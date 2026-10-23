Tìm thông tin 3 liệt sĩ hy sinh tại Lào, có cây bút khắc tên Mạnh

Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy cùng tăng võng, dép cao su, bút - Ảnh: Đội quy tập hài cốt liệt sĩ số 2

Sáng 23-10, Đồn biên phòng Hướng Phùng (xã Hướng Phùng, Quảng Trị) cho hay đang nỗ lực tìm thông tin về 3 liệt sĩ hy sinh tại Lào năm 1971.

Trước đó, ông Hồ Văn Vang, ở bản Mày Văng Lực (bản Bụt cũ), tỉnh Savannakhet, Lào, cho biết khoảng 8h30 một ngày năm 1971, ba cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam bị trúng bom và hy sinh tại khu vực rẫy gần gia đình ông. Nơi này từng là trạm phẫu của Binh trạm 27.

Sau đó, đồng đội đã thu gom các phần thi thể và vật dụng cá nhân của ba liệt sĩ, gói buộc bằng nhiều lớp tăng rồi chôn cất chung trong một hầm chữ A.

Thời điểm đó, ông Vang đến cửa hầm kiểm tra, thu được 1 khẩu súng CKC, 1 bi đông đựng nước và 1 nắp xoong nhôm, không phát hiện người còn sống.

Ngày 21-7, ông Vang cùng con trai đến cột mốc 597 giữa biên giới Việt Nam - Lào, cung cấp thông tin và bàn giao cho Đồn biên phòng Hướng Phùng một số di vật nhặt được từ hầm chữ A.

Một số di vật của các liệt sĩ được Đồn biên phòng Hướng Phùng tiếp nhận - Ảnh: Đồn biên phòng Hướng Phùng

Ngày 15-10, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ số 2, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị tìm kiếm, quy tập được ba bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại vị trí nói trên. Các di vật gồm một cây bút kim tinh khắc tên "Mạnh", bộ quân hàm thiếu úy, dép cao su, đèn pin, phim chụp ảnh và một số vật dụng khác.

Để sớm xác minh danh tính các liệt sĩ, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 và Đồn biên phòng Hướng Phùng tha thiết kêu gọi các cựu chiến binh, đồng đội từng chiến đấu tại khu vực này, đặc biệt là những người trực tiếp thu gom, gói buộc và chôn cất các liệt sĩ, cung cấp thông tin liên quan.

Mọi thông tin, dù nhỏ, đều có ý nghĩa quan trọng trong hành trình tìm lại tên tuổi, quê quán cho các liệt sĩ, giúp các liệt sĩ sớm trở về với gia đình, quê hương sau nhiều năm nằm lại nơi chiến trường.

Người biết thông tin xin liên hệ Đội quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 hoặc Đồn biên phòng Hướng Phùng.

Chiếc nắp xoong ông Vang nhặt tại cửa hầm - Ảnh: Đồn biên phòng Hướng Phùng