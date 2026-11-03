SeABank lãi giảm hơn 40%, nợ có khả năng mất vốn chiếm gần 80% nợ xấu

SeABank ghi nhận lợi nhuận 9 tháng giảm hơn 40% dù kết quả kinh doanh quý 3 khởi sắc - Ảnh: D.N.

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank (SSB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3-2026 với lợi nhuận sau thuế đạt 1.051 tỉ đồng, tăng gần 35% so với cùng kỳ năm trước.

Vì đâu lợi nhuận 9 tháng giảm sâu?

Trong quý này, nguồn thu chính từ hoạt động cho vay và tiền gửi của SeABank đạt 2.468 tỉ đồng, tăng 5,6%. Hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng khởi sắc khi mang về 237 tỉ đồng, tăng 31,7% so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, mảng dịch vụ thu về 184 tỉ đồng, giảm 9,8%. Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh và chứng khoán đầu tư cũng chưa có kết quả tích cực, lần lượt lỗ khoảng 12 tỉ đồng và 12,7 tỉ đồng.

Một điểm đáng chú ý là chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong quý 3 giảm 22%, còn 518 tỉ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 1.314 tỉ đồng, tăng 37,4% so với cùng kỳ năm trước.

Dù lợi nhuận quý 3 tăng trưởng, kết quả kinh doanh tính chung 9 tháng đầu năm của SeABank lại kém tích cực hơn.

Cụ thể, ngân hàng ghi nhận 7.131 tỉ đồng thu nhập lãi thuần, giảm 1,7% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động dịch vụ mang về 583 tỉ đồng, tăng 5,8%, trong khi kinh doanh ngoại hối đạt 734 tỉ đồng, tăng 145,5%.

Ở chiều ngược lại, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư chuyển từ lãi 165 tỉ đồng cùng kỳ năm trước sang lỗ 597 tỉ đồng. Trong khi đó, mua bán chứng khoán kinh doanh mang về 212 tỉ đồng, tăng 46,2%.

Đáng chú ý, khoản thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần của SeABank trong 9 tháng chỉ đạt khoảng 7,5 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lên tới 2.615 tỉ đồng.

Trước đó, trong năm 2025, SeABank đã hoàn tất chuyển nhượng Công ty Tài chính Bưu điện (PTF) cho AEON Financial Service.

AEON Financial Service công bố thỏa thuận mua lại toàn bộ cổ phần PTF từ SeABank với giá trị 4.300 tỉ đồng từ tháng 10-2023. Giao dịch hoàn tất ngày 3-2-2025, đưa PTF trở thành công ty con hợp nhất của AEON Financial Service.

Lợi nhuận trước thuế Quý 1-2024 1506 Quý 2-2024 1732 Quý 3-2024 1270 Quý 4-2024 1531 Quý 1-2025 4350 Quý 2-2025 1506 Quý 3-2025 956 Quý 4-2025 129 Quý 1-2026 1388 Quý 2-2026 1237 Quý 3-2026 1315

Về kết quả chung, lợi nhuận trước thuế của SeABank trong 9 tháng đạt 3.940 tỉ đồng, giảm 41,5% so với cùng kỳ. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong giai đoạn này là 1.356 tỉ đồng, tăng 2,4%.

Sau thuế, ngân hàng còn lãi 3.153 tỉ đồng, giảm 41,7% so với mức 5.405 tỉ đồng cùng kỳ năm trước.

Nợ có khả năng mất vốn gần 4.700 tỉ đồng

Tính đến cuối quý 3-2026, tổng tài sản ngân hàng đạt 429.375 tỉ đồng, tăng 8,3% so với thời điểm đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 258.454 tỉ đồng, tăng 9%. Tiền gửi khách hàng đạt 196.599 tỉ đồng, tăng 2,5%.

Tuy nhiên, tổng nợ xấu của ngân hàng đã tăng lên 5.883,5 tỉ đồng, cao hơn 20,7% so với mức 4.873,9 tỉ đồng cuối năm 2025.

Theo đó, nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) lên tới 4.687,8 tỉ đồng, tăng gần 18% so với đầu năm. Khoản nợ này chiếm khoảng 79,7% tổng nợ xấu của SeABank.

Trong khi đó, nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) tăng mạnh 83%, lên 597 tỉ đồng. Nợ nghi ngờ (nhóm 4) đạt 598 tỉ đồng, tăng 4,5%.

Với diễn biến trên, tỉ lệ nợ xấu của SeABank tăng từ 2,05% hồi đầu năm lên 2,27% vào cuối quý 3-2026.

Tỉ lệ bao phủ nợ xấu đạt gần 71%, cải thiện so với mức 67% cuối năm trước. Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng đạt 4.176 tỉ đồng, tăng 27,9% so với thời điểm cuối năm 2025.