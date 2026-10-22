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Mẹ già 96 tuổi hy vọng xác định nơi yên nghỉ của con từ tấm bia liệt sĩ tìm thấy ở Lào

tác giả
LÊ MINH
LÊ MINH
LÊ MINH

Thông tin trên tấm bia mộ ghi tên “Quang Thọ” được tìm thấy tại Lào đang thắp lên hy vọng cho người mẹ gần trăm tuổi ở Hà Tĩnh hoàn thành tâm nguyện tìm thấy nơi người con trai yên nghỉ, sau gần nửa thế kỷ mong chờ.

Mẹ già 96 tuổi hy vọng xác định nơi yên nghỉ của con từ tấm bia liệt sĩ tìm thấy ở Lào - Ảnh 1.

Thông tin trên tấm bia tìm thấy ở Lào trùng khớp với thông tin trên giấy báo tử của liệt sĩ Tô Quang Thọ - Ảnh: LÊ MINH

Ngày 22-10, trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo UBND xã Đức Minh (Hà Tĩnh) cho biết sau khi nắm bắt được thông tin lực lượng chức năng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Lào tìm thấy hài cốt cùng tấm bia ghi tên liệt sĩ “Quang Thọ, sinh tháng 9-1954, quê Vũ Quang, Hương Khê, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngày 28-10-1979”, địa phương đã rà soát, đối chiếu, nhận thấy các thông tin trên tấm bia trùng khớp với thông tin liệt sĩ Tô Quang Thọ - quê xã Đức Tùng, huyện Đức Thọ cũ (nay là xã Đức Minh, Hà Tĩnh).

Hiện nay, lực lượng chức năng đang triển khai các bước xác minh bằng phương pháp giám định ADN để xác định chính xác danh tính hài cốt và thân nhân của liệt sĩ.

Trước đó ngày 14-10, trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026-2027 tại tỉnh Bolikhamxay (Lào), Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã tìm thấy 5 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại bản Phôn Hôm, xã Phôn Xay Hạ Vàng, huyện Pạc Xan.

Trong đó một phần mộ có bia ghi tên liệt sĩ "Quang Thọ, sinh tháng 9-1954, quê Vũ Quang, Hương Khê, Nghệ Tĩnh, hy sinh ngày 28-10-1979".

Mẹ già 96 tuổi hy vọng xác định nơi yên nghỉ của con từ tấm bia liệt sĩ tìm thấy ở Lào - Ảnh 2.

Bà Võ Thị Quế bên tấm bằng Tổ quốc ghi công của người con trai - liệt sĩ Tô Quang Thọ

Thông tin về tấm bia mộ được tìm thấy tại Lào với nhiều chi tiết trùng khớp với người con trai khiến bà Võ Thị Quế (96 tuổi) không khỏi bồi hồi. Ở độ tuổi xưa nay hiếm, bà vẫn luôn mang hy vọng biết được chính xác nơi người con đang yên nghỉ.

Liệt sĩ Tô Quang Thọ (sinh năm 1954) là con trai đầu trong gia đình có 4 anh em. Năm 1971, khi mới 17 tuổi, anh lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.

Vào chiến trường, chiến sĩ Tô Quang Thọ được biên chế vào Tiểu đoàn 42, Trung đoàn 176, Binh đoàn 678, phục vụ chiến đấu tại Lào.

Ngày 28-10-1979, liệt sĩ Tô Quang Thọ đã anh dũng hy sinh khi đang chiến đấu.

Ông Tô Quang Tú (em trai liệt sĩ Tô Quang Thọ) cho biết các thông tin trên tấm bia mộ tìm thấy tại Lào trùng khớp với giấy báo tử của anh trai ông. Nhận được thông tin từ cơ quan chức năng, gia đình ông rất vui và mong sớm xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ để đưa về quê hương theo tâm nguyện.

Mẹ già 96 tuổi hy vọng xác định nơi yên nghỉ của con từ tấm bia liệt sĩ tìm thấy ở Lào - Ảnh 3.Hội An tìm người biết nơi chôn cất liệt sĩ trận Mậu Thân 1968

Ban Chỉ huy quân sự phường Hội An (TP Đà Nẵng) đang tìm kiếm nhân chứng, cựu chiến binh và người dân biết thông tin về những chiến sĩ hy sinh trong cuộc tiến công Tết Mậu Thân 1968 tại Hội An, đặc biệt là các vị trí nghi có hố chôn tập thể.

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LÊ MINH
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    Chủ đề: hài cốt Quân tình nguyện Việt Nam Quy tập liệt sĩ liệt sĩ Hà Tĩnh

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