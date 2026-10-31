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Hơn 96% giáo viên mầm non TP.HCM chưa đạt chuẩn tiếng Anh B2

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THẢO THƯƠNG
THẢO THƯƠNG
THẢO THƯƠNG

Chỉ có vỏn vẹn 3,11% giáo viên mầm non đạt trình độ tiếng Anh từ B2 trở lên, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM lên kế hoạch cho lộ trình đào tạo nâng chuẩn, đồng thời dành kinh phí cho chiến lược đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2 giai đoạn 2026-2045.

Hơn 96% giáo viên mầm non TP.HCM chưa đạt chuẩn tiếng Anh B2 - Ảnh 1.

Một giờ học của học sinh mầm non TP.HCM - Ảnh: THẢO THƯƠNG

Ngày 31-10, thông tin với Tuổi Trẻ, bà Lương Thị Hồng Điệp - Trưởng Phòng Mầm non (Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM) - cho biết vừa làm việc với đoàn khảo sát Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng mô hình, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng giáo viên mầm non đáp ứng nhu cầu triển khai tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2 đối với giáo dục mầm non.

Theo bà Điệp, qua khảo sát 741 cơ sở có cho trẻ làm quen với tiếng Anh, trong số 15.554 giáo viên mầm non khảo sát trình độ tiếng Anh, chỉ có 484 giáo viên đạt từ B2 trở lên hoặc tương đương, chiếm tỉ lệ 3,11%.

"Rào cản lớn nhất là giáo viên mầm non chưa tự tin giao tiếp ngoại ngữ với trẻ. Do đó việc dạy tiếng Anh hiện phụ thuộc chủ yếu vào giáo viên trung tâm ngoại ngữ. Chưa kể nhiều địa bàn hoàn toàn thiếu vắng giáo viên đạt chuẩn B2, khiến việc triển khai mới tập trung tại một số trường công lập thuận lợi", bà Điệp nói.

Để thực hiện đề án giai đoạn 2026 - 2045, theo bà Điệp, TP.HCM sẽ ưu tiên bồi dưỡng nâng cao năng lực cho nhóm giáo viên đạt B1, giáo viên cốt cán, đồng thời nghiên cứu chính sách thu hút nhân lực giỏi.

"Thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên mầm non theo từng nhóm năng lực, ưu tiên giáo viên đã đạt B1 nâng chuẩn lên B2 và giáo viên cốt cán.

Cùng với tạo điều kiện về thời gian, kinh phí cho giáo viên tham gia các lớp nâng chuẩn, sở cũng nghiên cứu chính sách thu hút giáo viên có năng lực tiếng Anh", bà Điệp nói thêm.

Dự kiến tổng nhu cầu kinh phí cho đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ; học liệu, tài liệu, tài nguyên; đầu tư, cải tạo cơ sở vật chất; mua sắm thiết bị; hạ tầng, nền tảng, công nghệ số; các nhiệm vụ khác... đáp ứng nhu cầu triển khai tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2 đối với giáo dục mầm non giai đoạn 2026 - 2045 tại TP.HCM là hơn 738 tỉ đồng.

Nhiều phường, xã chưa có giáo viên mầm non đạt trình độ tiếng Anh B2 trở lên

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, cùng với 484 giáo viên mầm non đạt trình độ tiếng Anh B2, số đạt chuẩn tiếng Anh B1 là 1.849 người (tỉ lệ 11,89%), trình độ khác là 10.131 giáo viên (tỉ lệ 65,13%).

Ngoài ra còn 3.090 giáo viên (19,87%) chưa phân loại trình độ tiếng Anh. Đặc biệt nhiều phường, xã chưa có giáo viên mầm non đạt trình độ tiếng Anh B2 trở lên.

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    Chủ đề: B1 tiếng Anh Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM Giáo viên mầm non B2

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