Cơ quan chức năng khảo sát đồi keo nghi chôn nhiều hài cốt liệt sĩ tại Đà Nẵng

Nhân chứng và cán bộ Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng tại đồi Ngok Tavat chiều 29-10 - Ảnh: QUANG CƯỜNG



Để có thêm thông tin, đối chiếu thực địa phục vụ xác minh, chiều 29-10, cựu chiến binh Nguyễn Nhung (Phú Thọ), người báo thông tin vụ việc cùng đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) TP Đà Nẵng, những người cộng tác cho Chiến dịch 500 ngày đêm đã có mặt tại điểm cao Ngok Tavat.

Nhân chứng, các cựu chiến binh cùng giai đoạn nói gì?

Sáng cùng ngày, tại hội thảo do xã Phước Năng tổ chức, ông Nhung một lần nữa xác nhận lại các thông tin mình cung cấp về việc có 200 hài cốt ở đồi Ngok Tavat là đúng.

Theo vị cựu chiến binh này, năm 1968, sau khi trận đánh ở đồi Ngok Tavat kết thúc, ông được phân công cùng một số đồng đội ở lại thu dọn chiến trường.

Trên điểm cao lúc này thi thể nằm lại rất nhiều, việc chôn cất được tiến hành hết sức thô sơ, nhanh chóng vì lo sợ máy bay đối phương quay trở lại ném bom.

Ông Nhung khẳng định ông chôn rất nhiều thi thể, trong đó số lượng khoảng 120 đồng đội đã hy sinh, còn lại là lính đối phương. Con số này ông được nắm qua tổng kết công việc từ chỉ huy. Các thi thể được chôn ở nhiều vị trí khác nhau, chủ yếu là dưới hào công sự.

Ra đa xuyên đất dò tìm hài cốt tại đồi Ngok Tavat - Ảnh: BÁ DŨNG

Trong khi đó, ông Nguyễn Tiến Đãi, nguyên cán bộ Ban Tác chiến Quân khu 5, người nhiều năm qua dành thời gian đi tìm đồng đội ở các chiến trường, cho biết ông chưa tìm thấy cơ sở xác tín khẳng định số lượng người hy sinh, được chôn cất ở đồi Ngok Tavat nhiều như ông Nhung cung cấp.

Nói với Tuổi Trẻ, ông Đãi cho rằng vẫn chưa hiểu được thông tin cựu chiến binh Nhung cung cấp là từ đâu. Bởi theo ông, các tư liệu, hồ sơ các trận đánh của Sư đoàn 2 tại Ngok Tavat tới nay chưa thể hiện lượng thương vong như ông Nhung đề cập.

Ông Đãi cũng nói đã liên lạc với một vài đồng đội từng trực tiếp tham gia trận đánh, trong đó có đại tá Nguyễn Đức Chuyển - cựu chiến binh thuộc đơn vị đặc công Trung đoàn 1, Sư đoàn 2. Các thông tin cũng chưa xác nhận có 200 hài cốt chôn cất trên đồi Ngok Tavat như ông Nhung đưa ra.

Lắng nghe đa chiều, nghiên cứu kỹ hồ sơ lịch sử

Theo cựu chiến binh Nguyễn Tiến Đãi, các tư liệu ông có được từ phía Mỹ cung cấp cũng có nhiều điểm không khớp với thông tin hiện nay được đưa ra. Do đó, cần có thêm sự đánh giá, tra soát, đối chiếu thận trọng.

Theo Ban CHQS xã Phước Năng, tài liệu Lịch sử lực lượng vũ trang huyện Phước Sơn (Quảng Nam cũ) giai đoạn 1945 - 2010 (trang 206 - 210) ghi nhận trận đánh tại Ngok Tavak diễn ra từ tối 9-5 đến chiều 10-5-1968.

Theo tài liệu, quân giải phóng đã làm chủ hoàn toàn cứ điểm dưới sự chỉ huy của Trung đoàn trưởng Nguyễn Chơn.

Đánh dấu các vị trí nghi có hài cốt - Ảnh: BÁ DŨNG

Ban CHQS xã Phước Năng đã liên hệ với ông Nguyễn Đức Chuyển, cựu chiến binh từng công tác trong lực lượng đặc công. Qua trao đổi, ông Chuyển xác nhận trận đánh tại cứ điểm Ngok Tavak nhưng số cán bộ, chiến sĩ thương vong khoảng 30 người.

Như vậy, theo Ban CHQS xã Phước Năng, các thông tin tới nay có trùng khớp thực địa, nhưng chênh lệch khá khác biệt về số người đã nằm lại trên chiến trường.

Bổ sung thêm thông tin để có cơ sở trước khi khai quật Đại tá Đỗ Nguyên Hoài, Phó chính ủy Bộ CHQS TP Đà Nẵng, đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị địa phương, sự trách nhiệm, nhiệt tình của những người cung cấp thông tin. Để có cơ sở về vụ việc, theo Đại tá Hoài, các cơ quan chức năng sẽ phối hợp cùng nhau rà soát thêm các thông tin, đối chiếu dấu tích thực địa. Quá trình xác minh phải được tiến hành thận trọng, tỉ mỉ, khách quan, tiếp nhận thông tin từ nhiều nguồn, bảo đảm tính chính xác về lịch sử và khoa học. Việc khảo sát thực địa cần thực hiện song song với thu thập, bổ sung và kiểm chứng tư liệu. Khi có đủ căn cứ xác định khu vực chôn cất liệt sĩ, địa phương tổng hợp, báo cáo Bộ CHQS TP Đà Nẵng để xem xét, chỉ đạo triển khai các bước tìm kiếm, quy tập theo đúng quy trình.