Thị trường liên ngân hàng là thị trường phi tập trung, không có địa điểm giao dịch cố định, nơi các ngân hàng thực hiện mua bán ngoại tệ, vay mượn vốn bằng VND hoặc ngoại tệ với nhau - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Bên cạnh tiền gửi từ người dân và doanh nghiệp, thị trường liên ngân hàng đang trở thành một kênh huy động vốn quan trọng của các ngân hàng thương mại.

Đây là nơi các ngân hàng và tổ chức tín dụng gửi tiền, vay mượn vốn lẫn nhau nhằm đáp ứng nhu cầu thanh khoản và cân đối nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh.

VietinBank dẫn đầu quy mô, VPBank tăng mạnh nhất

Theo dữ liệu WiData cung cấp cho Tuổi Trẻ, tổng hợp từ báo cáo tài chính của 28 ngân hàng niêm yết, đến cuối quý 3-2026, tổng tiền gửi và vay từ các tổ chức tín dụng khác đạt gần 3,75 triệu tỉ đồng.

Con số này tăng khoảng 5,2% so với cuối năm 2025 và chiếm 15,8% tổng nguồn vốn của 28 ngân hàng.

Dù giảm nhẹ so với mức 16,6% cuối năm 2025, tỉ trọng nguồn vốn liên ngân hàng hiện vẫn cao hơn đáng kể so với vùng 13 - 14% ghi nhận vào cuối các năm 2022-2024.

Xét theo từng ngân hàng, VietinBank (CTG) dẫn đầu về quy mô huy động từ các tổ chức tín dụng khác, với hơn 433.445 tỉ đồng tại thời điểm cuối tháng 9-2026, tương đương 14,68% tổng nguồn vốn.

VietinBank 433445 Vietcombank 369983 VPBank 365616 BIDV 305793 MBBank 265848 Techcombank 181660 HDBank 180213 TPBank 170611 ACB 164769 VIB 164457

Dữ liệu: BCTC hợp nhất/WiData

Đứng thứ hai là Vietcombank (VCB), với gần 369.983 tỉ đồng, chiếm 13,79% tổng nguồn vốn.

Theo sát là VPBank (VPB), với hơn 365.616 tỉ đồng, tương đương 22,7% tổng nguồn vốn.

Các vị trí tiếp theo thuộc về BIDV (BID) với gần 305.793 tỉ đồng, MB (MBB) hơn 265.848 tỉ đồng, Techcombank (TCB) gần 181.660 tỉ đồng và HDBank (HDB) hơn 180.213 tỉ đồng.

TPBank (TPB), ACB và VIB cũng nằm trong nhóm 10 ngân hàng có quy mô vốn huy động từ các tổ chức tín dụng khác lớn nhất, với số dư lần lượt hơn 170.611 tỉ đồng, 164.769 tỉ đồng và 164.457 tỉ đồng.

Song nếu xét mức gia tăng so với cuối năm 2025, VPBank mới là ngân hàng đáng chú ý. Trong 9 tháng đầu năm 2026, số dư tiền gửi và vay từ các tổ chức tín dụng khác tại VPBank tăng hơn 70.416 tỉ đồng, tương đương khoảng 23,9%, lên hơn 365.616 tỉ đồng.

Ngược lại, dù BIDV vẫn nằm trong nhóm có quy mô huy động liên ngân hàng lớn nhất, số dư khoản mục này đã giảm hơn 112.171 tỉ đồng so với cuối năm 2025.

Có ngân hàng huy động hơn 30% nguồn vốn từ liên ngân hàng

Trong khi nhóm ngân hàng lớn dẫn đầu về quy mô tuyệt đối, một số ngân hàng quy mô nhỏ và vừa lại có tỉ trọng vốn huy động từ thị trường liên ngân hàng cao hơn đáng kể.

Dữ liệu cho thấy PGBank (PGB) đứng đầu về tỉ trọng, khi tiền gửi và vay từ các tổ chức tín dụng khác đạt gần 29.972 tỉ đồng, chiếm 32,35% tổng nguồn vốn tại cuối quý 3-2026.

Theo sát là Nam A Bank (NAB), với gần 148.796 tỉ đồng, tương đương 32,15% tổng nguồn vốn.

SeABank (SSB) cũng ghi nhận tỉ trọng trên 30%, với số dư hơn 131.504 tỉ đồng, chiếm 30,63%.

TPBank cũng có tỉ trọng vốn liên ngân hàng khá cao, đạt 28,6%. Tại MSB và VIB, tỉ trọng lần lượt là 27,7% và 27,43%.

Trong khi đó, OCB, VietBank, ABBank và VPBank đều ghi nhận tỉ trọng trên 20%.

VietinBank dẫn đầu về số dư tuyệt đối nhưng nguồn vốn này chỉ chiếm 14,68% tổng nguồn vốn.

Vay mượn giữa các ngân hàng tăng, áp lực chi phí vốn ra sao? Việc gia tăng huy động vốn qua thị trường liên ngân hàng diễn ra trong bối cảnh tiền gửi khách hàng vẫn tăng nhưng không theo kịp tốc độ mở rộng bảng cân đối kế toán của các ngân hàng. Đến cuối quý 3-2026, tiền gửi khách hàng tại 28 ngân hàng niêm yết đạt hơn 14,38 triệu tỉ đồng, nhưng chỉ chiếm khoảng 60,4% tổng nguồn vốn. Trong khi đó, cuối năm 2023, tỉ trọng này ở mức khoảng 67,2%. Sự dịch chuyển cơ cấu nguồn vốn cho thấy các ngân hàng đang đa dạng hóa kênh huy động, bên cạnh tiền gửi truyền thống từ khách hàng. Tuy nhiên, nguồn vốn liên ngân hàng cũng có những đặc điểm riêng. Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng thường phản ứng nhanh với biến động cung - cầu thanh khoản. Khi thanh khoản hệ thống dồi dào, các ngân hàng có thể tiếp cận nguồn vốn với chi phí thuận lợi. Ngược lại, trong những giai đoạn nhu cầu vốn tăng cao hoặc thanh khoản thắt chặt, lãi suất liên ngân hàng có thể biến động mạnh.