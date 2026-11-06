Ngân hàng huy động tăng hàng trăm ngàn tỉ đồng qua giấy tờ có giá

Giấy tờ có giá là công cụ tài chính thể hiện nghĩa vụ thanh toán của tổ chức phát hành đối với người sở hữu - Ảnh: QUANG ĐỊNH

BIDV, MB có hơn 300.000 tỉ đồng giấy tờ có giá

Theo tổng hợp từ báo cáo tài chính quý 3-2026 của 28 ngân hàng, hoạt động huy động vốn qua phát hành giấy tờ có giá tiếp tục gia tăng, chủ yếu nhờ chứng chỉ tiền gửi.

Tại 10 ngân hàng có số dư giấy tờ có giá lớn nhất đến ngày 30-9, tổng giá trị đạt khoảng 1,76 triệu tỉ đồng, tăng 459.042 tỉ đồng, tương đương 35,4% so với cuối năm 2025.

Riêng chứng chỉ tiền gửi tăng 454.396 tỉ đồng, đóng góp gần 99% mức tăng ròng của nhóm. Tỉ trọng công cụ này trong tổng giấy tờ có giá cũng tăng từ 64,6% lên 73,6% sau 9 tháng.

Xét về quy mô, BIDV dẫn đầu với 311.013 tỉ đồng giấy tờ có giá, tăng 85.605 tỉ đồng, tương đương 38% so với đầu năm. Trong đó, chứng chỉ tiền gửi đạt 227.428 tỉ đồng, chiếm 73,1% tổng số dư.

Theo sau là MB với 302.399 tỉ đồng, tăng 61,5% sau 9 tháng. Ngân hàng này cũng có mức tăng giấy tờ có giá lớn nhất trong nhóm dẫn đầu, đạt 115.163 tỉ đồng, riêng chứng chỉ tiền gửi đóng góp hơn 107.500 tỉ đồng.

Dữ liệu: Tổng hợp BCTC

Techcombank đứng thứ ba với 237.047 tỉ đồng giấy tờ có giá, tăng khoảng 21.717 tỉ đồng so với cuối năm trước. Chứng chỉ tiền gửi chiếm 78,6% tổng số dư, tương đương 186.275 tỉ đồng.

Hai vị trí tiếp theo thuộc về ACB và VPBank, với quy mô lần lượt đạt 210.711 tỉ đồng và 193.694 tỉ đồng. Trong 9 tháng, số dư giấy tờ có giá tại hai ngân hàng tăng tương ứng 58,1% và 80,8%, với chứng chỉ tiền gửi chiếm hơn 80% tổng giá trị.

Trái phiếu chiếm bao nhiêu trong cơ cấu huy động?

Trái với đà tăng mạnh của chứng chỉ tiền gửi, tổng số dư nhóm kỳ phiếu và trái phiếu tại 10 ngân hàng dẫn đầu chỉ nhích thêm 4.618 tỉ đồng sau 9 tháng, đạt 459.847 tỉ đồng. Tỉ trọng trong tổng giấy tờ có giá theo đó giảm từ 35,1% xuống 26,2%.

Tại BIDV, nhóm kỳ phiếu và trái phiếu đạt khoảng 83.584 tỉ đồng vào cuối tháng 9, chiếm 26,9% tổng số dư và tăng khoảng 11.538 tỉ đồng so với đầu năm. Trong đó, trái phiếu tăng vốn đạt 67.524 tỉ đồng, còn các loại trái phiếu khác khoảng 16.060 tỉ đồng.

MB cũng ghi nhận số dư trái phiếu tăng khoảng 7.576 tỉ đồng, lên 53.982 tỉ đồng, tương đương 17,9% tổng giấy tờ có giá. Mức tăng này thấp hơn nhiều so với chứng chỉ tiền gửi, khiến cơ cấu nguồn vốn tiếp tục nghiêng về công cụ tiền gửi.

Ở chiều ngược lại, ACB ghi nhận số dư nhóm kỳ phiếu và trái phiếu giảm gần 13.916 tỉ đồng, xuống 38.438 tỉ đồng. Cùng kỳ, chứng chỉ tiền gửi tăng hơn 91.300 tỉ đồng, đạt 172.273 tỉ đồng và chiếm 81,8% tổng giấy tờ có giá.

Xu hướng tương tự xuất hiện tại VPBank. Số dư nhóm kỳ phiếu và trái phiếu giảm gần 10.877 tỉ đồng, còn 32.781 tỉ đồng. Ngược lại, chứng chỉ tiền gửi tăng hơn 97.400 tỉ đồng, lên 160.913 tỉ đồng, nâng tỉ trọng từ 59,2% lên 83,1%. Tỉ trọng nhóm kỳ phiếu và trái phiếu giảm tương ứng từ 40,8% xuống 16,9%.

Dữ liệu: Tổng hợp BCTC

Techcombank cũng thu hẹp khoảng 6.940 tỉ đồng ở nhóm kỳ phiếu và trái phiếu, đưa số dư cuối tháng 9 về 50.772 tỉ đồng, tương đương 21,4% tổng giấy tờ có giá.

HDBank có cơ cấu khác biệt khi nhóm kỳ phiếu và trái phiếu chiếm 54,2% tổng giấy tờ có giá, cao hơn tỉ trọng chứng chỉ tiền gửi ở mức 42,5%. Các công cụ khác chiếm 3,4%.

Tại VietinBank, chứng chỉ tiền gửi và nhóm kỳ phiếu, trái phiếu lần lượt chiếm 57,2% và 42,8%. Đáng chú ý, tổng số dư giấy tờ có giá của ngân hàng này giảm khoảng 50.943 tỉ đồng so với đầu năm, chủ yếu do chứng chỉ tiền gửi giảm hơn 50.000 tỉ đồng.