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Nhớ lời cha kể, người dân Lào giúp tìm thấy 1 hài cốt liệt sĩ

tác giả
NGUYỄN DO
NGUYỄN DO
NGUYỄN DO

Một hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại rẫy cà phê ở Lào cùng nhiều di vật, trong đó có bìa sổ tay in nổi hình cờ Quân Giải phóng.

Nhớ lời cha kể, người đàn ông Lào giúp tìm thấy 1 hài cốt liệt sĩ - Ảnh 1.

Đội 192 quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ từ thông tin của người dân Lào cung cấp - Ảnh: LÊ SÁU

Ngày 23-10, Đội 192, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự TP Huế cho biết đã tìm kiếm, cất bốc, quy tập được một hài cốt liệt sĩ tại huyện Thà Tèng, tỉnh Sêkông, Lào.

Thượng tá Ngô Trí Hùng, Đội trưởng Đội 192, cho biết thông tin về phần mộ liệt sĩ do ông Phang Ma Ni, 54 tuổi, người dân địa phương cung cấp.

Ông Ni cho biết trước đây ông nghe cha kể lại rằng tại khu rẫy cà phê của gia đình có chôn một chiến sĩ bộ đội Việt Nam hy sinh trong chiến tranh.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội 192 cử lực lượng vào khu rẫy khảo sát, nắm thông tin, đồng thời tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Các di vật tìm thấy cùng hài cốt gồm những mảnh vải dù, tăng, một sợi dây dù dài hơn 60cm và một bìa sổ tay bằng nhựa. Bìa sổ có in nổi hình cờ Quân Giải phóng và dòng chữ "Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam".

Sau khi hoàn tất việc cất bốc và các thủ tục, cán bộ, nhân viên Đội 192 đã đưa hài cốt liệt sĩ về khu vực đóng quân để bảo vệ, hương khói theo đúng quy định.

Nhớ lời cha kể, người đàn ông Lào giúp tìm thấy 1 hài cốt liệt sĩ - Ảnh 2.Tìm thông tin 3 liệt sĩ hy sinh tại Lào, có cây bút khắc tên Mạnh

Ba bộ hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập tại Lào, cùng nhiều di vật, trong đó có cây bút kim tinh khắc tên "Mạnh". Lực lượng chức năng mong tìm được đồng đội hoặc người biết thông tin về các liệt sĩ này.


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NGUYỄN DO
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