Ông Jensen Huang quay trở lại điều hành Nvidia chỉ sau 11 ngày từ chức - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP ngày 24-11, hội đồng quản trị Nvidia đã thông báo phục chức cho ông Jensen Huang, bất chấp việc chỉ sáu ngày trước đó, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn này còn khẳng định không có ý định đưa ông trở lại vị trí giám đốc điều hành (CEO).

Quyết định trên không chỉ cho thấy tầm ảnh hưởng của ông Huang, mà còn phản ánh những lợi ích kinh tế đan xen và văn hóa đề cao vai trò của các nhà sáng lập trong ngành công nghệ Mỹ.

Chiến dịch đưa ông Huang trở lại

Từ lâu, Thung lũng Silicon đã được biết đến là nơi có truyền thống ủng hộ những nhà sáng lập vốn không thể tách rời tên tuổi khỏi các doanh nghiệp do chính họ gây dựng.

Quan niệm này xuất phát từ niềm tin rằng doanh nghiệp sẽ phát triển tốt hơn khi các nhà sáng lập tiếp tục trực tiếp điều hành, thay vì trao quyền kiểm soát cho đội ngũ quản lý chuyên nghiệp.

Do đó, một bộ phận có ảnh hưởng trong giới công nghệ xem việc ông Huang phải rời Nvidia vì bê bối thời gian qua là mối đe dọa đối với triết lý này.

Chiến dịch vận động phục chức cho ông Jensen Huang bắt đầu chỉ vài giờ sau khi ông tuyên bố từ chức hôm 12-11, do các nhà đầu tư và giới lãnh đạo doanh nghiệp có lợi ích lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) dẫn dắt. Một số người trong đó còn có quan hệ thân thiết với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tỉ phú Elon Musk là một trong những người lên tiếng mạnh mẽ nhất, thậm chí ví việc loại ông Huang khỏi Nvidia chẳng khác nào đuổi huyền thoại Michael Jordan khỏi một đội bóng rổ.

Trong khi đó, hai nhà đầu tư Gavin Baker và Brad Gerstner - có các quỹ đầu tư nắm giữ tổng cộng hàng tỉ USD cổ phiếu Nvidia - đã gửi thư tới hội đồng quản trị tập đoàn, kêu gọi để ngỏ khả năng ông Huang quay trở lại.

Một bức thư ngỏ mang tên "Đứng về phía Jensen", có sự tham gia của nhiều lãnh đạo công nghệ, cũng yêu cầu Nvidia phục chức cho ông Huang trong thời gian chờ kết quả điều tra độc lập.

Theo những người tổ chức chiến dịch, bức thư thu hút hơn 200.000 chữ ký ủng hộ, trong đó có hàng nghìn người tự nhận là nhân viên Nvidia.

Tỉ phú Elon Musk là một trong những tiếng nói mạnh mẽ nhất trong giới lãnh đạo công nghệ ở Thung lũng Silicon kêu gọi phục chức cho ông Jensen Huang - Ảnh: REUTERS

Những lợi ích vượt ra ngoài Nvidia

Sự trở lại của ông Huang gợi nhớ vụ CEO OpenAI Sam Altman bị sa thải vào tháng 11-2023, trước khi được phục chức chỉ 5 ngày sau đó do sức ép từ nhân viên và sự can thiệp của Microsoft.

Tuy nhiên, vai trò của ông Huang được đánh giá còn vượt ra ngoài phạm vi một doanh nghiệp, trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ ngày càng phụ thuộc vào làn sóng bùng nổ AI.

Việc các nhà đầu tư quyết tâm bảo vệ ông Huang cũng được xem là nỗ lực nhằm duy trì làn sóng chi tiêu khổng lồ cho AI, vốn đang chịu nhiều sức ép trên Phố Wall.

Dưới sự lãnh đạo của ông Huang, Nvidia không chỉ đơn thuần là nhà cung cấp chip, mà còn trở thành một trong những nguồn cung cấp vốn chủ chốt của ngành AI.

Tập đoàn này đầu tư vào các công ty khởi nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây vốn là khách hàng của mình, đồng thời bảo lãnh cho các thỏa thuận liên quan đến trung tâm dữ liệu của những doanh nghiệp này.

Ông Huang được xem là nhân vật giữ cho mạng lưới hợp tác và đầu tư đó vận hành ổn định. Theo ông Musk, nhiều thỏa thuận thậm chí chỉ dựa trên "một cái bắt tay với Jensen, chứ không phải hợp đồng bằng văn bản".

Chuyên gia phân tích Jacob Bourne thuộc Công ty nghiên cứu thị trường Emarketer nhận định sự trở lại của ông Huang có thể giúp khôi phục niềm tin của các nhà đầu tư, song cũng đặt ra những câu hỏi về quản trị doanh nghiệp và tầm ảnh hưởng quá lớn của các cá nhân lãnh đạo đối với tương lai ngành AI.