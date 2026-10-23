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Gia Lai đã lấy mẫu ADN 3.166 thân nhân liệt sĩ

tác giả
TẤN LỰC
TẤN LỰC
TẤN LỰC

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tới nay tỉnh Gia Lai đã triển khai lấy mẫu ADN của 3.166 thân nhân liệt sĩ.

Gia Lai đã lấy mẫu ADN 3166 thân nhân liệt sĩ - Ảnh 1.

Đội K52, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, khai quật hố chôn liệt sĩ tại xã Ia Boòng, Gia Lai - Ảnh: BCHQS tỉnh Gia Lai

Ngày 23-10, Ban Chỉ đạo Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết công tác năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm.

Đến nay, cơ quan này đã tiếp nhận 131 thông tin về liệt sĩ từ Ban Chỉ đạo Quốc gia, Ban Chỉ đạo Quân khu và các tổ chức, cá nhân cung cấp. 

Từ đó, đã xử lý, rà soát dữ liệu 129 thông tin, trực tiếp tiến hành quy tập 41 địa điểm.

Đồng thời, triển khai hoàn thiện cơ sở dữ liệu 54.455 liệt sĩ hy sinh, an táng ban đầu trên địa bàn tỉnh. 

Cơ quan chức năng cũng tăng cường xử lý các thông tin có cơ sở khoa học. Tiến hành khảo sát, tìm kiếm tại 37 khu vực trong nước (có khu vực đồi Ka Nak, xã Kbang) và 4 khu vực ngoài nước. Qua đó, đã quy tập được 85 hài cốt liệt sĩ.

Tỉnh Gia Lai cũng đã hoàn thành công tác lấy mẫu 12.057 mộ liệt sĩ và bàn giao 7.865 mẫu đủ điều kiện giám định cho Viện Pháp y Quân đội.

Về việc lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, tới nay Công an tỉnh Gia Lai đã thu được mẫu 3.166/3.349 thân nhân trong đợt 1. Còn 183 người do đi làm ăn xa, đi biển hoặc nằm viện chưa lấy được mẫu.

Ngoài ra, hiện còn 1.143 thân nhân liệt sĩ đăng ký thu mẫu đợt 2, dự kiến việc thu mẫu sẽ bắt đầu từ ngày 13 đến 15-11-2026.

Đến nay, toàn tỉnh Gia Lai đã cập nhật 23.762 thông tin liệt sĩ, gồm 15.084 liệt sĩ đã xác định được thông tin phần mộ và 8.680 liệt sĩ chưa xác định được thông tin. 

Dân báo tin phát hiện xương và vật dụng quân sự khi đào ao

Bà Nguyễn Thị Thu Nhi, Phó chủ tịch UBND xã Kbang, cho hay trong lúc cải tạo ao trong vườn, ông Trần Văn Bình, trú thôn 7, phát hiện các mảnh xương nhỏ, đạn và vật liệu nổ quân dụng.

Từ tin báo của ông Bình, các lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã đào tìm kiếm trên phạm vi 900m2 và phát hiện nhiều di vật chiến tranh như: đạn súng K54, AK, lựu đạn, thân đạn cối 81mm và các vật dụng quân sự khác. Bà Nhi cho hay dù chưa tìm thấy hài cốt liệt sĩ, nhưng đây là cơ sở để tiếp tục xác minh, tìm kiếm.

Gia Lai đã lấy mẫu ADN 3166 thân nhân liệt sĩ - Ảnh 3.TP.HCM hoàn tất khai quật hơn 9.800 mộ liệt sĩ để lấy mẫu giám định ADN

TP.HCM đã hoàn tất 100% việc khai quật, lấy mẫu giám định ADN đối với các mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, với 9.842 mộ được khai quật, lấy 7.083 mẫu hài cốt liệt sĩ.

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TẤN LỰC
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    Chủ đề: Gia Lai vợ liệt sĩ Tìm thân nhân liệt sĩ ADN liệt sĩ tìm mộ liệt sĩ tìm hài cốt liệt sĩ

    Dòng sự kiện: 'Chiến dịch 500 ngày đêm' đón các anh trở về

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