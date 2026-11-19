Áp lực từ Fed, tỉ giá và dòng vốn ngoại khiến chứng khoán Việt Nam đối mặt nhiều thách thức cuối năm - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Biên bản cuộc họp ngày 27 và 28-10 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), công bố ngày 19-11 theo giờ Việt Nam, cho thấy phần lớn quan chức để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất nếu lạm phát chưa được kiểm soát.

Fed cứng rắn hơn, dòng vốn ngoại thêm áp lực

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, bà Đỗ Minh Trang - Giám đốc Phòng Phân tích và Chiến lược thị trường Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) - cho rằng rủi ro đáng chú ý không chỉ là khả năng Fed tăng lãi suất, mà còn ở việc mặt bằng lãi suất cao có thể kéo dài hơn dự kiến.

Khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ duy trì ở mức cao, đồng USD có thêm động lực tăng giá, làm giảm sức hấp dẫn tương đối của tài sản tại các thị trường mới nổi. Với Việt Nam, tác động chủ yếu thể hiện qua áp lực tỉ giá USD/VND và dòng vốn ngoại.

Trong 2 phiên gần đây, khối ngoại bán ròng hơn 2.100 tỉ đồng trên sàn HoSE. Diễn biến này chưa thể quy hoàn toàn cho chính sách Fed, nhưng cho thấy thị trường trong nước ngày càng nhạy cảm với những biến động của môi trường tiền tệ quốc tế.

Ở trong nước, dư địa điều hành chính sách tiền tệ cũng không còn nhiều. Bà Trang cho rằng nhu cầu vốn và ngoại tệ thường tăng vào cuối năm, trong khi CPI tháng 10 tăng 5,09% so với cùng kỳ, khiến áp lực lạm phát vẫn hiện hữu.

Việc Ngân hàng Nhà nước triển khai mua USD giao ngay ở mức 25.500 đồng/USD đầu tháng 11 cũng chưa phát huy hiệu quả như kỳ vọng trong những phiên đầu, khi tỉ giá liên ngân hàng tăng cao hơn mức giá chào mua.

Theo bà Trang, Ngân hàng Nhà nước nhiều khả năng tiếp tục ưu tiên ổn định tỉ giá, kiểm soát lạm phát và duy trì thanh khoản hệ thống, thay vì nới lỏng tiền tệ trên diện rộng.

Bổ sung góc nhìn về diễn biến tỉ giá, ông Nguyễn Minh Hoàng, Giám đốc phân tích Công ty Chứng khoán Nhất Việt (VFS), cho rằng áp lực có thể kéo dài đến cuối năm, thậm chí sang đầu năm 2027, nhưng mức tăng không nhất thiết quá đột biến.

Ông Hoàng cũng cho biết mặt bằng lãi suất tiết kiệm trong nước quanh 6% tạo bộ đệm nhất định. Bên cạnh đó nguồn cung ngoại tệ từ xuất khẩu, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và kiều hối dịp cuối năm có thể giúp cân đối cung cầu USD trong nước.

VN-Index có thể biến động trong vùng 1.600-1.900 điểm

Từ những sức ép về lãi suất, tỉ giá và dòng vốn, triển vọng thị trường chứng khoán trong phần còn lại của năm 2026 được đánh giá còn nhiều thách thức.

Diễn biến chỉ số VN-Index trong hơn 1 năm qua - Dữ liệu: TradingView

Bà Trang cho rằng thị trường nhiều khả năng tiếp tục diễn biến chậm, với các nhịp hồi phục đan xen rung lắc. Thanh khoản thấp khiến dòng tiền duy trì trạng thái thận trọng, gây khó khăn cho việc hình thành xu hướng tăng bền vững trong ngắn hạn.

Ở góc nhìn về biên độ vận động của chỉ số, ông Hoàng dự báo VN-Index có thể dao động trong vùng 1.600-1.900 điểm từ nay đến cuối năm và kéo dài sang đầu năm 2027.

Theo ông, nếu thanh khoản tiếp tục duy trì quanh 15.000-18.000 tỉ đồng mỗi phiên, thị trường khó có một con sóng tăng mạnh, mà chủ yếu xuất hiện những nhịp hồi phục trong khoảng 1-3 tháng.

Dù vậy mặt bằng định giá đang là điểm tựa cho triển vọng trung và dài hạn. Theo bà Trang, nếu loại trừ nhóm cổ phiếu Vingroup, P/E của phần còn lại thị trường hiện quanh 9 lần, tương đương những vùng định giá thấp từng xuất hiện trong giai đoạn COVID-19 năm 2020 và khủng hoảng trái phiếu năm 2022.

Đây là mức định giá đáng cân nhắc đối với nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn, nhưng cổ phiếu rẻ không đồng nghĩa sẽ lập tức tăng giá.

Rủi ro lớn trong ngắn hạn là áp lực bán ròng của khối ngoại kết hợp thanh khoản suy yếu. Bà Trang lưu ý nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đã chiết khấu sâu so với vùng giá cao đầu năm.

Nếu áp lực bán tiếp diễn, hoạt động xử lý margin tại các tài khoản sử dụng đòn bẩy cao có thể khuếch đại đà giảm, kể cả với những doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt.