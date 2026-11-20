Ông Nguyễn Hoàng Giang - Chủ tịch HĐQT DNSE chia sẻ tại sự kiện ngày 20-11 - Ảnh: BTC

AI đang giúp nhà đầu tư chứng khoán cá nhân tiếp cận những công cụ phân tích vốn đòi hỏi nhiều dữ liệu và nguồn lực. Nhưng làm thế nào để biến thông tin do AI cung cấp thành quyết định đầu tư hiệu quả vẫn là bài toán cần lời giải.

AI hỗ trợ nhà đầu tư thế nào?

Tại DNSE Future Tech Summit 2026 diễn ra ngày 20-11 ở TP.HCM, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch Hội đồng quản trị DNSE, cho rằng AI có lợi thế trong xử lý khối lượng dữ liệu lớn, giúp nhà đầu tư cá nhân tiếp cận năng lực phân tích tốt hơn, từng bước thu hẹp khoảng cách với nhà đầu tư tổ chức.

Theo ông, AI có thể tham gia vào 3 khâu chính trong quá trình đầu tư: phân tích thông tin, tìm kiếm và xây dựng chiến thuật giao dịch, cuối cùng là hỗ trợ thực thi chiến thuật.

Thay vì phải tự đọc hàng loạt báo cáo tài chính và dữ liệu thị trường, nhà đầu tư có thể dùng AI để tổng hợp thông tin, trình bày những nội dung phức tạp bằng ngôn ngữ dễ hiểu hơn. Công cụ này cũng có thể lưu lại các tiêu chí phân tích để người dùng tái sử dụng trong những lần đánh giá cổ phiếu tiếp theo.

Trao đổi bên lề sự kiện, ông Giang cho rằng AI cần cho phép người dùng kiểm tra thông tin và truy xuất nguồn dẫn. Chẳng hạn, khi đưa ra nhận định về một doanh nghiệp, công cụ cần dẫn đến báo cáo của doanh nghiệp hoặc tài liệu phân tích để nhà đầu tư tự đối chiếu, hạn chế rủi ro thông tin sai lệch.

Với giao dịch, AI còn có thể hỗ trợ xây dựng và kiểm thử chiến lược trên dữ liệu quá khứ, trong đó có việc xác định mức chốt lời, cắt lỗ. Qua đó, nhà đầu tư có thêm cơ sở đặt ra nguyên tắc giao dịch, hạn chế quyết định theo cảm xúc.

Ông Giang cũng cho rằng khi thị trường điều chỉnh, AI có thể hỗ trợ tìm kiếm cơ hội và rà soát nhiều cổ phiếu hơn. Một nhà phân tích khó có thể nghiên cứu hết khoảng 1.000 mã trên thị trường, trong khi công nghệ có thể giúp sàng lọc bước đầu những doanh nghiệp có mức định giá cần xem xét thêm.

Dù vậy, khả năng xử lý thông tin nhanh không đồng nghĩa với khả năng tạo ra lợi nhuận. AI không quyết định thay nhà đầu tư, người sử dụng vẫn phải đọc, hiểu và kiểm chứng thông tin trước khi hành động.

Có 1 tỉ đồng, nên dành bao nhiêu để đầu tư chứng khoán?

Ở góc độ phân bổ tài sản, TS. Lê Anh Tuấn, Tổng giám đốc Dragon Capital Việt Nam, cho rằng trước khi đầu tư, mỗi người cần xác định thời điểm sẽ sử dụng số tiền của mình.

Nếu cần tiền trong 9 tháng đến 1 năm tới, gửi tiết kiệm sẽ phù hợp hơn đầu tư chứng khoán, tránh phải bán cổ phiếu khi thị trường đi xuống. Ngược lại, với khoản tiền chưa cần sử dụng trong khoảng 10 năm, nhà đầu tư có thể cân nhắc dành một phần cho chứng khoán.

Ông lấy ví dụ một danh mục trị giá 1 tỉ đồng, với thời gian đầu tư 10 năm và mức lỗ tối đa có thể chấp nhận là 100 triệu đồng. Nếu tính đến khả năng cổ phiếu giảm 20% trong một năm không thuận lợi, nhà đầu tư có thể dành 500 triệu đồng cho cổ phiếu, 350 triệu đồng cho trái phiếu chất lượng cao và 150 triệu đồng còn lại giữ dưới dạng tiền mặt.

Cơ cấu phân bổ tài sản theo triển vọng lợi nhuận và điều kiện vốn - Dữ liệu: Dragon Capital

Tỉ trọng này có thể thay đổi theo triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp và điều kiện vốn. Nếu lợi nhuận cải thiện, vốn nới lỏng, cổ phiếu có thể chiếm 65% danh mục.

Ngược lại, khi lợi nhuận suy yếu và vốn thắt chặt, tỉ trọng cổ phiếu giảm còn 35%, tiền mặt tăng lên 30%. Nếu các yếu tố chưa rõ ràng, nhà đầu tư giữ mức phân bổ gốc 50% cổ phiếu, 35% trái phiếu và 15% tiền mặt.

Ngoài ra, danh mục còn được điều chỉnh theo diễn biến thị trường. Ví dụ, trong tuần giao dịch bất lợi, phần đầu tư cổ phiếu giảm từ 500 triệu đồng xuống 400 triệu đồng. Đến tuần có diễn biến trung tính thì danh mục tiếp tục giữ nguyên, chưa mua lại.

Việc giải ngân chỉ được thực hiện khi thị trường xuất hiện tín hiệu thuận lợi, mỗi tuần tối đa 50 triệu đồng.

Ông Tuấn lưu ý đây là ví dụ minh họa cho cách phân bổ tài sản dựa trên mục tiêu tài chính, khả năng chịu lỗ và trạng thái thị trường, không phải công thức chung cho mọi nhà đầu tư.