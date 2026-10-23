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Tây Ninh quy tập 694 hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu 18.593 mộ chưa rõ danh tính

tác giả
SƠN LÂM
SƠN LÂM
SƠN LÂM

Trong năm 2026, ba Đội K đào tìm 379 vị trí với hơn 37.000m³ đất đá, quy tập được 694 bộ hài cốt liệt sĩ sau 174 ngày làm nhiệm vụ.

Tây Ninh khen thưởng 17 tập thể có thành tích trong giai đoạn 1 chiến dịch 500 ngày đêm quy tập hài cốt liệt sĩ - Ảnh 1.

UNBD tỉnh Tây Ninh tặng bằng khen cho 17 tập thể, 44 cá nhân trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm hài cốt liệt sĩ - Ảnh: THÀNH HƯNG

Ngày 23-10, tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026, đồng thời sơ kết giai đoạn 1 chiến dịch 500 ngày đêm về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Theo ông Phạm Tấn Hòa - Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, trong năm 2026 (từ ngày 15-10-2025 đến 20-10-2026), sau 3 đợt tìm kiếm kéo dài 174 ngày, ba Đội K đã đào tìm 379 vị trí, với tổng khối lượng đất đá khoảng 37.356m³, quy tập được 694 bộ hài cốt liệt sĩ.

Trong nước, lực lượng chức năng khảo sát 31 vị trí, đào tìm 14 vị trí trên diện tích khoảng 35.000m², với khối lượng đất đá 50.000m³, quy tập được 15 hài cốt liệt sĩ.

Trên địa bàn tỉnh, các Đội K71 và K73 phối hợp với lực lượng địa phương khảo sát, xác minh 29 thông tin về mộ tập thể tại các bệnh viện, bệnh xá và 28 thông tin về mộ lẻ để triển khai kế hoạch tìm kiếm, quy tập.

Từ ngày 10-6 đến 21-8, Tây Ninh hoàn thành lấy mẫu tại 18.593/18.593 mộ chưa xác định danh tính ở 18 nghĩa trang liệt sĩ. Trong đó, 15.336 mộ đủ điều kiện lấy mẫu và 337 hài cốt được quy tập tại Campuchia.

Từ ngày 5 đến 11-7, Công an tỉnh phối hợp với đoàn công tác Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an, thu nhận 5.751 mẫu ADN thân nhân của hơn 4.000 liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Tấn Hòa đánh giá giai đoạn 1 chiến dịch và nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026 đạt hiệu quả thiết thực, cơ bản hoàn thành các nội dung theo chỉ đạo. Tuy nhiên, nhiệm vụ thời gian tới còn nhiều khó khăn do khối lượng công việc lớn, địa bàn rộng, trong khi lực lượng, phương tiện, kinh phí và điều kiện bảo đảm còn hạn chế.

Ông Hòa yêu cầu Ban Chỉ đạo tỉnh, các đơn vị và địa phương tiếp tục xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, thể hiện trách nhiệm với Đảng, Nhà nước, nhân dân và các anh hùng liệt sĩ.

Dịp này, UBND tỉnh Tây Ninh tặng bằng khen cho 17 tập thể và 44 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2026, cũng như giai đoạn 1 chiến dịch 500 ngày đêm.

Tây Ninh khen thưởng 17 tập thể có thành tích trong giai đoạn 1 chiến dịch 500 ngày đêm quy tập hài cốt liệt sĩ - Ảnh 3.Nhiều chương trình an sinh xã hội trong ngày truyền thống 80 năm Cơ quan Chính trị Quân khu 8

Ngày 18-10, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Cơ quan Chính trị Quân khu 8, Quân khu 7 phối hợp Quân khu 9 và tỉnh Tây Ninh tổ chức các hoạt động dân vận, thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công và các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nhơn Ninh, Tây Ninh.

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    Chủ đề: liệt sĩ AND khen thưởng Tây Ninh hài cốt liệt sĩ

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