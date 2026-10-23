Trở lại chủ đề

Đợt tìm kiếm mới tại công viên Lê Thị Riêng: 9 ngày phát hiện 91 hài cốt liệt sĩ

tác giả
TRÍ ĐỨC
và 1 tác giả khác
TRÍ ĐỨC
TRÍ ĐỨC
LÊ PHAN
LÊ PHAN

Từ ngày 15 đến 23-10, lực lượng chức năng phát hiện thêm 91 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, trong đó 22 bộ có di vật đi kèm.

91 hài cốt liệt sĩ được quy tập sau 8 ngày làm tìm kiếm giai đoạn 2 ở công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 1.

Hôm nay 23-10, các lực lượng đã tìm thấy thêm 12 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 23-10, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 600m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B, phát hiện thêm 12 hài cốt liệt sĩ cùng một bộ di vật.

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, công tác tìm kiếm tại công viên được triển khai qua hai đợt. Đợt 1, lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng ngày 14-10.

Trong đợt 2, từ ngày 15 đến 23-10, lực lượng tìm kiếm phát hiện thêm 91 hài cốt liệt sĩ, trong đó 22 bộ có di vật đi kèm.

Để đẩy nhanh tiến độ, Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Tính từ ngày 23-6 đến hết ngày 23-10, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập tổng cộng 822 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, trong đó có 329 bộ hài cốt kèm di vật.

Cụ thể, có 789 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở khu A và 6 vị trí ở khu B.

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

91 hài cốt liệt sĩ được quy tập sau 8 ngày làm tìm kiếm giai đoạn 2 ở công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 2.

Sau tròn 4 tháng chính thức tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng, hiện đã có 822 hài cốt liệt sĩ được phát hiện - Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM

91 hài cốt liệt sĩ được quy tập sau 8 ngày làm tìm kiếm giai đoạn 2 ở công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 3.

Quy mô khu vực tìm kiếm ngày càng được mở rộng bên trong công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM

91 hài cốt liệt sĩ được quy tập sau 8 ngày tìm kiếm giai đoạn 2 ở công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 4.Đến ngày 22-10 đã tìm thấy 810 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

Từ ngày 23-6 đến nay 22-10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 810 hài cốt liệt sĩ (328 bộ có di vật kèm theo) tại công viên Lê Thị Riêng.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
TRÍ ĐỨC - LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: TP.HCM chiến dịch 500 ngày đêm công viên Lê Thị Riêng

    Dòng sự kiện: 'Chiến dịch 500 ngày đêm' đón các anh trở về

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất