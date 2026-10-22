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Hoàn thành khai quật 15.210 mộ liệt sĩ chưa xác định ở An Giang

tác giả
CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG

Chiều 22-10, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026, và sơ kết giai đoạn 1 chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

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Ông Lê Văn Phước - Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang - trao tặng khen thưởng 30 tập thể, 60 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ - Ảnh: VĂN SĨ

Trong giai đoạn 1 của chiến dịch 500 ngày đêm thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, An Giang đã đạt nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt là hoàn thành trước tiến độ công tác lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN.

Tính đến ngày 8-10-2026, tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ và khai quật 15.210 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 20 nghĩa trang liệt sĩ, đạt 100% kế hoạch. 

Trong đó lực lượng làm nhiệm vụ đã lấy được 11.016 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ (đạt 72,42% số mộ khai quật). 

Đơn vị liên quan đã bàn giao toàn bộ số mẫu trên cho các cơ quan chuyên môn phục vụ giám định ADN.

Đại tá Nguyễn Việt Thắng - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang - cho biết Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang đã chủ động thành lập 14 đội lấy mẫu để triển khai đồng loạt tại các nghĩa trang liệt sĩ. 

Dù thời tiết diễn biến phức tạp, nhưng lực lượng làm nhiệm vụ luôn chủ động khắc phục khó khăn, bảo đảm chặt chẽ quy trình khai quật, lấy mẫu, bảo quản, bàn giao và hoàn trả hiện trạng phần mộ liệt sĩ.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lê Văn Phước - Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang - biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vượt khó của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. 

Ông Phước khẳng định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, thể hiện sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.

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Lực lượng làm nhiệm vụ An Giang tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ - Ảnh: LÊ VŨ

"Thời gian tới, đơn vị liên quan tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung triển khai hiệu quả giai đoạn 2 chiến dịch 500 ngày đêm; đẩy mạnh thu thập, xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. 

Ngoài ra phối hợp với Campuchia quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập 410 hài cốt liệt sĩ theo kế hoạch, hoàn thiện hồ sơ, dữ liệu, giám định ADN, xác định danh tính, đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi và quê hương", ông Phước yêu cầu.

Dịp này, UBND tỉnh An Giang khen thưởng 30 tập thể, 60 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính và lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang khen thưởng 60 cá nhân hoàn thành nhiệm vụ...

Đối với công tác tìm kiếm, quy tập năm 2026, Đội K92 và K93 đã tìm kiếm, quy tập được 331 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và trên địa bàn tỉnh, vượt 81 hài cốt so với chỉ tiêu năm, đạt 132,4% và hoàn thành hơn 80% chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập của toàn chiến dịch 500 ngày đêm. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị đã xác định được danh tính liệt sĩ Đặng Văn Dùng và Nguyễn Văn Minh.

- Ảnh 3.Gần 60 năm nhớ nơi chôn cất đồng đội, cựu du kích giúp tìm thấy hài cốt liệt sĩ

Sáng 17-10, UBND xã Thăng Trường (TP Đà Nẵng) tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ vừa được tìm kiếm, quy tập từ thông tin của một cựu du kích địa phương về trận đánh cách đây 60 năm.

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CHÍ CÔNG
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    Chủ đề: quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang giám định ADN liệt sĩ An Giang

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