thái - Chính ủy Quân khu 9 - chia sẻ: "Mỗi công việc chúng ta thực hiện hôm nay không chỉ là trách nhiệm, là lòng biết ơn vô hạn đối với các thế hệ đã ngã xuống, mà còn thể hiện sâu sắc nghĩa tình trọn vẹn của lực lượng vũ trang và nhân dân Đồng bằng sông Cửu Long đối với những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh cho non sông, cho Tổ quốc".

Lãnh đạo Quân khu 9 tiễn đưa hài cốt liệt sĩ ra máy bay - Ảnh: QK 9

Tính đến nay, Quân khu 9 đã tìm kiếm, quy tập được 1.104 hài cốt liệt sĩ, trong đó trong nước là 748 và ở Campuchia là 356 hài cốt liệt sĩ (vượt chỉ tiêu năm 2026 và đạt 76,13% chỉ tiêu Chiến dịch 500 ngày đêm).

Lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu đối với phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin ở tại 107 nghĩa trang liệt sĩ; đã khai quật 41.231 mộ cần lấy mẫu (trong đó có 31.963 mộ đủ điều kiện lấy mẫu).

"Hôm nay, chúng ta có mặt tại đây để tiếp tục hành trình vận chuyển 8.453 mẫu hài cốt liệt sĩ để thực hiện công tác giám định ADN.

Đây là đợt vận chuyển thứ 12 và cũng là lần vận chuyển thứ 2 bằng máy bay quân sự, kết thúc việc lấy mẫu của "Chiến dịch 500 ngày đêm".

Đây là nhịp cầu hàng không thiêng liêng nối liền quá khứ hào hùng với hiện tại của sự tri ân, là chuyến bay của tình đồng chí, nghĩa đồng bào, mang theo niềm tin cháy bỏng, mong mỏi xoa dịu nỗi đau đằng đẵng qua bao năm tháng chờ mong của gia đình liệt sĩ", Trung tướng Hồ Văn Thái xúc động nói.

Sau nghi thức dâng hoa, dâng hương trang trọng, các thiết bị chứa mẫu sinh phẩm đã được các đội nghi lễ trao cho các lãnh đạo quân khu, lãnh đạo các địa phương để đưa lên máy bay quân sự tại khu vực sân bay Cần Thơ để vận chuyển ra thủ đô Hà Nội.

Lãnh đạo Quân khu 9 khen thưởng tổ bay thực hiện thành công chuyến bay - Ảnh: QK 9

Trung tướng Hồ Văn Thái chia sẻ: "Lực lượng vũ trang Quân khu 9, Quân chủng Phòng không - Không quân cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long xin thành kính nghiêng mình, tiễn biệt anh linh các anh hùng liệt sĩ lên máy bay. Chúc cho chuyến bay thuận lợi, bình an và chúng ta luôn tin rằng sự phát triển của khoa học và sự tận tụy của đơn vị chuyên môn, tên tuổi của các anh hùng liệt sĩ sẽ sớm được xác định".

Trước đó, Quân khu 9 đã vận chuyển bàn giao thành công 23.557 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN cho Viện Pháp y quân đội (Bộ Quốc phòng), Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) và Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, để thực hiện các bước giám định ADN nhằm xác định chính xác danh tính liệt sĩ.

Với sự hỗ trợ của Quân chủng Phòng không - Không quân và các lực lượng, chuyến bay vận chuyển hài cốt liệt sĩ đã được bàn giao cho các đơn vị thuận lợi.