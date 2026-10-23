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Mẹ làm tấm bia đánh dấu vị trí, con báo tin giúp quy tập hài cốt liệt sĩ

tác giả
LÊ TRUNG
LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

Lúc xưa người mẹ khai hoang làm rẫy, phát hiện một phần mộ bộ đội hy sinh năm 1968, sau đó làm tấm bia đánh dấu vị trí. Đến nay người con báo tin, lực lượng chức năng quy tập 1 hài cốt liệt sĩ.

Mẹ khắc tấm bia cho mộ, con báo tin giúp quy tập hài cốt liệt sĩ - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng quy tập hài cốt liệt sĩ từ tin báo người dân - Ảnh: Đội K51

Ngày 23-10, Đội K51 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) cho hay vừa phối hợp với chính quyền, Ban Chỉ huy Quân sự xã Tuy An Bắc quy tập một hài cốt liệt sĩ tại thôn Long Hòa.

Theo thông tin bà Bùi Thị Kim Chuyên (68 tuổi, trú thôn Long Hòa) cung cấp, trước đây mẹ mình là bà Dương Thị Chín (bà là cơ sở cách mạng từng nuôi giấu cán bộ và bộ đội hoạt động tại địa phương) kể lại vào năm 1968 có khai hoang làm rẫy, phát hiện một phần mộ.

Người dân ở đây nói đó là mộ bộ đội hy sinh năm 1968.

Sau đó bà Chín đã làm 1 tấm bia bằng bê tông để đánh dấu vị trí, tránh thất lạc.

Trên bia ghi thông tin "Bị máy bay địch bắn tại Hòn Me, Vùng 1, An Định" nhưng hiện tại bia đã bị mờ, không xác định được nội dung ghi trên bia.

Nhớ lời mẹ dặn, tháng 10-2026, bà Chuyên báo thông tin trên với Ban Chỉ huy Quân sự xã Tuy An Bắc. 

Mẹ khắc tấm bia cho mộ, con báo tin giúp quy tập hài cốt liệt sĩ - Ảnh 3.

Tấm bia được người mẹ làm đặt tại ngôi mộ lúc xưa - Ảnh: ĐỘI K51

Sau đó Ban Chỉ huy Quân sự xã cùng Đội K51 khảo sát vị trí, đối chiếu với các nguồn thông tin, gặp gỡ các nhân chứng trên địa bàn.

Ngày 23-10, các lực lượng tổ chức khai quật vị trí ở độ sâu 1m và phát hiện hài cốt cùng nhiều di vật liên quan, xác định đây là hài cốt liệt sĩ nên đã lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN.

Hiện tại hài cốt đang được thờ cúng, bảo quản tại Nghĩa trang liệt sĩ Tuy An, xã Ô Loan, Đắk Lắk, chuẩn bị cho lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ thời gian tới.

Đây là hài cốt liệt sĩ thứ 2 được quy tập từ nguồn tin báo của bà Bùi Thị Kim Chuyên.

Mẹ khắc tấm bia cho mộ, con báo tin giúp quy tập hài cốt liệt sĩ - Ảnh 4.

Các di vật tại ngôi mộ - Ảnh: ĐỘI K51

Mẹ khắc tấm bia cho mộ, con báo tin giúp quy tập hài cốt liệt sĩ - Ảnh 5.

Lực lượng chức năng quy tập 1 hài cốt liệt sĩ - Ảnh: ĐỘI K51

Mẹ khắc tấm bia cho mộ, con báo tin giúp quy tập hài cốt liệt sĩ - Ảnh 6.

Lực lượng chức năng quy tập 1 hài cốt liệt sĩ - Ảnh: ĐỘI K51

Mẹ khắc tấm bia cho mộ ghi 'bị máy bay địch bắn tại Hòn Me', con báo tin giúp quy tập hài cốt liệt sĩ - Ảnh 7.Người phụ nữ nhớ vị trí chôn cất bộ đội 53 năm trước, nay quy tập có mảnh nhựa ghi 'Anh Luân'

53 năm trước, một chiến sĩ bộ đội hy sinh khi giao tranh đã được 2 mẹ con dân làng chôn cất cách nhà khoảng 70m, phần mộ được chôn cất gần bụi tre. Nay được lực lượng chức năng quy tập, trong số di vật có mảnh nhựa ghi "Anh Luân".

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LÊ TRUNG
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    Chủ đề: hài cốt liệt sĩ Đắk Lắk xã Ô Loan tấm bia Hòn Me

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