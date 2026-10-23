Đợt tìm kiếm mới tại công viên Lê Thị Riêng: 9 ngày phát hiện 91 hài cốt liệt sĩ

Hôm nay 23-10, các lực lượng đã tìm thấy thêm 12 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 23-10, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 600m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B, phát hiện thêm 12 hài cốt liệt sĩ cùng một bộ di vật.

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, công tác tìm kiếm tại công viên được triển khai qua hai đợt. Đợt 1, lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng ngày 14-10.

Trong đợt 2, từ ngày 15 đến 23-10, lực lượng tìm kiếm phát hiện thêm 91 hài cốt liệt sĩ, trong đó 22 bộ có di vật đi kèm.

Để đẩy nhanh tiến độ, Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Tính từ ngày 23-6 đến hết ngày 23-10, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập tổng cộng 822 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, trong đó có 329 bộ hài cốt kèm di vật.

Cụ thể, có 789 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở khu A và 6 vị trí ở khu B.

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau tròn 4 tháng chính thức tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng, hiện đã có 822 hài cốt liệt sĩ được phát hiện - Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM

Quy mô khu vực tìm kiếm ngày càng được mở rộng bên trong công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM